Otkriveno koliko zarađuje Maja Šuput: Zasjenila i velike zarade Doris Pinčić i Nevene Rendeli

Pjevačica Maja Šuput (43) lani je ostvarila gotovo šest milijuna kuna prihoda kroz svoje dvije tvrtke, kako piše Jutarnji list.

Prema financijskim izvješćima, u tvrtki Morska diva (bivša tvrtka Šuput d.o.o.), preko koje pjevačica vodi svoju umjetničku karijeru od 1993. godine, Šuput je ostvarila 3,9 milijuna kuna prometa (530.000 eura) u 2022. godini, zadržavajući 1,8 milijun kuna dobiti. U odnosu na godinu ranije, povećala je prihode za 2,5 puta. U tvrtki je, kažu podaci, prijavljen tek jedan zaposleni.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Šuput u estradnim krugovima slovi kao ozbiljna šoubiznis 'šljakerica', a godišnje skupi veliki broj koncertnih gaža: od Sukošana, Raba, Pitomače do Čakovca. Osim koncerata, pjevačica je često govorila da 'krunu njezina poslovanja' ustvari čini glazba na svadbama. Kako su mediji nedavno pisali, upravo Šuput predvodi listu najskupljih svatovskih pjevačica s obzirom na to da njezin cjelovečernji nastup s bendom mladence stoji oko 8000 eura. Osim toga, jedan dio prihoda pjevačica ostvaruje i pojavljujući se u velikom broju reklama – od deterdženta za rublje do čokolada.

U drugoj tvrtki Majushka, pak, otvorenoj 2018., u kojoj je suvlasnica sa suprugom Nenadom Tatarinovom, ostvarila je lani oko dva milijuna kuna prometa (oko 275.000 eura) prodajući putem web shopa brendirane proizvode, gadgete, parfeme, dječju kozmetiku, majice i natikače.

Foto: Instagram/kerolaychaves

Nedavno je objavljena vijest da je bivša voditeljica Nevena Rendeli Vejzović (42), vlasnica dviju tvrtki za prodaju i odnose s javnošću, po prihodima, koji su lani ukupno bili oko tri milijuna kuna (385.000 eura), pretekla dosadašnju estradnu poduzetničku prvakinju Doris Pinčić (34).

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Tvrtka voditeljice Pinčić prošle godine je ostvarila ukupni godišnji prihod u iznosu od 185.673,90 eura, dok je neto rezultat poslovanja bio 43.537,20 eura. Nevena ipak više zarađuje više od Doris i to gotovo dvostruko više, prenosi Slobodna Dalmacija.