Otvorio vrata doma: Bradley kupio kuću za 83 milijuna kuna

Nakon velikog uspjeha u filmu 'Zvijezda je rođena' američki glumac Bradley Cooper (37) odlučio je 'počastiti' svoju obitelj s impozantnim domom u vrijednosti od 83 milijuna kuna.

Foto: youtube screenshot

Kuća je smještena u West Villagu u New Yorku, a na 370 kvadratnih metara nalazi se šest spavaćih soba i četiri kupaone sa svim pametnim inventarima koje možete poželjeti i multimedijska soba, odnosno malo privatno kino.

Foto: youtube screenshot

Veliki dnevni boravak s kaminom ima pogled na privatan vrt u kojem se nalazi drvo breskve, veliki roštilj i stolovi za stolni tenis, a kuhinja je opremljena najnovijim aparatima poput hladnjaka Sub Zero čije se cijene kreću i do 50.000 kuna.

Foto: youtube screenshot

Bradley je do sada glumio u stotinama filmova, a posebno su ga popularizirali 'Mamurluk', 'Američki snajperist', 'Američke varalice' i 'Savršena formula'. Posljednji film 'Zvijezda je rođena' donio mu je neočekivani uspjeh. Naime, pjesma i duet s Lady Gagom (32) 'Shallow' našla se na 28. mjestu 'Billboard Hot 100' glazbene ljestvice.

Foto: Dave Bedrosian/DPA/PIXSELL

Pristala je glumiti u mom filmu pod jednim uvjetom. Rekla mi je da mrzi scene u kojima se vidi da glumci pjevaju na playback i da će od mene stvoriti pjevača ako ja od nje napravim glumicu - rekao je Bradley koji je pjevanje vježbao narednih 18 mjeseci.

Glumac je od 2015. u vezi s ruskim modelom Irinom Shayk (32), a prošlog ožujka dobili su kćer Leu De Seine (1).

Foto: John Walton

TOTALNI JOOMBOOS: Najveći YouTube spektakl u Europi!

21.10. Arena Zagreb postaje središte YouTube scene! Dovodimo najjačeg svjetskog youtubera KSI-a i više od 50 najpopularnijih regionalnih YouTube zvijezda.

Navala za kartama je ogromna, pa požuri i kupi karte na totalni.joomboos.hr prije nego što se rasprodaju!