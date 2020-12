'Ova djeca ne poznaju slavu, Oliver je bio jedan od nas...'

Došao bi sa svojom gitarom i pjevao i pričao s djecom. Kad bi znali da će opet doći, mjesec, dva unaprijed bi naša djeca znala učiti njegove pjesme, ispričao nam je predsjednik udruge Sveti Bartolomej

<p><em>Jedan od najboljih glazbenika svih vremena, <strong>Oliver Dragojević</strong>,<strong> </strong>danas bi slavio 73. rođendan. 'Cesarica', 'Kad mi dođeš ti', 'Tko sam ja da ti sudim', 'Moj lipi anđele', 'Trag u beskraju', samo su neki od njegovih hitova uz koje su odrastale brojne generacije. Prisjećamo se legende kroz anegdote njegovih prijatelja, a tekst objavljen prošle godine prenosimo u cijelosti.</em></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Dok se trudimo naučiti djecu sve o životu, oni nas uče što je ustvari život. Djetinjstvo nije priprema za nešto, ono je i mora ostati samo djetinjstvo, a na nama je da ih zaštitimo. Ja za njih uvijek imam i čuvam osmijeh, rekao je jednom Oliver Dragojević prilikom posjeta kninskoj udruzi osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej. Glazbeni velikan je prije šest godina počeo dolaziti u Knin, u udrugu osoba s invaliditetom Sveti Bartolomej. S njihovim korisnicima počeo se družiti u sklopu akcije 'RTL pomaže djeci', no kasnije se i sam nastavio družiti s djecom. Oliver je i bio kum projekta u kojem su se prikupljala sredstva za dovršetak zgrade udruge u Kninu.</p><p>- Oliver bi nekoliko sati proveo s našom djecom. Došao bi sa svojom gitarom i pjevao i pričao s djecom. Kad bi znali da će opet doći, mjesec, dva unaprijed bi naša djeca znala učiti njegove pjesme. To bi bilo veliko veselje kad je Oliver dolazio. Naša djeca ne razumiju što je slava i popularnost, ali Oliver je čovjek jedan od nas. To je njegova velika vrijednost, ta toplina koju ima. S njim je uvijek bilo smijeha i topline. Čak se potrefilo da je prilikom jednog njegova dolaska bio njegov rođendan, pa smo mu priredili malu fešticu iznenađenja, a Oliver je bio oduševljen - ispričao nam je predsjednik udruge Sveti Bartolomej, <strong>Vlado Arežina</strong>.</p><p>Oliverova supruga <strong>Vesna Dragojević</strong> ispričala je da je glazbenik često posjećivao Vrliku. Centar za rehabilitaciju u Vrlici za vrijeme rata raspodijelio se na više podružnica, a njihove korisnike u Splitu devedesetih su posjećivali i Oliverovi sinovi, blizanci <strong>Davor</strong> i <strong>Damir</strong>. Oliver je tako dolazio i u splitski centar za rehabilitaciju Samaritanac, u kojem se družio s njihovim korisnicima od sredine devedesetih, od samih početaka osnutka centra. Zanimljivo je da su mu korisnici centra bili susjedi, jer Oliver je živio u Slavićevoj ulici, a oni su smješteni u Ćirila Metoda. Oliver je tako nastupio i na humanitarnom koncertu 1999. godine za kupnju klima uređaja za centar Samaritanac, koji je tad postojao četiri godine. </p><p>- Podržavao je rad centra od samih početaka, kad je bilo najpotrebnije - govore nam iz centra Samaritanac, koji su mu na tome neizmjerno zahvalni.</p><p>Oliver je uvijek htio pomagati djeci. </p><p>- Na Porinu u Splitu sam upoznala Olivera i predstavila mu se. Rekla sam mu da bi ga naša djeca rado htjela upoznati. Odmah je dao svoj privatni broj i rekao 'samo zovite'. Nažalost, taj san se nije ispunio. Bolest ga je u tome spriječila - ispričala nam je <strong>Snježana Čotić</strong>, ravnateljica centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači u Splitu.</p><p>Čim smo ušli u dislociranu jedinicu Firule splitskog centra Juraj Bonači, koji brine o osobama s intelektualnim poteškoćama, dočekala nas je pjesma njihovih korisnika. Uvježbavali su Oliverovu 'Malinkoniju'. Kako nam pričaju voditeljice centra, kad god je neka proslava i rođendan, slavi se uz pjesme Olivera, kojeg njihovi korisnici obožavaju. Nezaobilazan je na repertoaru jer korisnici centra znaju njegove pjesme. Olivera je prije dvadesetak godina na Dan centra upoznao <strong>Đorđe</strong> (34), koji je s njim tad i zapjevao.</p><p>- Ja sam bio još u školi kad je Oliver došao. Potpisao mi se na CD i kad je počeo svirati na klaviru dao mi je mikrofon da pjevam. Pjevali smo skupa 'Moj galebe' - priča nam oduševljeni Đorđe. </p><p>Voditeljica centra nam priča da je Đorđe njihov glavni pjevač kad su prigode i da najčešće pjeva Olivera. </p><p>- Olivera ćemo pamtiti po dobrim pjesmama. Ja uvijek slušam njegove pjesme. Sve su mi drage posebno Malinkolija i Skalinada. Sve su mu pjesme dobre, nema koja mi nije draga - kaže Đorđe.</p><p>Ove godine korisnici su imali priredbu Oliveru u čast. U nadbiskupskom sjemeništu na Međunarodni dan obitelji otpjevali su u čast omiljenog pjevača njegove tri pjesme: Malinkoniju, Skalinadu i Nadalinu. Priredbu su imali na pozornici na čijoj je pozadini bio crtež Olivera, koji su im nacrtali učenici Umjetničke škole. </p><p>- Ja sam tad pjevala Malinkoniju. To mi je najdraža Oliverova pjesma - govori korisnica <strong>Marijana</strong>, koja je sretna jer se upoznala s Oliverom i dala mu ruku kad je bio u centru.</p>