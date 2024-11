Ova djevojčica večeras će imati koncert karijere: 'Bilo je puno nepravde, koju sam prešutjela'

Svoju karijeru, danas jednu od najuspješnijih u regiji, Nina Badrić započela je 90-ih godina prošlog stoljeća kada je s pjesmom "Ja za ljubav neću moliti" zasjela na vrh glazbenih ljestvica. Pop glazbenica prisjetila se turbulentnih i lijepih godina koje su iza nje, a sve uoči koncerta karijere u Areni Zagreb, s kojim započinje njezina nova turneja "Moji ljudi" u sklopu koje promovira novi studijski album "#onokad".

- Prvi ugovor potpisala sam s Rajkom Dujmićem i Jasenkom Hourom. Ne znam što su tada čuli ili vidjeli u toj nepoznatoj djevojčici, ali sve što je Rajko tada rekao, brzo je postala moja stvarnost. Ona mala djevojčica do danas nije skinula osmijeh s lica, samo inat u životu - napisala je Nina na Instagramu.

Bilo je uspona i padova, od prve hrvatske glazbenice mlađe generacije koja osvaja prva mjesta europskih top lista obradom pjesme "I am so excited", preko odlaska na Eurosong 2012. s pjesmom "Nebo", do "mračnijih" strana na estradi koje je vješto držala samo za sebe.

- Nepravda, borbe, rane, život koji me nije štedio ni najmanje, pogrešni susreti, polovne ljubavi koje su više žuljale, nego milovale, ignoriranja, prešućivanja. Koliko sam samo nepravde podnijela svih ovih godina, a da nisam pisnula niti riječ. Kad se sada sjetim, prođu me trnci odakle mi tada 'muda' da se tako sama 'bacim na glavu' pa kud puklo - priznala je Badrić.

Pune arene diljem regije, opus bezvremenskih hitova, autorski rad, spotovi s milijunskim pregledima, nekoliko Porina i drugih diskografskih nagrada, Ninu su doveli do još jedne pune Arene Zagreb, s kojom publici zahvaljuje na bezuvjetnoj ljubavi.

Nina Badrić i Tony Cetinski održali koncert u Šibeniku | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

- Ali sam oduvijek bila ona ista cura iz centra Zagreba, samo s jednim snom. Muzika će biti moj život. I frajerica i dama. Borac po rođenju i karakteru. Kad pogledam iza sebe, ovih 30 godina karijere su proletjele za tren. I da, vrijedilo je svega. Živim najbolji posao na svijetu jer muzika ozdravljuje i liječi, a u Areni slavimo život. Pjevamo one neke pjesme koje su vam postale drage, želim vam utisnuti malo radosti u srce. Hvala vam za sve ove godine i volim vas beskrajno - zaključila je glazbenica.