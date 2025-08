Ova pjesma izašla je prije 40 godina: Zbog Netflixovog hita je srušila tri Guinnessova rekorda!

U ljeto 2022. godine, glazbene ljestvice diljem svijeta doživjele su presedan. Pjesma tada stara 37 godina, "Running Up That Hill (A Deal With God)" britanske umjetnice Kate Bush, vinula se na sam vrh popularnosti, ostavivši iza sebe i najveće suvremene hitove. Razlog? Njena ključna uloga u četvrtoj sezoni ZF horor fenomena, serije Stranger Things, koja je jednoj generaciji otkrila, a drugu podsjetila na bezvremensku moć ove jedinstvene skladbe.

Povratak iz 1985. – Priča o ‘Running Up That Hill’

Kada je 5. kolovoza 1985. objavljena kao najavni singl za album "Hounds of Love", pjesma "Running Up That Hill" bila je zamišljena kao povratak Kate Bush na veliku scenu. Nakon komercijalno izazovnijeg i eksperimentalnog albuma "The Dreaming" (1982.), činilo se da njezina karijera kao hitmejkerice blijedi. Povukavši se iz Londona na seosko imanje, Bush je u svom novom kućnom studiju, opremljenom klavirom, revolucionarnim Fairlight CMI semplerom i osmerokanalnim snimačem, stvorila zvuk koji će definirati ostatak desetljeća.

Pjesma je izgrađena na hipnotičkom ritmu programiranom na LinnDrum mašini, stakato akordima odsviranim na Fairlightu i pulsirajućoj bas liniji. Iako je danas prepoznatljiva po svom naslovu, Bushina originalna vizija bila je drugačija. Pjesma se trebala zvati "A Deal With God" (Pakt s Bogom), što je savršeno opisivalo njenu lirsku temu – zamišljenu razmjenu duša između muškarca i žene kako bi postigli potpunu empatiju i razumijevanje. Međutim, izdavačka kuća EMI strahovala je da bi spominjanje "Boga" u naslovu moglo dovesti do bojkota na radijskim postajama u religioznijim zemljama poput SAD-a, Španjolske i Italije. U rijetkom trenutku umjetničkog kompromisa, Bush je pristala promijeniti naslov, ali je original zadržala u zagradi. "Za mene je to i dalje pravi naslov", izjavila je tada. Potez se isplatio: singl je dosegao 3. mjesto u Velikoj Britaniji i postao njen najveći hit u SAD-u, zauzevši 30. mjesto na Billboardovoj ljestvici.

‘Stranger Things’ efekt: Talisman za Max i globalni fenomen

Brzo premotavanje u 2022. godinu. U četvrtoj sezoni serije "Stranger Things", "Running Up That Hill" postaje više od glazbene podloge – ona je zvučni talisman za lik Max Mayfield (Sadie Sink). Dok se bori protiv natprirodnog zla, upravo joj ta pjesma, koju neprestano sluša na svom Walkmanu, daje snagu i spašava život. Glazbena supervizorica serije, Nora Felder, odabrala je pjesmu jer su njeni stihovi o "sklapanju dogovora s Bogom" savršeno odražavali Maxinu očajničku potrebu za čudom, razumijevanjem i podrškom u trenucima potpune izolacije.

Foto: Youtube screenshoot/kolaž

Dobiti dopuštenje za korištenje nije bilo lako. Kate Bush rijetko odobrava upotrebu svoje glazbe, no kako je i sama bila obožavateljica serije, nakon što su joj producenti detaljno objasnili kontekst i važnost pjesme za radnju, dala je svoj blagoslov. Reakcija je bila eksplozivna. Pjesma je zabilježila porast od 8.700% u globalnim streamovima, postavši najslušanija na svijetu s prosječno šest milijuna Spotify streamova dnevno. Osvojila je prvo mjesto u Velikoj Britaniji (gdje je ostala tri tjedna), Australiji, Irskoj i nizu drugih zemalja. U SAD-u je dosegla 4. mjesto, osiguravši Bush njen prvi top 5 hit u Americi.

Time je srušila i tri Guinnessova rekorda: postala je najstarija ženska izvođačica na vrhu britanske ljestvice (s 63 godine), pjesma kojoj je najduže trebalo da dođe do broja 1 (37 godina) i umjetnica s najvećim razmakom između dva broja 1 (44 godine od hita "Wuthering Heights"). Prema podacima tvrtke Luminate, samo u 2022. godini na temelju ove pjesme zaradila je oko 2,15 milijuna eura.

Što nas čeka u finalnoj sezoni ‘Stranger Things’?

Uspjeh pjesme dodatno je podgrijao iščekivanje pete i posljednje sezone serije, koja će epsku priču o ekipi iz Hawkinsa privesti kraju. Netflix je potvrdio da će veliko finale biti objavljeno u tri dijela: prvi stiže 26. studenog 2025., drugi na sam Božić, 25. prosinca 2025., a završni dio za doček Nove godine, 31. prosinca 2025.

Radnja će doživjeti vremenski skok i započeti u jesen 1987. godine, više od godinu dana nakon potresnih događaja s kraja četvrte sezone. Produkcija je završena u prosincu 2024., a poznati su i naslovi svih osam epizoda: “The Crawl”, “The Vanishing of…”, “The Turnbow Trap”, “Sorcerer”, “Shock Jock”, “Escape From Camazotz”, “The Bridge” i “The Rightsside Up”.

Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

Glavnoj glumačkoj postavi pridružit će se i neka nova lica, uključujući legendarnu Lindu Hamilton, a redateljsku palicu za jednu od epizoda preuzeo je i slavni Frank Darabont (Iskupljenje u Shawshanku). S