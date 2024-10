Ova Srpkinja je prva snimila hit koji pjeva Severina: 'Ne mogu podnijeti što danas nije moj!'

Regionalna zvijezda Severina objavila je 2011. godine pjesmu 'Brad Pitt', koja je do dan danas ostala jedan od njezinih najvećih hitova. Broji više od 16 milijuna pregleda, a upravo s njom pjevačica otvara svoje koncerte.

Ono što mnogi ne znaju je da je srpska pjevačica Rada Manojlović prva dobila tu pjesmu, no ipak ju je odbila pa je 'Brad Pitt' potom pronašao put do Severine koja ga je učinila mega hitom. Autori su Miloš Roganović i Filip Miletić.

U intervjuu za Hype, Rada je odgovarala na pitanje 'koju pjesmu ne pjeva na svojim nastupima'...

- Ako to kažem, ispast ću tašta, ali bila sam, jako. Ima jedna pjesma koju nisam pjevala po nastupima, to je 'Brad Pitt'. Iako je bio mega hit i tražili su me, govorila sam da je ne znam, a ja prva tu pjesmu snimila. Ali to je bilo više iz nekih emotivnih razloga, nisam mogla podnijeti što ta pjesma nije moja. Priznajem - rekla je.