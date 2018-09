Ovako danas izgledaju Dudek i Regica: Ponovno skupa snimali

Djeca nas nisu mogla prepoznati, jako su mali, ali zato smo se ugodno družili s njihovim roditeljima, rekla je Smiljka Bencet (84).

Glumica se 1970. proslavila ulogom Regice u seriji 'Mejaši' da bi svoj status velike zvijezde zacementirala pet godina kasnije kada su nastali 'Gruntovčani'. S Martinom Sagnerom (87), koji joj je kao Dudek bio partner u serijama snimila je kalendar čija je namjera pomoći djeci s Downovim sindromom.

- Dvoje ljudi pojavit će se s djecom na svakom od 12 mjeseci. Sve je to ideja Tamare Peras i Udruge roditelja i djece - rekla je Bencet.

Hvali djecu da su jako draga i da su na snimanjima bila jako dobra. Kasnije su joj roditelji rekli da su bili jako uzbuđeni radi njihovog dolaska. Pamte 'Gruntovčane', Regičine špotancije i Dudekovu naivnost i još uvijek ih, rekli su im, jako vole. Baš djeca su, kaže Bencet, motivirala i Martina Sagnera da dođe na snimanje.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Za djecu mi se, fala Bogeku dragom, navek da raditi iako mi se malo vrti u glavi. Za njih mi nikad ništa nije teško. Daj Bože da još možemo pomoći ali neka da i pameti onima koji bi bolje trebali misliti o njihovim potrebama - rekao je Sagner. Njih dvoje ne viđaju se često.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

- Zadnji put smo skupa bili na 90. rođendanu Mladena Kerstnera. Martin ima svojih obveza, no kad god se sretnemo šalimo se i zezamo kao nekada - priča Bencet. Svake godine druže se u Sigetcu. Prošlo je 42 godine otkako je snimljeno deset epizoda Gruntovčana, prema scenariju Mladena Kerstnera i u režiji Kreše Golika. Veći dio sniman je upravo u podravskom selu Sigetec nadomak Koprivnici. U sjećanje na seriju, udruga Sigečko srce svake godine organizira manifestaciju Gruntovčanijada.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Gruntovec tamo živi i danas, a glavne zvijezde su Smiljka Bencet i Martin Sagner, koji gledaju predstave glumaca amatera. Oni svake godine izvedu predstavu na sigečkom dijalektu. Prolaznici ih još pozdravljaju kao Regicu i Dudeka. Članovi KUD-a Gruntovec radosni su što igrokazima mogu razveseliti publiku te podsjetiti na kultnu seriju. Bencet i danas ne vjeruje kakvu joj je popularnost donijela uloga Regice.

Foto: Hrt/Promo

– Kaže se: ‘Nije kome je namijenjeno, nego kome je suđeno’. Tako je i meni bilo s Regicom. Trebala ju je igrati Nela Eržišnik, no razboljela se i nije mogla doći na snimanje. Moji Šermentovi su me se sjetili i nazvao me je direktor ekipe. Ostala sam bez riječi i rekla: ‘Ja nikad nisam snimala, ne znam kako se to radi’. Rekao je neka samo dođem – prisjetila se Smiljka. Nisu ih šminkali, bili su u prnjama i blatnim čizmama i ljudi uopće nisu vjerovali da su oni glumci.