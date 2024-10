Ovako izgleda samozatajna kći Zdravka Čolića: Vozila tatu po gradu, uhvaćena bez šminke

Jedna od najpopularnijih zvijezda bivše Jugoslavije Zdravko Čolić otac je dviju kćeri - Une i Lare. Rijetko su medijski eksponirane, posebno Lara koju su kamere ovaj put uhvatile u društvu oca.

Ekipa emisije 'Paparazzo lov' snimila ih je dok su se vozili gradom

Zajedno su izašli iz svog doma te se uputili u grad. Prvo su sjeli u jedan kafić, a potom su se uputili u jednu banku u kojoj su se zadržali 45 minuta.

Za volanom je bila glazbenikova kći, koja ih je nakon obaveza vratila doma.

Čolić je ranije za Avaz je progovorio o kćeri Uni i obitelji.

- Ona samo nešto slika. Ja je ukorim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, što da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Prije si morao fotografa unajmiti da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike - rekao je Čolić.

Inače, Zdravko je u braku sa suprugom Aleksandrom od 2001. godine, par se upoznao u Makarskoj.

- Svaki muškarac voli da neko brine o njemu. Mislim da je to bilo presudno. Upoznali smo se davnih dana u Makarskoj. Aleksandra je studirala u Beogradu pa smo nastavili da se viđamo, a s vremenom smo počeli vezu. Osvojila me je svojom jednostavnošću i privrženošću. Posvetila mi se, misli o meni, brine moje brige - otkrio je pjevač jednom prilikom.

