Ovako je Danijela Martinović govorila prije 10 godina: 'Kći će biti Luce ili Alba, a sin Toni...'

Nakon što je Petar Grašo (48) dobio sina Tonija s Hanom Huljić Grašo, u središtu pozornosti ponovno je došao stari intervju Danijele Martinović (53). Pjevačica je još 2014. za IN Magazin ispričala da je s Grašom, bivšim partnerom, razgovarala o imenima za djecu pa je tada otkrila koja joj se sviđaju.

- Sin će biti Toni, to se zna, po Petrovom pokojnom djedu, a za curicu imamo 2 imena, ili Luce, interesantno, potpuno su dijametralno različita pa će se možda ljudi iznenadit. Luce, zato što mi je to pravo dalmatinsko i naše i moja pokojna baka je bila Luce, ali kad sam čula ime Alba, ja sam naprosto ostala tako ushićena zato što Alba na talijanskom znači zora, isto mi je to višeznačno, i lipo i neobično, a opet nama blisko i drugačije - govorila je 2014. za IN Magazin Danijela koja je danas u sretnoj vezi s bivšim policajcem Josipom Plavićem.

Otkrila je tad i da bi se voljela vidjeti u vjenčanici, ali i da joj je majčinstvo velika želja. Danijela i Grašo nikad nisu stali pred oltar, a nakon prekida veze duge 24 godine on je oženio Hanu.

Pjevač i Hana su prije dvije godine postali roditelji djevojčice Albe.

