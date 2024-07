Ovako je Indira govorila o mužu Miroslavu Levaku: Drhtala sam, ali rekla sam mu da ne brine...

U lipnju 2014. godine pjevačica Indira Vladić udala se za bjelovarskog poduzetnika Miroslava Levaka na imanju vinarije Coner. Slavonska pjevačica je šokirala s objavom o njihovom razvodu nakon 11 godina braka.

Foto: Instagram/Indira Levak

- Osjećam potrebu da kao javna osoba koja s vama svakodnevno dijelim poslovne i privatne trenutke, podijelim i ovu vijest. Moram vam objaviti da smo nakon 11 godina braka, Miroslav i ja donijeli zajedničku odluku o razvodu. Dalje nastavljamo razvijati naše živote neovisno, ali kao dvoje ljudi koji se poštuju, ostajemo poslovni partneri i prijatelji. Poštujući višegodišnji zajednički život i sve prekrasne zajedničke trenutke našeg braka, više izjava na ovu temu nećemo davati - poručila je.

Poznati na modnoj reviji Matije Vuice u dvorcu Trakošćan | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Na njihovo vjenčanje bili su pozvani samo uža obitelj i prijatelji. Pjevačica je tad ispričala detalje sa svadbe.

- Prekrasna noć u kojoj se slavila ljubav u društvu nama jako dragih prijatelja i najuže rodbine, lumpovalo se do ranih jutarnjih sati, bilo je fantastično - rekla je Indira za RTL Exkluziv te dodala kako su svi komentirali da tako vesele mladence u životu nisu vidjeli.

Zagreb: Poznati na otvorenju 2. In Dizajna - festivala modernog doma | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Kako je tad tvrdila, sve je bilo fantastično.

- Drhtala sam, a onda je krenula pjesma 'Fly Me to the Moon'. Ovo je uistinu bio nastup mog života i najemotivniji nastup u mom životu tako da je suzica krenula - priznala je Indira. Naglasila je da su organizatorima vjenčanja pomalo išli i na živce jer su imali prejednostavne zahtjeve. Težili su minimalizmu. Miroslav ju je iznenadio prvim plesom.

- Inače nije plesač. Namjeravao je otići u plesnu školu, a li ja sam mu rekla da se ne brine, već da me samo stisne i da mi ne stane na haljinu pa da će sve biti super - zaključila je Indira. Pjevačica je otkrila da ju je Miroslav osvojio izgledom, ali i da je on genijalan suprug, njezin najbolji prijatelj i ljubavnik.

Foto: Privatna fotografija

Levaku je to bio prvi brak, dok se Indira 2010. nakon devet godina razvela od Narcisa Mujkića (38). S njim je svadbu imala u hotelu Esplanade pred 300 uzvanika.