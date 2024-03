Ovakvu Klaru dosad još nismo vidjeli! Lovri je sasula sve u lice: 'Sram te može biti za baš sve!'

Nakon burne večere u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', Klara Kokić i Lovre Vuković porazgovarali su o novonastaloj situaciji. O tome kako Lovre nije branio svoju reality suprugu, kad je Anton izjavio da ima staru kožu i da je prestara za njega. Zasmetalo ju je i to što, kad je iznijela sve na zajedničkoj večeri s ostalim parovima, Lovre nije ništa napravio.

- Snimljeno je. Ne znam točno što sam rekao, ali je snimljeno što sam rekao. Govorio sam, ali ne znam što sam govorio. Ali je snimljeno - naglasio je.

Lovre je bio ljut. Baš kao i Klara, a sve je eskaliralo u stanu.

Foto: RTL

- Svi se foliraju, a ti si najiskreniji - bila je sarkastična Klara.

Smatra da je njezin reality suprug dvoličan te da je to jasno pokazao na večeri.

- Sram te može biti za to sve što si rekao. Svi su ti krivi za sve, a nikad ne priznaš krivicu. Evo ja ti to kažem. Ja sam mlađa od tebe, a ne da sam zrelija i odgovornija nego sam daleko zrelija. To sam dokazala. A što si ti napravio? Sram te može biti. Ispadaš toliko dvoličan da nisi ni svjestan. Jedno pričaš, drugo misliš, treće radiš - naglasila je Klara.

Foto: RTL

Lovre je svjestan kako je njihov odnos narušen.

- Što se tiče mog plana s Klarom, nema ga, a najsretniji bi bio da je više nikad ne vidim u životu - rekao je.

Ispričao je i kako dosad nije pokazao pravo lice.

- To nisam ja, Lovre bi puno burnije reagirao i otkrio bi još više stvari koje su se dogodile van kulisa kamera - zaključio je Lovre.

Foto: RTL