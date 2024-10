Ovakvu Victoriju Beckham još niste vidjeli! Na sebi ima samo crni bodi s dubokim dekolteom

Modna dizajnerica Victoria Beckham (50) raspametila je svoje brojne pratitelje novim videom koji je podijelila na društvenim mrežama. Snimala je video za promociju svog novog mirisa, a na njezino poziranje 'bacio je oko' i suprug David Beckham (49).

U kratkom snimku Victoria leži na podu, a na sebi je imala crni bodi s dubokim dekolteom.

Šminkom je istaknula oči, a kosu je držala raspuštenom.

Modna dizajnerica snimila je promotivni video za svoj treći miris.

Designer Victoria Beckham at the end of her catwalk show during London Fashion Week in London | Foto: Henry Nicholls/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL