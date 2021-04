Edin Osmić (42), poznatiji kao Edo Maajka unatoč pandemiji neumorno radi. U intervjuu za Večernji list popularni reper progovorio je o svojim nastupima, o Zagrebu te o budućnosti koja ga jako zabrinjava.

Nedavno je izašla pjesma 'Ljubav' u kojoj je Edo surađivao s kultnim Pips Chips & Videoclipsom.

- Zvao me Ripper, volim Pipse i taj album, tako da sam s guštom uletio s jednim versom. Pjesma je ispala odlično, volim je i inače, tako da je to jedna mala pobjeda u mom džepu - govori reper.

Nastupe je i dalje teško organizirati zbog pandemije, ali on strpljivo čeka.

- Nije lako, što se tiče nastupa, tu čekam i hiberniram, imam čak jednu svirku za ljeto što je već napredak u odnosu na svirke lani.

Edo se aktivno bavi pisanjem, stihovi su u glavi, a novi album bi trebao biti vani na ljeto. Uz to, priprema se i na mogući podcast

- Ne žurim se s time, čekam i kad bude, bit će.

Ponovno se nalazi u Zagrebu za kojeg ga vežu mnoga lijepa sjećanja.

- Tu sam stvorio karijeru, sada radim na tome da konačno završim s podstanarstvom i prestanem se maltretirati s prijavama i odjavama u Petrinjskoj - govori za Večernji list.

Kao i sve druge, i Edu muče problem oko klimatskih promjena i cijele situacije oko pandemije.

- Najviše me zabrinjavaju klimatske promjene i sve što one donose i što će donijeti, brine me nepravda, zabrinem se svaki put kad imam povišenu temperaturu, kad mi djeca imaju neke probleme, prijatelji, poznanici, itd. Brinem se, a to nije dobro ni zdravo - završio je poznati reper.