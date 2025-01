Ove pjesme su Hrvati najviše slušali na kraju godine: Na vrh trona zasjeli popularni reperi

Objavljena je nova Billboardova ljestvica najslušanijih pjesama u Hrvatskoj u posljednjim danima 2024. godine. Prvo mjesto zauzeli su bosanskohercegovački reperi Jala Brat i Buba Corelli s pjesmom 'Bass'. Pjesmu su izbacili prije dva tjedna, a već sada broji milijunske preglede. Na YouTubeu je do sada skupila više od devet milijuna pregleda.

Čini se kako su reperi osvojili hrvatsku publiku, pa se tako nalaze i na drugom mjestu Billboardove ljestvice s pjesmom 'Blaka, blaka'.

Ona je izašla također prije dva tjedna, a skupila je više od osam milijuna pregleda.

Treće mjesto pripalo je hrvatskom hip hop glazbeniku, Hiljsonu Mandeli s pjesmom 'Anđeo', koju je snimio s mladom pjevačicom Miach.

Četvrto mjesto rezervirano je za Jalu i Bubu te su gotovo sve preostale pjesme s popisa upravo njihove. No, na popisu su se našle i dvije božićne pjesme.

Tako se na petom mjestu smjestila 'Last Christmas', a na pretposljednjem je božićni hit Mariah Carey, 'All I Want for Christmas Is You'.