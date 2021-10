Tračevi govore kako muškarci najčešće varaju svoje žene, ipak ovo su Holivudske glumice koje nisu bile vjerne svojim partnerima.

Jennifer Lopez

Poznata ljepotica, Jennifer Lopez, razvela se od Chrissa Judda u lipnju 2002. godine, samo devet mjeseci nakon vjenčanja. J. Lo je kao razloge razvoda navela nepomirljive razlike u razvodu. J.Lo ubrzo je zaboravila na Chrisa Judda jer je počela izlaziti s glumcem Benom Affleckom, a mnogi su počeli nagađati da je upravo on bio razlog razvoda.

Par se zbližio kada su zajedno glumili u filmu Gigli, a nedugo nakon što se razvela od Judda prestali su skrivati svoju vezu.

On joj je darovao prsten vrijedan 1,2 milijuna dolara, pa je J.Lo tvrdila da je on ‘onaj pravi’. Međutim, svadbu je otkazala samo nekoliko sati prije odlaska matičaru, ali je s njim odnedavno ponovno u vezi.

Meg Ryan

Glumica Meg Ryan negirala je kako je Russell Crow razlog njezinog razvoda od Dennisa Quaida. Ipak, na kraju je priznala da je s Russellom imala ljubavnu aferu, ali da on nije razlog njezine rastave jer joj je Dennis, kaže, bio nevjeran.

- Russell nije izazvao raspad mog braka. Došao je do samog kraja braka, ali nije bio ništa kriv. Na kraju sam povrijedila i njega. Nisam mogla biti u novoj vezi, jer za to nije bilo pravo vrijeme i zato sam ga ostavila- rekla je ranije glumica.

Russell i Ryan zaljubili su se 2000. godine na snimanju filma 'Proof of Life', ali njihova veza nije potrajala. Za ovu aferu, Meg je prozivala i njezina majka, Susan Jordan, po medijima.

Larsa Pippen

Nekadašnja najbolja prijateljica Kim Kardashian, Larsa Pippen, javno je priznala da je u braku varala svog supruga, poznatog američkog košarkaša Scottieja Pippena s kojim ima četvero djece.

Jedna od najpoznatijih preljubnica, zavodila je brojne mlađe muškarce, ali i neke oženjene. Na nju je pala i zvijezda 'Timberwolvesa' Malik Beasley, duplo mlađi od nje, koji je s njom prevario suprugu Montanu s kojom ima dijete.

Atraktivnom Amerikankom i Scottie bili su zajedno od 1995. godine, ali Larsa je otišla u zagrljaj drugom muškarcu. Pričalo se da ga je varala s američkim reperom Futureom, međutim ti navodi nisu nikad bili potvrđeni. Larsa Pippen nedavno je javno priznala da ga je varala u braku, i to s Tristanom Thompsonom.

Madonna

Za razliku od mnogih poznatih ljepotica, Madonna nikada nije javno priznala da je prevarila svoje partnere, ipak javnost nagađa kako je imala dvije afere. Prva je ona s Johnom F. Kennedyjem Jr. dok je bila u braku sa Seanom Pennom, dok je svog drugog supruga, redatelja Guya Ritchieja navodno prevarila s Alexom Rodriguezom, poznatim igračem bejzbola. Govorilo se kako je bivša supruga igrača bejzbola pronašla Alexovo pismo u kojemu Madonnu naziva 'srodnom dušom'

Pop kraljica glasine o preljubu uvijek je negirala.

- Alexa Rodrigueza znam preko Guya Osearyja, koji nam je oboma menadžer. Ni na koji način nisam u romantičnoj vezi s njim. Nemam ništa s raspadom njegova braka niti s vjerom koju prakticira - izjavila je Madonna ranije.

Kris Jenner

Najpoznatija majka na svijetu, Kris Jenner, tijekom snimanja reality showa 'Keeping Up with The Kardashians', priznala je da njezina veza s Robertom Kardashianom, koja je trajala od 1973. godine, nije započela lijepo. Naime, njezin tadašnji partner, golfer Cesar Sanudo, zatekao ju je u krevetu s Robertom.

- Imala sam dečka koji je uvijek bio izvan grada. Dok je bio na putu, upoznala sam Roberta koji me posjetio jednog dana dok je Caesar bio izvan grada- priznala je Kris ranije.

Robert i Kris bili su u vezi četiri godine prije vjenčanja 1978. godine, a navodno se Robert nije htio oženiti s Kris sve dok nije bio siguran da je shvatila pravu vrijednost novca. U braku su ostali 13 godina, a zahtjev za razvod podnio je poznati odvjetnik zbog tvrdnji da ga je Kris prevarila. Kris je u braku postalo dosadno te je Kardashianu jasno i glasno rekla kako planira 'šarati'. To se dodatno pojačalo nakon rođenja sina Roba (33).

- Imam četvero djece, a nisam živjela život - rekla bi Kris suprugu.

Počela se viđati s nogometašem Toddom Watermanom kojeg je čak javno predstavljala kao svojeg dečka, a na spojeve je vodila i malenu Khloe, koja bi čekala u automobilu. Robert ih je morao gledati kako igraju tenis na obiteljskom terenu, a nekoliko ih je puta i uhvatio u krevetu - to je bila kap koja je prelila čašu. Nogometašev je automobil jednom čak 'istukao' golf palicom, a Kris je Toddu rekla 'nastavi voziti, možda ima pušku u svom automobilu'.

Godinama kasnije u vlastitoj autobiografiji priznala je kako jedino ne žali zbog razvoda s Robertom.