Ove svjetske zvijezde napustile su nas u godini na izmaku...

Bernardo Bertolucci

Talijanski redatelj i scenarist preminuo je u 78. godini u Rimu, nakon kratke borbe s rakom. Bertolucci je najpoznatiji kao redatelj filmova 'Posljednji tango u Parizu', 'Konformist', ali i 'Posljednji kineski car' za koji je osvojio Oscara za režiju i scenarij. Taj film sveukupno je osvojio čak devet Oscara, uključujući i onaj za najbolji film.

Charles Aznavour

Legendarni francuski šansonijer armenskog podrijetla, Charles Aznavour, preminuo je u 95. godini, a tijekom bogate karijere, koja je trajala više od sedam desetljeća, objavio je 1400 pjesama. U svijetu je prodao više od 180 milijuna ploča i snimio čak 91 album.

Stan Lee

Producent, glumac i bivši predsjednik filmske kuće Marvel, Stan Lee, preminuo je u 95. godini života. Stan se pojavio u više od 30 filmova i serija. Bio je urednik Marvelovih stripova i kreator mnogih superjunaka. Postao je poznat upravo zahvaljujući stripovima, ali i ogromnom uspjehu filmova o superjunacima poput 'Kapetan Amerika', 'Osvetnici'... Zadnja njegova uloga je bila u filmu 'Venom' iz 2018., koji je donedavno igrao u kinima.

Aretha Franklin

'Kraljica soula' Aretha Franklin preminula je u 77. godini života u Detroitu, okružena obitelji. Glazbenica, koja se godinama borila s rakom gušterače, iza sebe je ostavila četvero djece, ali i velik broj obožavanih pjesama. Smatrali su ju najuglednijom gospel, soul i r'n'b umjetnicom. Osvojila je sveukupno 18 Grammy nagrada te dobila svoju zvijezdu na Hollywoodskoj stazi slavnih.

Miloš Forman

Češki redatelj preminuo je u 86. godini života nakon kratke bolesti. Forman je rodnu zemlju napustio 1968. nakon sloma praškog proljeća i sovjetske okupacije zemlje. Emigrirao je u Ameriku, gdje je nastavio s redateljskom karijerom. Ondje je snimio remek-djela poput drame 'Let iznad kukavičjeg gnijezda', 'Amadeusa', 'Kose' , 'Naroda protiv Larryja Flinta' i mnogih drugih filmskih klasika.



Avicii

Švedski DJ i glazbeni producent Avicii umro je sa samo 28 godina, a preminuo je zbog velikog gubitka krvi nakon što se izrezao razbijenim staklom. Avicii je osvojio dvije MTV Music Awards nagrade, nagradu Billboard Music te je dva puta bio nominiran za Grammyja. Neki od njegovih najvećih hitova su 'Wake Me Up!',' The Days', 'You Make Me', 'Hey Brother' i 'Levels', a domaća publika imala ga je priliku vidjeti 2013. i 2015. na festivalu Ultra Europe u Splitu.

Mac Miller

Američki reper Mac Miller umro je od posljedica predoziranja u 26. godini života. Američkoj javnosti je najpoznatiji po nekadašnjoj vezi s pop zvijezdom Arianom Grande. Postao je popularan objavljujući svoje pjesme na internetu još dok je bio tinejdžer. U jednom od posljednjih intervjua Mac je ispričao kako se teško nosi sa slavom i pritiskom života pod povećalom javnosti.

Penny Marshall

Glumica i redateljica Penny Marshall, poznata po ulozi u seriji 'Laverne & Shirley', preminula je u 76. godini života, a razlog smrti su komplikacije povezane s dijabetesom. Komedijom 'Veliki' s Tomom Hanksom ušla je u redateljske vode, a Postala je i prva žena u povijesti koja je jednim filmom zaradila više od sto milijuna dolara, odnosno 650 milijuna kuna. Osim s Hanksom, radila je i s Madonnom, Robertom De Nirom, Robinom Williamsom, Denzelom Washingtonom i Whitney Houston.

Burt Reynolds

Glumački velikan Burt Reynolds preminuo je u 82. godini života od posljedica srčanog udara. Godinama se borio sa zdravstvenim problemima, a 2010. godine je imao tešku operaciju srca. Bio je seks simbol i slamatelj ženskih srdaca te prvi muškarac koji se gol slikao za Cosmopolitan. Reynolds je slavu stekao filmom 'Deliverance', a uloge je ostvario i u filmovima 'Hustle', 'Smokey and the Bandit', 'Starting Over'...

Anthony Bourdain

Jedan od najpoznatijih svjetskih kuhara i TV zvijezda napustio nas je u 62. godini života, a sam si je oduzeo život. Njegova ljubav prema velikim avanturama, novim prijateljstvima, dobroj hrani, piću i nevjerojatnim pričama diljem svijeta činile su ga jedinstvenim i voljenim. Zvali su ga 'rock zvijezdom kulinarstva', a emisiju je 2012. godine snimio i u Hrvatskoj.

Slavni fizičar doživio je 76 godina, iako su mu liječnici još kao 21-godišnjaku dijagnosticirali amiotrofičnu lateralnu sklerozu (ALS), smrtonosnu bolest motoričkih živaca te mu prognozirali još samo dvije godine života. Sve do svoje smrti predavao je matematiku i fiziku na Cambridgeu. Hawking je najpoznatiji po znanstvenom djelovanju na poljima kozmologije i kvantne gravitacije te po bestseleru Kratka povijest vremena.