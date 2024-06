Ove zvijezde otkrile su nam što znače njihove tetovaže! Baby Lasagna: 'Jednu sam i prekrio'

Jedan od glavnih načina za ukrašavanje svog tijela je svakako tetoviranje. Neke od tetovaža na poznatim Hrvatima i Hrvaticama su uspomena na divna vremena, dok su druge napravljene kao podsjetnik da se ne gubi vjera.

Jedan od Hrvata koji obožava tetoviranje je svakako kazališni redatelj i glumac Miran Kurspahić koji ih ima čak 19. Otkrio nam je svoje dvije najnovije tetovaže.

- Naravno da imaju tetovaže značenje, pa nisam nogometaš - rekao nam je Kurspahić koji se istovremeno tetovirao na obje šake. Prvu tetovažu nazvao je 'Choke your demon' koja prikazuje geparda kako guši demona.

- Gepard je moja životinja, a ta tetovaža govori o unutarnjoj borbi, između svjesnog i nesvjesnog, racija i impulzivnosti, borbi s vlastitom sjenom koju samo naslućujemo - rekao nam je Kurspahić.

Otkrio je kako gepard primjenjuje najpopularniju završnicu u BJJ i MMA, rear naked choke, čime je odao čast brazilskom džiju-džicu kojim se glumac i bavi. Druga tetovaža naziva se 'TV Eye' i ona je posvećena glumčevom bendu kojeg 'vuče u bolje sutra'.

Tetovaže obožava i Baby Lasagna koji ih također ima nekoliko. On je nedavno prekrio jednu tetovažu, a otkrio nam je što je prethodna tetovaža koja je imala šest linija predstavljala.

- Blackout na ruci je tetovaža koja prekriva jednu drugu tetovažu, točnije tetovažu šest linija, koja je trebala predstavljati šest žica na gitari. Nije bila napravljena kako sam zamišljao pa sam je odlučio prekriti - kazao nam je Baby Lasagna.

Otkrio nam je i što znače preostale tetovaže na tricepsu i nogama.

- Na tricepsu imam tetovažu vuka koji predstavlja Liku. Od tuda smo moji korijeni i ja pa je to razlog zbog kojeg sam htio upravu tu tetovažu. Na nozi imam “Solider side” i dvije olovke. Predstavljaju trenutak u kojem sam zajedno s bratom pisao zadaću i na starom Sony Ericsson mobitelu slušao System of a Down, pjesmu Solider side. Tada smo upoznali metal, glazbu i počeli biti muzičari pa sam odlučio spojiti tetovažu o glazbi i bratu - otkrio je Baby Lasagna.

Na nozi je istetovirao Bubimira kojeg je gledao cijelo djetinjstvo, a posljednju tetovažu posvetio je mačku Stipi u čipki nakon povijesnog uspjeha na Eurosongu.

Obožavateljica tetovaža je i energična Indira Levak koja je trenutno stala na tri tetovaže.

- Tetoviranje je velika odluka jer ćete tetovažu imati cijeli život, ali osobno nisam dvojila jer ih obožavam i bitno je odabrati neku koja najbolje održava vašu osobnost - kazala nam je Indira.

Istetovirala je riječ 'believe' koja znači vjerovati, a za to se odlučila zbog svoje vjere u dobro i pozitivnog stava.

Beograd: Indira Levak nastupila na splavu Port | Foto: Antonio Ahel

- Uvijek sam kroz život kročila kao optimist, a ta riječ me asocira na vjeru, ljubav, život i sreću - rekla je glazbenica. Bivša članica grupe Colonia posvetila je jednu tetovažu i tom periodu koji ju je proslavio 90-ih i 2000-tih godina.

- Na desnoj lopatici nosim sliku ženske glave u plamenu koja asocira na moj temperament, energiju i snagu. Jer sam ja vaš, kako kaže moja pjesma, plamen od ljubavi - kroz smijeh nam je rekla Indira.

Tvrdi da je stava 'nikad ne reci nikad', ali da će se trenutno zaustaviti na ove tri tetovaže. Na kraju je 'žena zmaj' dodala kroz šalu da bi si mogla istetovirati zmaja.

Koncert Indire Forze na otvorenju Festivala vatrometa | Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Žanamari Perčić također voli tetovaže, a obje tetovaže vezane su uz 'žensku energiju i snagu, majčinstvo i prijenos vrijednosti s generacije na generaciju te majku kao zaštitnicu'.

- One se odnose na bunt protiv predrasuda, osuda i ograničenja koje društvo usmjerava na žene.

Foto: Privatni album

Pjevačica si je na leđa istetovirala ružu s jednim krilom, a tvrdi kako ju je namjerno stavila na lijevu stranu.

- To simbolizira da letim srcem, a mozgom ostajem na zemlji. Krilo je zapravo kožnato, a ne pernato te je napravljeno po uzoru na palog anđela inspiriranog djelima umjetnika Waynea Barlowa - kazala nam je pjevačica.

Foto: Privatni album

Tetovažu je posvetila majci.

- Ruža simbolizira moju majku i njezine riječi 'otresi krila i leti'. Jednom stranom ću uvijek letjeti, ali kod mene je balans kada imam balans između srca i mozga. Jednim sam stalno na zemlji, a s drugim poletim - napomenula je Žanamari.

Istetovirala je ružu i na nozi, a ona simbolizira njezinu kćer.

Foto: Privatni album

- Zato je ta ruža roza. Zmija je zaštita, majka, bunt protiv svega što joj želi nanijeti nepravdu i osudu - kazala je.

Pjevačica Lana Jurčević također je ljubiteljica ove umjetnosti ukrašavanja tijela. Ona je poput Indire stala na tri tetovaže. Na ruci je istetovirala note koje su svojevrsni simbol njezinog života i onime čime se bavi.

Foto: Privatni album

Na rebrima kod srca istetovirala je križ jer predstavlja vjeru i duhovnost do kojih pjevačica drži.

Foto: Privatni album

Posljednju tetovažu posvetila je svojoj kćerkici. Istetovirala je Mayla Lily i značenje imena 'strength in battle'.