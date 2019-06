Ove zvijezde su se pretvorile u hladnokrvne ubojice bližnjih...

Neke od najpopularnijih zvijezda sporta, glazbe i filma pretvorile su se u okrutne ubojice i time ostavili krvavi pečat u bogatoj karijeri. U crnoj kronici su završili nakon što su počinili neke od najtežih zločina, a neki od njih svoje žrtve su prije smrtonosne presude dug period držali u zatočeništvu.

Sid Vicious

Jedan od članova najpopularnijeg punk benda u povijesti, Sid Vicious, 12. listopada 1978. optužen je za ubojstvo djevojke Nancy Spungen. Njeno beživotno tijelo pronađeno je u sobi 100 londonskog Chelsea hotela s ubodom u predjelu želuca. Basist Pistolsa je uhićen, no ubrzo je pušten iz zatvora uz jamčevinu. Tri mjeseca nakon toga, Sid je umro od predoziranja heroinom. Iako su kružile glasine kako je Nancy ubio diler i to kako je bila žrtva nekog narkomana, prava istina se do danas nije saznala.

Foto: Youtube/Screenshot

Phil Spector

Producent i glazbenik Phil Spector 3. veljače 2003. ubio je glumicu Laru Clarkson u svojoj kući u Los Angelesu. U pijanom stanju Phil je upucao glumicu nakon što su se prethodno zabavljali u noćnom klubu. Netom nakon izvršenog ubojstva, Phil je izašao iz kuće i potražio lokalnog šerifa kojemu je rekao kako misli da je nekoga ubio. Rasplet slučaja odvijao se pod budnim okom medija, a slavni glazbenik je 2009. godine osuđen za ubojstvo drugog stupnja, pritom je osuđen na devetnaest godina zatvora.

Foto: Profimedia

Johnny Lewis

Glumac najpoznatiji po ulogama u serijama 'Sinovi anarhije' i 'The O.C' 2012. godine je u maniri jednog od likova ruskog realizma, ubio svoju 81-godišnju stanodavku pored koje je policija pronašla njenu osakaćenu mačku. Susjedi su izjavili kako su se iz stana starice čuli krikovi, a Lewis je i sam stradao nakon što su ga pred stanom dočekala dvojica muškaraca. Policija tvrdi kako se Lewis dao u bijeg, a pritom je pobjegao na krov zgrade ispred koje je pronađeno njegovo beživotno tijelo. Nije poznato da li je počinio samoubojstvo ili je igrom slučaja pao. Poznato je kako je nakon pada s motora oštetio određene dijelove mozga nakon čega se počeo čudno ponašati, a također se liječio zbog ovisnosti o drogama. Prije ubojstva u zatvoru je ležao zbog oružanog napada.

Foto: ABACA ABACA PRESS/Press Association/PIXSELL

Michael Jace

Glumac koji je najpoznatiji po ulozi policajca u seriji 'The Shield', teško ubojstvo počinio je 2014. godine. Jace je tada pred očima svoje djece ubio suprugu April, nakon čega je nazvao policiju i priznao kako je ubio vlastitu ženu. Službenici su pronašli April sa nekoliko prostrjelnih rana koje joj je nanio Michael pucajući iz vatrenog oružja. Trenutno kaznu služi u jednom od kalifornijskih zatvora, a iste godine osuđen je na 40 godina zatvora.

Foto: Facebook/RNK Sladorana

Aaron Hernandez

Bivša zvijezda američke NFL lige, Aaron Hernandez, 2013. je ubio prijatelja Odina Lloyda. Osuđen je na doživotnu kaznu nakon što je ispred svoje kuće u Massachusettsu sa šest hitaca usmrtio dečka sestre svoje zaručnice. Za razliku od prethodnih ubojstava, ovo je bilo s predumišljajem, a Hernandez ga je planirao s dvojicom prijatelja. Bivši igrač New England Patriotsa nije mogao podnijeti kaznu, a u travnju 2017. godine počinio je samoubojstvo.

Foto: Etienne Laurent/REUTERS

Oscar Pistorius

Slavni paraolimpijac koji je pomaknuo granice sporta nastupivši na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine, u veljači 2013. godine hitcima iz vatrenog oružja ubio je svoju djevojku, manekenku Reevu Steenkamp. Bizarno ubojstvo dogodilo se u njihovom domu u Pretoriji. Prema njegovim izjavama, čuo je zvukove nakon čega je pomislio da je riječ o provalniku. Njegova djevojka se prepala i zaključala u kupaonicu, a on ju je misleći da je provalnik, upucao. Suđeno mu je za ubojstvo iz nehaja nakon čega je osuđen na pet godina zatvora, no ubrzo nakon toga poslan je u kućni pritvor. Prema najnovijim informacijama, južnoafrički paraolimpijac dobio je trinaest godina za ubojstvo djevojke.