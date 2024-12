Ovih 9 strogih pravila se članovi kraljevske obitelji moraju držati na Božić: Odnose se i na darove

Božić je za mnoge dan kada se cijela obitelj okuplja, uobičajeno uz fini ručak. Otvaraju se pokloni, oni najmlađi najčešće se i najviše njima vesele, a cijeli je dan rezerviran za druženje. Tako se okuplja i jedna jako poznata obitelj, no pod malo drugačijim uvjetima.

Britanska kraljevska obitelj voli stvari raditi drugačije, a neke stvari su čak i zabranjene! Jennie Bond, stručnjakinja za kraljevsku obitelj je objasnila da su pravila i malo blaža, otkako je kralj Charles preuzeo tron, no ona i dalje postoje, navodi The Sun.

Ne idu u krevet prije kralja

Kralj Charles imao je tešku godinu. Kao i njegova snaha, princeza Kate, i njemu je dijagnosticiran rak. Zato se mnogi nadaju da će za Božić staviti svoje dužnosti po strani i odmoriti se.

A to da legne u krevet što ranije nije samo dobro za njega, već i za ostatak kraljevske obitelji... Jer prema pravilima, ne smiju leći u krevet prije Charlesa!

Nema kašnjenja!

Kasnite na božićni ručak kod obitelji? Vjerojatno vam to neće uzeti za zlo. Osim ako niste član kraljevske obitelji. Kod njih kašnjenja ne smije biti!

- Ne možete samo doći kada to hoćete. Gosti moraju doći u vrijeme kada ih se očekuje. Ne prije i ne poslije toga - objašnjava Jennie.

Ležena odjeća? Zaboravite!

Nema ništa bolje nego odjenuti nešto ugodno za božićno druženje pa da sve prođe što opuštenije, posebice ako pomalo pretjerate u hrani. I dok punog trbuha ležite u pidžami ili trenircu na kauču za Božić i uživate u kojem božićnom filmu, sjetite se da kraljevska obitelj ima puno povlastica, ali tu ne.

- U svečanoj odjeći se moraju pojaviti na večeri na Badnjak, a na Božić moraju biti prikladno odjeveni za odlazak u crkvu i za ručak - objasnila je Jennie.

Skupi pokloni? Radije ne...

Članovi kraljevske obitelji ne vole si darovati skupocjene darove, već se radije fokusiraju na to da oni budu zabavni. Kako navode strani mediji, tako je jednom prilikom princ William svojoj baki Elizabeti poklonio par šlapa s njenim licem na njima.

- Igra se zove: jefitno, a zabavno - objašnjava Jennie te dodaje da ih pokloni trebaju nasmijati i ne trebaju biti skupi. Osim toga, poklone članovi ostvaraju na Badnju večer, što je tradicija koju njeguju već desetljećima.

Odlazak u crkvu je obavezan

Svi članovi kraljevske obitelji koji dođu u Sandringham na zajedničku proslavu Božića, dužni su otići na misu na božićno jutro.

- Nema 'kukanja' oko toga, to je tradicija koja traje godinama - objašnjava Jennie. Kraljevska obitelj ne radi to samo za sebe, već i za mnoge svoje obožavatelje koji se okupe ispred crkve da ih vide.

Djeca i odrasli ne jedu zajedno

Kako navodi The Sun, na božićni ručak je pozvano otprilike 70 gostiju. Ima oko 10 stolova, a i jedan koji je namijenjen samo za djecu. Bivši kuhar pokojne kraljice Darren McGrady, objasnio je da djeci nije dozvoljeno sjediti s odraslima 'dok ne nauče voditi pristojne razgovore'.

Nema društvenih igara!

- Nemojte slučajno predložiti da zaigraju Monopoly! - kaže Jennie te objašnjava da je pokojna kraljica za tu igru mislila da je previše 'zlobna'. Umjesto toga, članovi kraljevske obitelji vole igrati pantomimu i kartati se.

Ne smiju se napiti

Na večeri se obitelji služe najfinija vina i šampanjci, ali nema pretjerivanja! Smiju uživati u pićima, no umjereno.

- Nitko od njih ionako nije pretjerano sklon alkoholu - objašnjava stručnjakinja.

Ništa od TV-a ili Netflixa

Mnogi planiraju nakon velikog obiteljskog ručka malo odmoriti uz pokoji film. Kraljevska obitelj to ne radi.

Kraljica je dopuštala svega 10 minuta gledanja televizije, i to njezin govor, no kralj Charles nije toliko 'velikodušan'.

- On voli da se obitelj druži za Božić i uživaju u vlastitom društvu - kaže Jennie te dodaje kako kralj generalno nije veliki fan TV-a, ali kraljica Camilla voli gledati seriju 'Coronation Street', no to sigirno neće raditi na Božić.

- Bilo bi jako nepristojno da se netko makne od ostatka obitelji da gleda seriju - objasnila je stručnjakinja.