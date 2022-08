Ovih osam zvijezda otkrilo je s koliko su ljudi spavali, neki se hvale s par tisuća partnera

Ono što se događa u spavaćoj sobi obično ostaje tamo, ali za odabranu grupu slavnih to ne vrijedi. Jennifer Coolidge (60), Charlie Sheen (55), Mariah Carey (53), Hugh Hefner i brojni drugi progovorili su o svojim romansama i seksualnom životu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Uloga Jennifer Coolidge u 'Američkoj piti' nije joj samo priskrbila vojsku obožavatelja, također je imala mnogo prednosti za njezin seksualni život. Jennifer je u filmu glumila mamu Stevea Stiflera koja je neslavno imala seksualni odnos s jednim od školskih kolega svoga sina, a zauzvrat je dobila mnogo 'akcije' izvan ekrana. Glumica procjenjuje da je nakon završetka filma spavala s 200 muškaraca.

- Imala sam puno akcije u 'Američkoj piti'. Bilo je toliko koristi od snimanja tog filma. Mislim bilo bi otprilike 200 ljudi s kojima nikad ne bih spavala - rekla je Jennifer za Variety.

Charlie Sheen je još 2000. godine otkrio da je spavao sa svima, uključujući porno zvijezde pa i one obične djevojke iz susjedstva. Razmišljajući o tome s koliko je žena bio, Charlie je procijenio da se radi o tisućama pripadnica ljepšeg spola.

- Ako želite da nagađam, reći ću 5000 - navodno je tada rekao glumac.

Mariah Carey imala je dosta romansi tijekom svoje karijere, ali kaže da je spavala samo sa nekolicinom.

- Bila sam samo sa petero ljudi u svom životu, tako da sam pomalo razborita, iskreno, u usporedbi s većinom drugih na 'terenu' - ispričala je glazbenica za Cosmopolitan.

Osnivač Playboya Hugh Hefner rekao je prije smrti da nije sasvim siguran s koliko je žena spavao, ali pretpostavljao je da se radi o više tisuća pripadnica ljepšeg spola.

- Kako sam uopće mogao znati? Preko tisuću, siguran sam. Jedan dio života bio sam u braku, a tada nikad nisam varao. Nadoknadio sam to kad nisam bio u braku - otkrio je za Esquire.

Na vrhuncu slave Gene Simmons (72) kaže da je spavao s tisućama žena i za to ima dokaze. Objasnio je kako je snimao fotografije s gotovo svim svojim partnericama tijekom godina. Spalio je većinu tih fotografija prije nego što je oženio svoju suprugu Shannon Tweed.

- Nisam se drogirao u ludim vremenima, ali sam se seksao. Jesam li spavao s 4800 žena? Tako su mi rekli. Imao sam fotografije da to dokažem, o da - rekao je glazbenik za The Sun.

U memoarima Amy Schumer 'The Girl With the Lower Back Tattoo' otkrila je da je tijekom života spavala s 28 ljudi, iako se nije sjećala baš svega o svakoj osobi.

- Do danas sam spavala s dvadeset osam ljudi. Ne mogu se sjetiti svih imena, ali sjećam se nadimaka koje sam im dala - napisala je komičarka, našalivši se da je neke od njih nazvala 'Treća lopta' i 'Tip iz Pit Bulla'.

Nekadašnja košarkaška zvijezda Dennis Rodman (61) jednom je u intervjuu za StarTribune procijenio da je tijekom karijere bio s više od 2000 cura. Povrh toga, rekao je da su 'vjerojatno 500 njih bili kopači zlata ili još gore'.

Lamar Odom (42) ispričao je u svojim memoarima 'Od tame do svjetla' da je spavao s više od 2000 žena tijekom svog života, od kojih su mnoge bile 'veze za jednu noć' i uključivale 'previše striptizeta da bi se moglo prebrojati'. Dodao je da bi često ujutro ostavio 2000 dolara na noćnom ormariću.

- Imao sam seks s više od dvije tisuće žena. Odnosi su većinom bili nezaštićeni, platio sam mnogo pobačaja tijekom godina. To je legalno, ali ja se uopće ne ponosim time. Ovisnik sam o seksu - napisao je košarkaš.

Najčitaniji članci