Ovo je 10 serija koje Hrvati vole gledati na Netflixu ovog tjedna

Netflix je i ovog tjedna iznenadio raznolikom ponudom najgledanijih serija u Hrvatskoj. Provjerite što se najviše gleda u Hrvatskoj krajem rujna 2026. godine!

Top 10 serija na Netflixu u Hrvatskoj:

1. Not a Stranger

Turska drama o slikarici Funda koja nakon poroda traži dadilju za svoje dijete. Kada pronađe Nazli, njezin život i brak s Ilkerom počinju se mijenjati. Jednostavan poslovni odnos prerasta u opasnu psihološku igru punu želja, tajni i testova lojalnosti. (Turska, 2026., Drama)

2. Monster: The Lizzie Borden Story

Američka drama koja donosi priču o Lizzie Borden, zloglasnoj ženi optuženoj za brutalno ubojstvo svojih roditelja sjekirom 1892. godine. (SAD, 2026., Drama)

3. The Final Problem

Španjolski krimić smješten u 1959. godinu. Umirovljeni glumac koji je glumio Sherlocka Holmesa mora istražiti ubojstvo u malom hotelu na otoku blizu Mallorce. (Španjolska, 2026., Krimić)

4. The Gentlemen

Britanska kriminalistička serija o aristokratu Eddieju koji nasljeđuje obiteljsko imanje i otkriva da je ono dom gigantskog ilegalnog carstva marihuane. (UK, 2024., Krimić, 52 min)

5. The Perfect Lie

Nizozemska drama o Karen koja se s obitelji seli u Bergen i ulazi u elitni krug prijatelja. Nakon požara i smrti prijatelja, Karen otkriva da svi nešto skrivaju i kreće u potragu za istinom. (Nizozemska, 2026., Drama, 52 min)

6. Crew Girl

Kanadska drama o 16-godišnjoj Teagan, kormilarki problematične muške veslačke ekipe u elitnoj školi. Kroz sportske izazove, romansu i obiteljske odnose, pokušava dovesti ekipu do pobjede. (Kanada, 2026., Drama)

7. Wonka's The Golden Ticket

Američki reality show u kojem natjecatelji ulaze u Wonkinu tvornicu čokolade i suočavaju se s nepredvidivim izazovima. (SAD, 2026., Reality show)

8. Ghosts

Komedija o paru koji pretvara naslijeđeno imanje u pansion, nesvjestan da je kuća puna duhova bivših stanara – koje samo Samantha može vidjeti i čuti. (SAD, 2021., Komedija, 21 min)

9. Shaque: Trust No One

Indijska drama o majci koja godinama prima fotografije nestalog djeteta. Nakon devet godina otkriva da se istina o otmici krije u njezinoj blizini. (Indija, 2026., Drama, 38 min)

10. Minerva Academy

Talijanska drama o učenicima vojne srednje škole koji se nose s disciplinom, rivalstvom i obiteljskim pritiscima, dok jedan od njih traga za nestalim prijateljem. (Italija, 2026., Drama)

*uz korištenje AI-ja

