Sinoćnja epizoda 'Masterchefa' dala nam je 19 sretnika koji su svojim kulinarskim znanjem i vještinama zaslužili odlazak u MasterChef vilu gdje će se boriti za titulu 'MasterChefa' i glavnu nagradu.

U tekstu ćemo vam predstaviti sve kandidate koji su ostvarili odlazak u vilu.

MARIJA GREGURIĆ (46)

Varaždin, poljoprivredni tehničar-somelier

Marija je poljoprivredni tehničar – somelier, radi u wine baru i sanja o svojem wine baru u kojem će posluživati jednostavnu hranu - tapase, bifteke, paellu. Dolazi iz Varaždina, vesela je, glasna, hrabra i borbena. Marija živi sa 14-godišnjim sinom Maksom. Za sebe kaže da je veliki gurman, voli dobru hranu, te se potruditi tijekom pripreme različitih jela. Želja joj je u MasterChefu naučiti neke nove tehnike. Marijini najdraži začini su: bosiljak, kajenski papar, majčina dušica, muškatni oraščić i kardamom.

FRANO KEKEZ (33)

Hrvace, učitelj matematike

Frano je prvostupnik matematike i fizike, te povratnik u show MasterChef. Naime, u prethodnoj sezoni bio je među top 50 kandidata, te iako je pokazao zavidne tehničke vještine nije se ipak uspio plasirati među 16 najboljih. Kuha od svoje trinaeste godine. Svoj restoran iz snova opisuje kao mesni restoran sa živom vatrom, koji bi bio otvoren tijekom cijele godine, a u ponudi bi imao jela isključivo dalmatinske kuhinje. Kao o omiljene začine ističe: maslinovo ulje, svježi mljeveni papar, čenjak, kadulju, i njemački curry mix.

IGOR IVANOVIĆ (42)

Pula, ekonomist

Igor je doktorirao na Ekonomskom fakultetu. Oduvijek je uživao u gastronomiji, ali posljednjih pet godina intenzivno je počeo proučavati kalorijsku vrijednost hrane, recepte zdravih jela, nutricionističku vrijednost hrane i to sve s ciljem kako bi skinuo svoju prekomjernu tjelesnu težinu. Uspio je smršavjeti 18 kilograma. Sebe opisuje kao pravog timskog igrača, dežurnog zabavljača i čovjeka s puno natjecateljskog duha. Dok kuha za djevojku i prijatelje voli eksperimentirati začinima i to toliko da nekada, kako kaže, skroz upropasti jelo. Omiljeni začini su mu pak Kajenski papar, bosiljak, ljute papričice, kapare i kurkuma. U MasterChef se prijavio jer želi stjecati nova znanja, iskustva i poznanstva.

GORANA MILAKOVIĆ (41)

Split, viši modni dizajner

Modna dizajnerica čija je velika strast i kuhanje. Uspješna, organizirana poslovna žena koja sve stiže: i pripremati modne revije i zajedno s mužem voditi pubove. Uz to je brižna majka i domaćica. U MasterChef ju je prijavio brat. Gorana ima modni brend koji se zove „BuBaBu Design“, prepoznatljiva po ženstvenim kreacijama s dozom razigranosti. Nakon fakulteta se zaposlila u Galebu/Omišu kao dizajner, potom sa suprugom, također velikim gurmanom, otvara fast food restoran i pub. Majka je dvoje djece. Sanja o svom restoranu sa šest do osam stolova, rado bi radila sama posebice deserte. Na MasterChef gleda kao na novi izazov u životu te se veseli novim iskustvima i učenju. Goranini top začini su: kopar, ružmarin, cimet, đumbir, zvjezdani anis.

ANA MARIJA KUTLEŠA (27)

Zagreb, mag.oecc., ekonomistica

Ana Marija radi u velikoj konzultantskoj kompaniji, revizorskoj kući, te se bavi poreznim savjetovanjem. Osim kuhanja voli i putovati, pamti i rado se prisjeća posljednjih velikih putovanja, u Jordan i Izreal gdje ju je posebice oduševila tamošnja kuhinja. Maštala je puno puta o svom restoranu, dvoumi se između malog živahnog bistroa s dnevnim jelima i sezonskim namirnicama te seoskog restorana s vrhunskim namirnicama. Najsretnija je kad kuha, to je opušta. Kuhanje je učila uz mamu i baku, te još danas pamti prve uspomene vezane uz kuhanje - razvlačenje štrudli s bakom. Prijavila se u MasterChef jer joj je kuhanje velika ljubav, ne isključuje mogućnost niti većeg zaokreta u poslu, promjenu struke i prelazak u kulinarstvo. Kad je riječ o začinima, omiljeni su joj kardamom, kumin i chilli, te gotovo neizbježni sol i papar.

EMA BANIČEK (30)

Zagreb, učiteljica

Ema je završila Učiteljski fakultet u Zadru, ali se ne vidi u toj profesiji. Radila je i kao stjuardesa u Bahreinu, a nakon što se vratila upisala je tečaj slastičarstava. Kuhanje je njen prvi i najdraži hobi. Ema je, kako sama kaže, trenutno na životnoj prekretnici i privatno i profesionalno. Obožava planinariti, ali i plivati, biti aktivna na otvorenom općenito. Njen san je otvoriti fusion desert restoran koji nudi deserte u sljedovima uparene s alkoholnim pićima i toplim napitcima. U MasterChef se prijavila jer je oduvijek rado pratila natjecateljske kulinarske emisije, te vjeruje da će u emisiji puno toga naučiti, ali i testirati vlastite granice. Emini najdraži začini su tonka, sečuanski papar, kumin, češnjak i bosiljak.

ZVIJEZDANA POSAVEC (32)

Zagreb, studentica PMF-a

Zvijezdana je studentica PMF-a, a osim bubnjanja veliku strast pronalazi i u kuhanju. Kao dijete živjela je u SOS selu Lekenik do završetka osnovne škole, a potom je živjela zagrebačkoj tzv. kući za mlade. Još u Lekeniku je počela svirati bubnjeve, a po dolasku u Zagreb upisala je i Rock akademiju te je tako napravila puno ozbiljnije korake u sviranju. Danas su joj bubnjevi ispušni ventil i bijeg od matematike. Naime, devet godina nakon završetka srednje škole, Zvijezdana je odlučila položiti državnu maturu i upisati fakultet koji je oduvijek željela – matematiku na PMF-u. U MasterChef se prijavila jer je kuhanje njena strast, kreativni proces u kojem može prenijeti emocije drugim ljudima bez izgovorene riječi. Kao najdraže začine Zvijezdana ističe: papar, češnjak, cimet, garam masala, kurkuma.

TIHOMIR BJEŽANČEVIĆ (36)

Osijek, medicinski tehničar

Tihomir je medicinski tehničar i radi u KBC-u Osijek, u operacijskoj sali. Jedan od razloga za prijavu u MasterChef je i to što se većina njegovih prijatelja bavi seoskim turizmom pa on ponekad iz čiste ljubavi prema kuhanju priprema jela za njih i goste. Tihomir bi želio s vremenom promijeniti svoju profesiju. Supruga mu je liječnica/psihijatar te u šali ističe kako je kod svoje supruge još na promatranju, on je njen diplomski rad. Za sebe kaže da je nemirna duša, putovao je po Europi. Prijelomni trenutak u životu mu je bio kad je za vrijeme rata 90-tih morao s obitelji napustiti svoj dom u Čemincu, u Baranji i otići u Osijek. Kaže da je u životu puno stvari propustio zbog rata no sretan je da mu danas sin ima sretno i bezbrižno djetinjstvo. U MasterChef se prijavio radi svih pozitivnih kritika ljudi koji konzumiraju njegova jela. Također, sada želi napraviti korak više - naučiti i napredovati u svojim kulinarskim vještinama. Njegovih pet najdražih začina su mljevena paprika, curry, šareni papar, kurkuma i cayen papar.

TOMISLAV MARKOVIĆ (36)

Zagreb, bacc.oecc., voditelj ključnih kupaca

Tomislav radi kao voditelj ključnih kupaca u jednoj internacionalnoj kompaniji, oženjen je i ima dvoje djece. Osim što ima ljubav prema kuhanju, hobi mu je izrada drvenih zaštita za noževe. Rado se prisjeća svojih putovanja u Amsterdam, Njemačku, Austriju, Vijetnam, Kambodžu, Tajland… Kaže da je brz u baratanju nožem, jako dobro poznaje meso, tako da je vješt u filetiranju ribe, otkoštavanju pileta. U MasterChef se prijavio iz želje da nauči što više o kuhanju i gastronomiji, te da se upozna i poveže s novim ljudima koji su isto ili još i više entuzijastični za kuhanjem. Najdraži začini su mu majčina dušica, kadulja, cvijet soli, papar i kurkuma.

FILIP PLETEŠ (29)

Zagreb, hotelijersko turistički tehničar

Radi kao Brand Advocacy Manager za jedan poznati brend whiskeya. Rado se opušta uz dobru dominikansku cigaru i škotski whiskey. Živio je u Španjolskoj i zaljubljen je u njihovu kuhinju. Završio je školu za barmena u Grčkoj, školu za somelijera u Londonu (za whiskey i vina), školu za Havana somelijera za cigare na Kubi. Četvrtinom je Talijan, tečno govori talijanski jezik kojeg je naučio prije hrvatskog. Govori tečno također i španjolski i engleski, te zna osnove portugalskog i francuskog. Velika mu je želja jednom imati svoj tapas bar. U potrazi za novim izazovima i iskustvom prijavljuje se u MasterChef zajedno sa svojim kumom koji ipak nije prošao u daljnje natjecanje. Svoja jela Filip rado začini s whiskeyjem, timutskim paparom, ružmarinom, crnilom od sipe ili curryjem.

ŽELJKA BLEUŠ (22)

Smokvica, hotelijersko turistički tehničar

Željka dolazi iz mjesta Smokvica na Korčuli. Radi u hotelu kao konobarica. Živi s roditeljima, dvije sestre i bratom. Njena obitelj bavi se poljoprivredom, uzgaja vinovu lozu, grožđe Pošip i masline. Većinom proizvode vino za sebe, a grožđe prodaju. Želja je joj je naučiti što više o kuharstvu, ima veliku ljubav prema kuhinji u kojoj se najbolje osjeća, a posebice uživa u dekroriranju jela. Pohađala je do sada kulinarske i slastičarske radionice. Mašta o restoranu koji bi bio na terasi njene kuće, s najljepšim pogledom, a ondje bi se naravno posluživala njena jela i slastice. Vjeruje da s trudom i voljom može postići sve što zacrta, zato se i prijavila u MasterChef gdje će, vjeruje, proširiti svoja znanja o kulinarstvu. Kao omiljene začine ističe: ružmarin, origano, crvena paprika, vanilija bourbon i bosiljak.

KLAVDIJA ZUBOVIĆ (38)

Njivice, dpl.ing.sigurnosti na radu

Klavdija i njezin suprug vlasnici su sezonskog restorana na omišaljskoj plaži. Klavdija ondje radi kao koordinatorica posla, ponekad radi i na šanku. Klavdija je rodom iz slovenskog Novog mesta. Ovo joj nije prvi susret s tv kamerama. Naime, dok je imala 18 godina natjecala se u pjevačkom talent šou POP TV-a „Pop stars“ u kojem je došla do samog finala. Slovenski mediji dali su joj nadimak „Severina iz Bršlina“ jer je tada vizualno podsjećala jako na popularnu pjevačicu. Klavdija nije ipak ostvarila pjevačku karijeru, no vidjet ćemo hoće li možda zapjevati kuhajući u studiju MasterChefa. Ističe kako je veliki gurman te sa suprugom rado obilazi nove restorane i zajedno istražuju svijet gastronomije. Supruga je upoznala 2002. godine kada je s ocem došla na ljetovanje u Hrvatsku. Ističe da joj najbolje leži mediteranski stil kuhinje, a kao omiljene začine ističe: češnjak, ružmarin, kurkuma, vlasac i papar.

KARMEN JURČIĆ (20)

Imotski, Grude, medicinska sestra

Karmen je medicinska sestra, koja živi s roditeljima, sestrama i braćom, trenutno je nezaposlena. Završila je srednju medicinsku školu, no još uvijek nije sigurna je li joj je privlačnija gastronomija ili stomatologija. U MasterChef se prijavila jer smatra da ovaj format može puno doprinijeti natjecateljima, a smatra se ambicioznom osobom koja je spremna učiti i napredovati. Kurkuma, origano, biber, ružmarin i vlasac njeni su omiljeni začini.

MAJA MANDIĆ (18)

Ivanić Grad, učenica 3.razreda Opće gimnazije

Maja je učenica Opće gimnazije u Ivanić Gradu, voli učiti nove stvari. Član je Crvenog križa te je dosta angažirana u volontiranju, a osim kuhanja voli vrijeme aktivno provoditi u prirodi, pročitati dobru knjigu ili pogledati film. Živi s roditeljima i starijom sestrom, no u blizini djeda i bake od koje je Maja puno toga naučila i koja je na nju prenijela strast prema kuhanju. Prijavila se u MasterChef jer joj je želja okušati se u novim avanturama, prikupiti što više znanja i iskustva te družiti se s ljudima s kojima dijeli istu strast. Na kuhanje gleda kao na neku vrstu meditacije, a svoja jela će najradije začiniti začinima poput curryja, cimeta, slatke paprike, origana i kopra.

MARKO KRZNARIĆ (40)

Zagreb, ekonomist

Marko je vlasnik i direktor IT tvrtke koja se bavi razvojem softwarea za odgojno-obrazovne ustanove. Kao ekonomist nakon povratka iz Londona, gdje je radio kao bankar, započinje karijeru u IT industriji. Ovaj zaljubljenik u kuhanje kaže kako je eksperimentirao od klasične, rustikalne kuhinje sve do molekularne. Kuha za svoju obitelj i prijatelje gotovo svaki dan, a posebno ga vesele tematske večere. Ljubav prema kuhanju naslijedio je od majke i bake za koje kaže da su bile odlične kuharice. Marko ima obitelj kojoj je u potpunosti posvećen. Kćer Ruža ima 11 godina, sin Ignac 6 godina. Već godinama ga obitelj i prijatelji nagovaraju da se prijavi na MasterChef. Cvijet soli, kurkuma, lovorov list, dim drveta trešnje i kumin Markovi su najdraži začini.

IVAN TEMŠIĆ (26)

Split, student

Ivan je prije sedam godina došao iz malog sela iz Križevačko-bjelovarske županije u Split na studij Građevinarstva. No, odustao je od fakulteta i od tada se Ivan sam brine za sebe. Prije nekoliko godina je počeo intenzivno istraživati kuharice. Radio je sezonske poslove, radio je nekada i po dva posla, i danju i noću, a potom je upisao turistički management. Živi s djevojkom s kojom zajedno dijeli strast prema kuhanju, a u MasterChef se prijavio zbog prilike za usavršavanjem, učenja od najboljih, te svih ostalih mogućnosti koje nudi ovaj format. Ivan voli pripremati rižota, a od začina su mu omiljeni: bosiljak, menta, papar, đumbir, kumin.

ROKO KULUŠIĆ – NERAL (23)

Zagreb, student

Roko je student politologije koji sanja o školovanju za profesionalnog kuhara, negdje u inozemstvu. Kuhanje je oduvijek nešto čemu je težio, a ljubav prema kuhanju dobio je od roditelja i djeda. Živi s roditeljima u Zagrebu, trenutno je apsolvent. Djevojku Francuskinju je upoznao preko Erasmusa. Sviđa mu se ideja vlastitog tapas bara, a najdraži su mu začini: timjan, ružmarin, kajenski papar, kardamom, tonka.

VANJA AGIĆ (21)

Zagreb, student

Vanja je student ekonomije, a naučio je kuhati od bake koja je po zanimanju bila kuharica. Hobi mu je numizmatika i crtanje grafita - njegovo umjetničko ime je „ROB”. Kao srednjoškolac je radio na open air festivalima u Zagrebu te u objektu otvorenog tipa na Murteru. Najponosniji je bio kada je od prvog zarađenog novca od sezonskog posla majci kupio novi štednjak, a kao najtužniji ističe gubitak oca sa samo sedam godina. Veseli se novom iskustvu koje će steći u MasterChefu. Češnjak u prahu, papar, sol, dimljena paprika i kurkuma, omiljeni su Vanjini začini.

ANA ANTUNOVIĆ (34)

Zagreb, Pelješac, dipl.novinarka

Studentsko vrijeme, kada je dan trebalo preživjeti s malo novca, nagnalo je Anu da počne kuhati. Vječni savjetnik u kuhinji joj je mama. Anin tata je po zanimanju mesar te je ona s lakoćom naučila sve vrste i dijelove mesa, a baka ju je pak naučila tehnici pravljenja tijesta i omiljenih joj šnicli u toču koje ona gotovo identično replicira. Dok je kuhala kolegama, usput je i objavljivala fotografije hrane na privatnom Instagram profilu. Njezinim prijateljima se to jako svidjelo, svi su tražili recepte i 2018. odlučila se za vlastiti food blog (''Kuhana i pečena''). Njen blog sada broji više od 2 tisuće pratitelja s kojima aktivno razmjenjuje kulinarska iskustva i potiče druge na kuhanje. Sudjelovala je i u pokretanju obiteljskog restorana i OPG-a (farma, vinograd, maslinik) na Pelješcu, odakle je rodom. Sol, origano, celer sol, kajenski papar i slatka paprika, začini su koje Ana preferira tijekom kuhanja.