Ovo je bizarni bračni par zbog kojeg Donald Trump gubi živce

<p><strong>Kellyanne </strong>(53) i <strong>George Conway</strong> (56) u braku su 19 godina i roditelji četvero djece. Ovaj par posljednjih je godina jako poznat na američkoj političkoj pozornici. Njihov je odnos, čini se, pod većim stresom nego ikad prije, posebno posljednjih mjeseci jer ne dijele istu ljubav prema američkom predsjedniku <strong>Donaldu Trumpu</strong> (74). Kellyanne je savjetnica predsjednika Trumpa i vodila je njegovu predsjedničku kampanju. Ona je jedna od njegovih najstrastvenijih pristaša, dok njezin suprug to nije.</p><p>U početku ga je podržavao, a sada se s njim obračunava na Twitteru. Trump je jednom na svojoj omiljenoj društvenoj mreži Conwaya nazvao 'potpunim gubitnikom', pa je onda napisao da je 'potpuni gubitnik i suprug iz pakla'. Jedan je to od najzanimljivijih brakova u Washingtonu u kojem žive dvoje ljudi na, politički, potpuno drugim stranama, piše Business Insider. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Njihova ljubav traje oko 20 godina. Nakon što ju je vidio na naslovnici jednog magazina krajem 90-ih George je zamolio svoju prijateljicu <strong>Ann Coulter</strong> da ga upozna sa Kellyanne Fitzpatrick. Ubrzo su počeli provoditi vrijeme zajedno u Hamptonima i na košarkaškim utakmicama. Jednom je rekla 'njegovo me stalno prisustvo ne živcira'. Vjenčali su se 2001. u katedrali u Philadelphiji. Bila je to dekadentna ceremonija s tortom toliko velikom da su ju morali rezati na dijelove kako bi ju mogli unijeti kroz vrata.</p><p>- Bilo je to najveće, najraskošnije vjenčanje na kojem sam u životu bio - rekao je jedan gost.</p><p>Mladi bračni par uselio se u stan u Trumpovom tornju na Manhattanu, i tu su upoznali samog Trumpa. George se bunio protiv skidanja imena Trumpa sa zgrade, pa ga je Trump nazvao da mu se zahvali i ponudio mu mjesto u odboru. Ponudu je odbio, no za nju se javila Kellyanne, volonterski. </p><p>- Moja lijenost dovela je do toga da ona upozna Donalda Trumpa - prisjeća se George.</p><p>Danas kaže da mu je žao što je upoznao Kellyanne i Trumpa.</p><p>- Znajući ono što znam sada, rekao bih ne i ne bih to spomenuo doma - rekao je.</p><p>U godinama koje su su uslijedile Kellyanne i George su živjeli mirnim životom u Alpine, New Jersey i odgajali svoje četvero djece: blizance <strong>Georgea IV</strong> i <strong>Claudiju</strong>, <strong>Charlott</strong>e, i <strong>Vanessu</strong>. Zbog svog posla Kellyanne je radila i u Washingtonu i New Yorku, dok je George radio u New Yorku kao partner u odvjetničkoj tvrtki Wachtell, Lipton, Rosen and Katz. Uz svoja dva posla, dosta su dobro zarađivali, a kada se priključila Trumpovoj administraciji bili su vrijedni 39,3 milijuna dolara. Trumpovu timu se priključila u srpnju 2016., a poslije je postala prva žena koja je vodila uspješnu predsjedničku kampanju. Povremeno se pojavljivala na televiziji, no nije to bilo ni približno onome koliko je gostovala na televiziji kada je počela raditi za Trumpa. George je čak unajmio osiguranje kako bi se pobrinuo za sigurnost svoje obitelji.</p><p>- Sjećam se da sam pogledao Google nakon što je bilo objavljeno da je voditeljica kampanje, i primijetio da je njezino ime bilo najtraženije u zemlji. Tada sam znao da nam životi više neće biti isti - rekao je George.</p><p>Kada su počele stizati vijesti da je Trump dobio izbore, George je počeo plakati i svima govorio: 'Uspjela je! Uspjela je! Postala je dio povijesti!'.</p><p>- Ne bih to mogla učiniti bez njega - rekla je Kellyanne govoreći kako se George brinuo za djecu dok je ona vodila kampanju i bila na predizbornim skupovima.</p><p>Kellyanne se preselila u Washington, a George i djeca priključili joj su se nakon završetka školske godine. Njihov golemi dom u blizini Embassy Rowa navodno košta gotovo osam milijuna dolara. Trump je navodno razmišljao da George vodi ili ministarstvo pravosuđa ili bude glavni odvjetnik, no George je to odbio i odlučio ostati u privatnom sektoru. Navodno je tu ponudu odbio nakon što je Trump otpustio <strong>Jamesa Comeya</strong> iz FBI-a i specijalne istrage oko ruskog uplitanja u američke izbore. Kako kažu neki njegovi prijatelji George nije htio biti dio ministarstva pravosuđa, koji je postao meta predsjednika. Nakon što je stigao u Washington, George se nije bojao ući u žustre rasprave sa Trumpom na njegovoj omiljenoj društvenoj mreži.</p><p>U jednom sada obrisanom tvitu iz pretprošle godine George je otpuštanja i zapošljavanja u Bijeloj kući nazvao 'apsurdnim', a u drugom tvitu opisao je Trumpove izjave kao 'netočne i varljive'. Kellyanne je rekla kako su Georgeovi tvitovi 'bez poštovanja'.</p><p>- To je kršenje temeljne pristojnosti pa možda čak i bračnih zavjeta - naglašava.</p><p>Kellyanne je htjela da je se u razgovoru, u intervju kojeg je u tom trenutku davala, na pitanjima oko supruga citira, tj. njega identificira kao 'osobu blisku njihovu vezi'. Pretprošle godine u lipnju George je napisao kolumnu u kojoj je branio posebnog izvjestitelja <strong>Roberta Muellera</strong> i njegov autoritet po pitanju istrage o Rusiji. </p><p>George kaže kako je nitko ne gnjavi zbog toga što radi za Trumpa više od njega, a kada ih netko prepozna ili im se približi u javnosti, svi žele selfije. Kellyanne uživa u svojoj popularnosti i kaže kako 'ljudi znaju tko je njezin muž zbog nje, a ne obratno'. Govoreći o radu za Trumpa, George je rekao da pitanja nekada i bude jer ona taj posao radi za tog muškarca. Ona sama pak osjeća se rastrgana između njih dvoje. </p><p>- Mislim da dio njega misli da sam odabrala Trumpa ispred njega, što je smiješno. Jedan je moj posao, drugi je moj brak - rekla je. </p><p>- Tužan sam zbog toga kako su stvari ispale - rekao je George. </p><p>Njihova rasprava na Twitteru se pojačala nakon Trumpovih postova, na koja je George odgovorio s naslovnicom Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, uz objavljivanja dijelova iz knjige koji opisuju poremećaj ličnosti. Kada su Kellyanne pitali o tim postovima rekla je da 'ne dijeli zabrinutost' oko Trumpovog psihičkog stanja. Nakon toga Trump ga je nazvao 'potpunim gubitnikom'.</p><p>George mu je odgovorio, tj. čestitao: 'Milijuni ljudi sada će naučiti više o narcističkom poremećaju! Dobar posao'. Dodao je i kako će na takav način ljudi moći razumjeti taj poremećaj, ali i razlog zašto on (Trump) nije sposoban za obavljanje posla u uredu u kojem se trenutačno nalazi. Smatra li nazivanje gospodina Kellyanne uvredom pitali su ga novinari, kojima je odgovorio da ne smatra, već da to smatra 'djetinjastim i dosadnim'.</p><p>- Ne bi htio da me nazivaju pojedinac - misleći time na način na koji su Trumpa nazvali u Mullerovim izvješću.</p><p>Kellyanne pak kaže da njihova prepucavanja ne utječu na njezin posao, a kako je sa suprugom o njegovim kritikama Trumpu, razgovarala 'samo u prolazu', te da je predsjednik 'tu situaciju pustio mjesecima iz poštovanja prema njoj'.</p><p>- No zar mislite da ne bi trebao odgovoriti na to da ga netko, tko nije medicinski stručnjak, optuži da ima mentalni poremećaj? Mislite li da bi to trebao prihvatiti bez rasprave? - rekla je. </p>