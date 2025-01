Ovo je najnapetiji trenutak na dodjeli Zlatnih globusa: Diesel i The Rock susreli se licem u lice

Nakon ovogodišnje dodjele nagrada Zlatni globus društvene mreže počele su 'gorjeti'. Ne prestaju se širiti reakcije na, kako neki pišu, najnapetijim trenutkom te večeri. Naime, dogodio se susret starih rivala. Vin Diesel (57) i Dwayne Johnson (52), poznatiji kao The Rock, susreli su se licem u lice.

Diesel je izašao na pozornicu kako bi uručio nagradu za filmsko i kinematografsko postignuće filmu 'Wicked'. Prije nego što ju je uručio, na početku svog govora napravio je kratku stanku i pozdravio Dwaynea, koji je sjedio u publici.

- Hej, Dwayne - rekao mu je Diesel, a kamera je snimila njegovu reakciju. Glumac je imao 'kiseli' smiješak na licu, a prostorijom se prolomio smijeh.

Ovaj trenutak ubrzo je preplavio društvene mreže, a mnogi su se našalili na račun glumaca.

'Večeras smo mogli vidjeti kako The Rock izgleda dok zamišlja da tuče Vina Diesela', 'Kad je Diesel rekao 'Hej, Dwayne' mislio sam da će nešto eksplodirati', pisali su neki na Twitteru.

Prisjetimo se, glumci su se posvađali na snimanju filmova 'Brzi i žestoki'. The Rocku je navodno zasmetala i nešto manja minutaža u odnosu na Vina Diesela. Glumac je jednom prilikom objasnio kako su nesuglasice krenule zbog njihovog drukčijeg odgoja i razmišljanja, piše Vanity Fair.

Foto: Imdb

Diesel je u studenom 2021. uputio poziv The Rocku da se pridruži filmu, na što ga je glumac odbio. No njihova svađa okončana je 2023. godine kada se The Rock pojavio u ulozi Luke Hobbsa u sceni 'Fast X'.