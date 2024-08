Ovo je nova cura Toma Cruisea? Mlađa je od njega 37 godina: 'Učinio je bizarnu stvar radi nje'

Tom Cruise (62), holivudski glumac, navodno opet ljubi. Kako navodi Page Six, njegova nova ljubav je španjolska pjevačica Victoria Canal (25) koju je upoznao na festivalu Glastonbury u Engleskoj ranije ove godine. Ona se tada pridružila na pozornici bendu Coldplay, a Cruise ju je zamijetio iz VIP lože.

Kako je nekoliko izvora navelo, Tom i Victoria ubrzo su se sprijateljili, a iz prijateljstva se rodila i romansa u posljednjih par tjedana. Navodno je glumac šokirao sve kolege na setu kada je pozvao pjevačicu da ga dođe gledati na snimanju filma 'Nemoguća misija 8'.

Ivor Novello Awards 2023 | Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

- Pozvao ju je na cijeli dan snimanja. To nije nešto što on inače radi, bizarno - jedan izvor rekao je za The Sun.

- Činilo se malo vjerojatno da će biti išta više od prijatelja, ali nerazdvojni su - poručio je te istaknuo kako se Tom i Victoria često viđaju te da je pjevačica prekrasna.

Pjevačica je objavila nedavno fotografije i snimke s Cruiseom.

- Ma ne, uopće nije Tom Cruise doveo mene i mog brata helikopterom na ovu premijeru - napisala je na Instagramu, a prije tjedan dana objavila je i fotografiju s glumcem i legendarnim glazbenikom Bruceom Springsteenom.

- Trebala bih promovirati svoju pjesmu koja izlazi, ali sam prezauzeta s gledanjem Brucea s najslučajnijim prijateljem kojeg sam ikada imala - napisala je.

Cruise je ranije ljubio bogatu Ruskinju Elsinu Kairovu (36), ali s njome je prekinuo u veljači, i to navodno svega par dana nakon što je upoznao njezinu djecu.s