Ovo je novi Gospodin Savršeni: Član je CERN-a, a na fakultetu u Splitu drži teoriju relativnosti

On je džentlmen, on je snažan i savršeno depiliran. On je besprijekorno precizan. On je doktor fizike. On je sve to. Gospodin Savršeni zna točnu formulu napona, najavio je tako RTL novog kandidata popularnog televizijskog showa. Iako je njegov identitet do sada držan u tajnosti, Slobodna Dalmacija doznaje kako se radi o Splićaninu, a ime mu je Toni Šćulac (31).

Toni je samostalni predavač na Prirodoslovnom matematičkom fakultetu u Splitu, a tamo predaje od 2019. godine. Drži čak dva kolegija, Specijalnu teoriju relativnosti i Analizu podataka u fizici visokih energija. Uz to, dvije godine radio je i na splitskom Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, gdje je predavao fiziku.

Novi 'Gospodin savršeni' diplomirao je na Prirodoslovnom matematičkom fakultetu u Splitu. U 2018. godini dvojni doktorski studij završio je na istom fakultetu u Zagrebu i École Polytechnique u Parizu.

Osim zavidnih akademskih uspjeha, Toni se može pohvaliti i članstvom u Europskom centru za nuklearna istraživanja (CERN), zbog čega je u 2019. godini dobio i priznanje Sveučilišta. U raznolikom životopisu stoji i njegova stipendija koju je dobio od strane Francuske vlade.

Podsjetimo, voditeljica Antonija Blaće (42) upoznala je trećeg 'Gospodina Savršenog' i svih 20 djevojaka pa zaključila kako će ovo biti najbolja sezona dosad.

- Jako sam zadovoljna s novim Gospodinom Savršenim, ove godine imamo znanstvenika i intelektualca, istovremeno sportskog duha, lijepo odgojenog čovjeka kojeg bi svaka majka, kako se kaže, poželjela za zeta - rekla je voditeljica za RTL pa istaknula kako se novi kandidat nekome može manje svidjeti, a drugome više no, da nitko ne može reći da ove godine nemaju zadivljujućeg kandidata.

Antonija nije željela otkrivati hoće li se ovogodišnja sezona razlikovati od prethodnih, ali je priznala kako se ovogodišnji 'Gospodin Savršeni' sam prijavio za sudjelovanje u emisiji.

Nova sezona kreće uskoro. Za 'savršenog' Tonija borit će se 20 djevojaka, a RTL je do sada objavio imena triju kandidatkinja. Sve natjecateljice će se biti smještene u tzv. vili 'Gospodina savršenog', a radi se o luksuzno opremljenoj kući na tri etaže od gotovo 400 kvadratnih metara koja nudi različite sadržaje. nutarnji bazen, sauna, privatna knjižnica, prostrani dnevni boravak, velika blagovaonica s kuhinjom, moderno opremljene sobe i kupaonice te velika terasa s pogledom na prekrasnu prirodu, samo su neki od sadržaja koji će dodatno zagrijati atmosferu ovog popularnog showa.

Raskošna rezidencija ima i okućnicu od gotovo 2000 kvadratnih metara koja se nalazi podno zagrebačkog Sljemena. Moderna vila s okućnicom, ukrašena je sa stotinama ukrasnih lampica, svjećica te ružama. Sve to stvara jedan poseban ugođaj u kojem će djevojke zasigurno uživati.

Čini se kako je vila potpuno spremna za svoje nove stanare i za prvi koktel party na kojem će Gospodin Savršeni upoznati 20 djevojaka. Na raspolaganju će imati samo 19 ruža. Kakve će se pikanterije tamo odvijati i koje će to djevojke uspjeti osvojiti njegovo srce, doznat ćemo uskoro.