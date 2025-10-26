Otkrijte koje su serije najpopularnije na Amazon Primeu diljem svijeta ovog tjedna. Donosimo vam detaljan popis top 10 najgledanijih naslova uz ocjene i opise, saznajte što ne smijete propustiti
Ovo je top 10 najgledanijih serija na Amazon Primeu
Amazon Prime i ovog tjedna nudi raznoliku ponudu serija koje osvajaju gledatelje diljem svijeta. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova – provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili vas čeka još pokoji skriveni dragulj.
1. Gen V
IMDB: 8.1, Rotten Tomatoes: 96%
Na jedinom američkom sveučilištu za superjunake, studenti testiraju svoje moralne granice i bore se za mjesto među elitom. Mračne tajne škole izlaze na vidjelo, a mladi heroji moraju odlučiti kakvi žele postati. (SAD, 2023., Superherojska drama)
2. The Summer I Turned Pretty
IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 91%
Belly svako ljeto provodi s obitelji u kući na plaži, ali ovo ljeto, kad navrši šesnaest, sve se mijenja. Prva ljubav, slomljeno srce i odrastanje – ljeto koje će je zauvijek promijeniti. (SAD, 2022., Romansa)
3. The Terminal List: Dark Wolf
IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 75%
Prije događaja iz "The Terminal List", Navy SEAL Ben Edwards ulazi u mračne vode CIA-e. Borba između svjetla i tame postaje osobna. (SAD, 2025., Akcija)
4. Maxton Hall - The World Between Us
IMDB: 7.5
Ruby slučajno otkriva tajnu u privatnoj školi Maxton Hall. Arrogantni nasljednik James pokušava je ušutkati, ali među njima se rađa neočekivana strast. (Njemačka, 2024., Drama)
5. The Girlfriend
IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 86%
Laura ima savršen život, ali sve se mijenja kad njezin sin dovede kući djevojku Cherry. Je li Cherry manipulatorica ili Laura samo paranoična? Istina ovisi o perspektivi. (SAD, 2025., Drama)
6. Yo soy Betty la fea
IMDB: 8.1
Kultna kolumbijska telenovela o skromnoj i pametnoj Betty, čija je priča inspirirala brojne svjetske adaptacije. Najuspješnija telenovela svih vremena! (Kolumbija, 1999., Romansa)
7. De viaje con los Derbez
IMDB: 6.2
Obiteljski dokumentarac prati poznatu meksičku obitelj Derbez na putovanjima i svakodnevnim avanturama. (Meksiko, 2019., Dokumentarac)
8. Confidence Queen
IMDB: 6.0
Tri prevarantice iz različitih sredina udružuju se u smionoj osvetničkoj misiji protiv zlikovaca današnjice. (Južna Koreja, 2025., Krimi komedija)
9. Molly-Mae: Behind It All
Dokumentarna serija prati Molly-Mae Hague kroz izazove majčinstva i pokretanja novog poslovnog pothvata nakon javnog prekida. (UK, 2025., Dokumentarac)
10. Hotel Costiera
IMDB: 6.6, Rotten Tomatoes: 88%
Nakon nestanka kćeri vlasnika hotela, DD mora pronaći djevojku i rješavati probleme elitnih gostiju. Napeta talijanska serija s elementima akcije i misterija. (Italija, 2025., Akcija)
