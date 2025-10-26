Obavijesti

Ovo je top 10 najgledanijih serija na Amazon Primeu

Ovo je top 10 najgledanijih serija na Amazon Primeu
Otkrijte koje su serije najpopularnije na Amazon Primeu diljem svijeta ovog tjedna. Donosimo vam detaljan popis top 10 najgledanijih naslova uz ocjene i opise, saznajte što ne smijete propustiti

Amazon Prime i ovog tjedna nudi raznoliku ponudu serija koje osvajaju gledatelje diljem svijeta. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova – provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili vas čeka još pokoji skriveni dragulj.

1. Gen V

IMDB: 8.1, Rotten Tomatoes: 96%

Na jedinom američkom sveučilištu za superjunake, studenti testiraju svoje moralne granice i bore se za mjesto među elitom. Mračne tajne škole izlaze na vidjelo, a mladi heroji moraju odlučiti kakvi žele postati. (SAD, 2023., Superherojska drama)

2. The Summer I Turned Pretty

IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 91%

Belly svako ljeto provodi s obitelji u kući na plaži, ali ovo ljeto, kad navrši šesnaest, sve se mijenja. Prva ljubav, slomljeno srce i odrastanje – ljeto koje će je zauvijek promijeniti. (SAD, 2022., Romansa)

3. The Terminal List: Dark Wolf

IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 75%

Prije događaja iz "The Terminal List", Navy SEAL Ben Edwards ulazi u mračne vode CIA-e. Borba između svjetla i tame postaje osobna. (SAD, 2025., Akcija)

4. Maxton Hall - The World Between Us

IMDB: 7.5

Ruby slučajno otkriva tajnu u privatnoj školi Maxton Hall. Arrogantni nasljednik James pokušava je ušutkati, ali među njima se rađa neočekivana strast. (Njemačka, 2024., Drama)

5. The Girlfriend

IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 86%

Laura ima savršen život, ali sve se mijenja kad njezin sin dovede kući djevojku Cherry. Je li Cherry manipulatorica ili Laura samo paranoična? Istina ovisi o perspektivi. (SAD, 2025., Drama)

6. Yo soy Betty la fea

IMDB: 8.1

Kultna kolumbijska telenovela o skromnoj i pametnoj Betty, čija je priča inspirirala brojne svjetske adaptacije. Najuspješnija telenovela svih vremena! (Kolumbija, 1999., Romansa)

7. De viaje con los Derbez

IMDB: 6.2

Obiteljski dokumentarac prati poznatu meksičku obitelj Derbez na putovanjima i svakodnevnim avanturama. (Meksiko, 2019., Dokumentarac)

8. Confidence Queen

IMDB: 6.0

Tri prevarantice iz različitih sredina udružuju se u smionoj osvetničkoj misiji protiv zlikovaca današnjice. (Južna Koreja, 2025., Krimi komedija)

9. Molly-Mae: Behind It All

Dokumentarna serija prati Molly-Mae Hague kroz izazove majčinstva i pokretanja novog poslovnog pothvata nakon javnog prekida. (UK, 2025., Dokumentarac)

10. Hotel Costiera

IMDB: 6.6, Rotten Tomatoes: 88%

Nakon nestanka kćeri vlasnika hotela, DD mora pronaći djevojku i rješavati probleme elitnih gostiju. Napeta talijanska serija s elementima akcije i misterija. (Italija, 2025., Akcija)

