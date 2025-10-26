Ovo je top 10 najgledanijih serija na Amazon Primeu

Amazon Prime i ovog tjedna nudi raznoliku ponudu serija koje osvajaju gledatelje diljem svijeta. Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova – provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili vas čeka još pokoji skriveni dragulj.

1. Gen V

IMDB: 8.1, Rotten Tomatoes: 96%

Na jedinom američkom sveučilištu za superjunake, studenti testiraju svoje moralne granice i bore se za mjesto među elitom. Mračne tajne škole izlaze na vidjelo, a mladi heroji moraju odlučiti kakvi žele postati. (SAD, 2023., Superherojska drama)

2. The Summer I Turned Pretty

IMDB: 7.4, Rotten Tomatoes: 91%

Belly svako ljeto provodi s obitelji u kući na plaži, ali ovo ljeto, kad navrši šesnaest, sve se mijenja. Prva ljubav, slomljeno srce i odrastanje – ljeto koje će je zauvijek promijeniti. (SAD, 2022., Romansa)

3. The Terminal List: Dark Wolf

IMDB: 7.9, Rotten Tomatoes: 75%

Prije događaja iz "The Terminal List", Navy SEAL Ben Edwards ulazi u mračne vode CIA-e. Borba između svjetla i tame postaje osobna. (SAD, 2025., Akcija)

4. Maxton Hall - The World Between Us

IMDB: 7.5

Ruby slučajno otkriva tajnu u privatnoj školi Maxton Hall. Arrogantni nasljednik James pokušava je ušutkati, ali među njima se rađa neočekivana strast. (Njemačka, 2024., Drama)

5. The Girlfriend

IMDB: 7.2, Rotten Tomatoes: 86%

Laura ima savršen život, ali sve se mijenja kad njezin sin dovede kući djevojku Cherry. Je li Cherry manipulatorica ili Laura samo paranoična? Istina ovisi o perspektivi. (SAD, 2025., Drama)

6. Yo soy Betty la fea

IMDB: 8.1

Kultna kolumbijska telenovela o skromnoj i pametnoj Betty, čija je priča inspirirala brojne svjetske adaptacije. Najuspješnija telenovela svih vremena! (Kolumbija, 1999., Romansa)

7. De viaje con los Derbez

IMDB: 6.2

Obiteljski dokumentarac prati poznatu meksičku obitelj Derbez na putovanjima i svakodnevnim avanturama. (Meksiko, 2019., Dokumentarac)

8. Confidence Queen

IMDB: 6.0

Tri prevarantice iz različitih sredina udružuju se u smionoj osvetničkoj misiji protiv zlikovaca današnjice. (Južna Koreja, 2025., Krimi komedija)

9. Molly-Mae: Behind It All

Dokumentarna serija prati Molly-Mae Hague kroz izazove majčinstva i pokretanja novog poslovnog pothvata nakon javnog prekida. (UK, 2025., Dokumentarac)

10. Hotel Costiera

IMDB: 6.6, Rotten Tomatoes: 88%

Nakon nestanka kćeri vlasnika hotela, DD mora pronaći djevojku i rješavati probleme elitnih gostiju. Napeta talijanska serija s elementima akcije i misterija. (Italija, 2025., Akcija)