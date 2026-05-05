Donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih filmova i serija na HBO Maxu u Hrvatskoj ovog tjedna! Saznajte koji su naslovi osvojili gledatelje i pročitajte detaljne opise svakog od njih
Ovo je top 10 serija na HBO-u
HBO Max je i ovog tjedna donio bogatu ponudu serija, a gledatelji u Hrvatskoj birali su raznolike žanrove. Provjerite jesu li vaši favoriti na listi i pronađite inspiraciju za sljedeći binge!
1. Euphoria, IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 88%
Provokativna serija koja prati skupinu srednjoškolaca dok istražuju ljubav, prijateljstvo, ovisnosti i traume u digitalnom dobu. Zendaya briljira u ulozi Rue, a serija je osvojila kritiku i publiku širom svijeta. (SAD, 2019., Drama)
2. From, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 96%
Stanovnici misterioznog gradića u Americi ne mogu pobjeći iz njega, a prijetnje iz okolne šume i zastrašujuća bića dodatno pojačavaju napetost. Serija prepoznata po izvrsnoj atmosferi i napetosti. (SAD, 2022., Horor)
3. Doc, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 46%
Nakon ozljede mozga, dr. Amy Larsen zaboravlja posljednjih osam godina svog života. U borbi za povratak u normalu, oslanja se na kćer koju pamti kao dijete i prijatelje, dok pokušava nastaviti liječničku karijeru. (SAD, 2025., Drama)
4. Privileges, IMDB: 7.0
Mlada zatvorenica traži iskupljenje radeći u luksuznom pariškom hotelu prepunom intriga i izdaja. Napeta francuska drama o ambiciji i preživljavanju. (Francuska, 2026., Drama)
5. Georgie & Mandy's First Marriage, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 89%
Georgie i Mandy odgajaju mladu obitelj u Teksasu, suočavajući se sa svim izazovima roditeljstva i braka. Topla i humoristična serija idealna za obiteljsko gledanje. (SAD, 2024., Komedija)
6. Rooster, IMDB: 7.2
Autor na sveučilištu pokušava izgraditi odnos sa svojom kćeri, što dovodi do niza emotivnih i duhovitih trenutaka. Steve Carell u glavnoj ulozi. (SAD, 2026., Komedija)
7. Hacks, IMDB: 8.2, Rotten Tomatoes: 100%
Mračni mentorstvo između legendarne komičarke iz Las Vegasa i mlade odbačene spisateljice donosi obilje humora i životnih lekcija. Jean Smart i Hannah Einbinder briljiraju u glavnim ulogama. (SAD, 2021., Komedija)
8. Half Man, IMDB: 7.0
Neplanirani dolazak otuđenog brata na vjenčanje pokreće lanac nasilnih događaja i vraća nas u prošlost likova. Britanska drama o obiteljskim vezama i tajnama. (UK, 2026., Drama)
9. The Pitt, IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 97%
Osoblje hitne pomoći u Pittsburghu svakodnevno se bori za živote pacijenata u prenapučenoj i slabo opremljenoj bolnici. Intenzivna bolnička drama s Noahom Wyleom. (SAD, 2025., Drama)
10. Chernobyl, IMDB: 9.3, Rotten Tomatoes: 95%
Izuzetno hvaljena serija o jednoj od najvećih katastrofa u povijesti čovječanstva – nuklearnoj nesreći u Černobilu. Prikazuje žrtvu i hrabrost ljudi koji su pokušali spasiti Europu od još veće tragedije. (SAD, 2019., Drama)
