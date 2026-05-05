Ovo je top 10 serija na HBO-u

HBO Max je i ovog tjedna donio bogatu ponudu serija, a gledatelji u Hrvatskoj birali su raznolike žanrove. Provjerite jesu li vaši favoriti na listi i pronađite inspiraciju za sljedeći binge!

1. Euphoria, IMDB: 8.3, Rotten Tomatoes: 88%

Provokativna serija koja prati skupinu srednjoškolaca dok istražuju ljubav, prijateljstvo, ovisnosti i traume u digitalnom dobu. Zendaya briljira u ulozi Rue, a serija je osvojila kritiku i publiku širom svijeta. (SAD, 2019., Drama)

2. From, IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 96%

Stanovnici misterioznog gradića u Americi ne mogu pobjeći iz njega, a prijetnje iz okolne šume i zastrašujuća bića dodatno pojačavaju napetost. Serija prepoznata po izvrsnoj atmosferi i napetosti. (SAD, 2022., Horor)

3. Doc, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 46%

Nakon ozljede mozga, dr. Amy Larsen zaboravlja posljednjih osam godina svog života. U borbi za povratak u normalu, oslanja se na kćer koju pamti kao dijete i prijatelje, dok pokušava nastaviti liječničku karijeru. (SAD, 2025., Drama)

4. Privileges, IMDB: 7.0

Mlada zatvorenica traži iskupljenje radeći u luksuznom pariškom hotelu prepunom intriga i izdaja. Napeta francuska drama o ambiciji i preživljavanju. (Francuska, 2026., Drama)

5. Georgie & Mandy's First Marriage, IMDB: 7.1, Rotten Tomatoes: 89%

Georgie i Mandy odgajaju mladu obitelj u Teksasu, suočavajući se sa svim izazovima roditeljstva i braka. Topla i humoristična serija idealna za obiteljsko gledanje. (SAD, 2024., Komedija)

6. Rooster, IMDB: 7.2

Autor na sveučilištu pokušava izgraditi odnos sa svojom kćeri, što dovodi do niza emotivnih i duhovitih trenutaka. Steve Carell u glavnoj ulozi. (SAD, 2026., Komedija)

7. Hacks, IMDB: 8.2, Rotten Tomatoes: 100%

Mračni mentorstvo između legendarne komičarke iz Las Vegasa i mlade odbačene spisateljice donosi obilje humora i životnih lekcija. Jean Smart i Hannah Einbinder briljiraju u glavnim ulogama. (SAD, 2021., Komedija)

8. Half Man, IMDB: 7.0

Neplanirani dolazak otuđenog brata na vjenčanje pokreće lanac nasilnih događaja i vraća nas u prošlost likova. Britanska drama o obiteljskim vezama i tajnama. (UK, 2026., Drama)

9. The Pitt, IMDB: 8.9, Rotten Tomatoes: 97%

Osoblje hitne pomoći u Pittsburghu svakodnevno se bori za živote pacijenata u prenapučenoj i slabo opremljenoj bolnici. Intenzivna bolnička drama s Noahom Wyleom. (SAD, 2025., Drama)

10. Chernobyl, IMDB: 9.3, Rotten Tomatoes: 95%

Izuzetno hvaljena serija o jednoj od najvećih katastrofa u povijesti čovječanstva – nuklearnoj nesreći u Černobilu. Prikazuje žrtvu i hrabrost ljudi koji su pokušali spasiti Europu od još veće tragedije. (SAD, 2019., Drama)