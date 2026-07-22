Saznajte koje su serije trenutno najpopularnije na HBO-u u Hrvatskoj! Donosimo vam detaljnu top 10 listu najgledanijih naslova s opisima i ocjenama – pronađite svoj sljedeći hit za gledanje.
Ovo je top 10 serija na HBO-u
HBO donosi pregršt uzbudljivih serija, a mi vam predstavljamo najgledanije naslove ovog tjedna u Hrvatskoj! Pogledajte što se najviše gleda i što ne smijete propustiti.
Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj:
1. House of the Dragon (IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 93%)
Epska povijest dinastije Targaryen u vrijeme njezine najveće moći i početka pada. Intrige, zmajevi i borbe za prijestolje obilježavaju ovu hit seriju, prequel Igre prijestolja. (SAD, 2022.-, fantastika, drama)
2. Rick and Morty (IMDB: 9.1, Rotten Tomatoes: 92%)
Genijalni, ali nestabilni znanstvenik Rick i njegov unuk Morty upuštaju se u lude avanture kroz svemir i paralelne svjetove. Kultna animirana serija za odrasle. (SAD, 2013.-, animacija, komedija, SF)
3. From (IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 96%)
Stanovnici misterioznog američkog gradića ne mogu pobjeći i moraju se boriti protiv zlokobnih stvorenja iz okolne šume. Napeta horor serija s Eionom Baileyem. (SAD, 2022.-, horor, triler)
4. Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness (IMDB: 6.7)
Larry David improvizira kroz ključne događaje američke povijesti u duhovitoj seriji povodom 250. obljetnice SAD-a. (SAD, 2026., komedija)
5. Proud (IMDB: 6.9)
Priča o Filipu, mladom i neodgovornom manekenu koji se suočava s obiteljskom tragedijom koja mu mijenja život iz temelja. (Poljska, 2026., drama)
6. The Miniature Wife (IMDB: 6.1)
Zabavna i neobična priča o bračnom paru čiji se odnosi mijenjaju nakon što žena postane visoka samo 15 cm. Glume Elizabeth Banks i Matthew Macfadyen. (SAD, 2026., komedija, SF)
7. Evil Lives Here: My Child the Killer (IMDB: 6.3)
Potresna dokumentarna serija u kojoj roditelji otkrivaju kako su shvatili da im je dijete postalo monstruozni ubojica. (SAD, 2026., dokumentarni, krimi, drama)
8. 90 Day Fiancé (IMDB: 5.4)
Reality serija prati međunarodne parove koji imaju samo 90 dana da se vjenčaju na osnovi zaručničke vize. Kulturni šokovi, obiteljske drame i borba za ljubav. (SAD, 2014.-, reality, ljubavni)
9. DTF St. Louis (IMDB: 7.2)
Mračna drama o ljubavnom trokutu troje sredovječnih ljudi koji vodi do smrtonosnog ishoda. Glume David Harbour i Jason Bateman. (SAD, 2026., drama, triler)
10. Evil Lives Here (IMDB: 8.0)
Dokumentarna serija o ljudima koji su živjeli uz ubojicu – jesu li mogli prepoznati znakove zla? (SAD, 2016.-, dokumentarni, krimi)
Ako tražite inspiraciju za binganje, ova HBO lista je vaš vodič kroz najbolje što se trenutno nudi u Hrvatskoj! Koji je vaš favorit s popisa?
*uz korištenje AI-ja
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