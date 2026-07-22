Ovo je top 10 serija na HBO-u

HBO donosi pregršt uzbudljivih serija, a mi vam predstavljamo najgledanije naslove ovog tjedna u Hrvatskoj! Pogledajte što se najviše gleda i što ne smijete propustiti.

Top 10 serija na HBO-u u Hrvatskoj:

1. House of the Dragon (IMDB: 8.4, Rotten Tomatoes: 93%)

Epska povijest dinastije Targaryen u vrijeme njezine najveće moći i početka pada. Intrige, zmajevi i borbe za prijestolje obilježavaju ovu hit seriju, prequel Igre prijestolja. (SAD, 2022.-, fantastika, drama)

2. Rick and Morty (IMDB: 9.1, Rotten Tomatoes: 92%)

Genijalni, ali nestabilni znanstvenik Rick i njegov unuk Morty upuštaju se u lude avanture kroz svemir i paralelne svjetove. Kultna animirana serija za odrasle. (SAD, 2013.-, animacija, komedija, SF)

3. From (IMDB: 7.0, Rotten Tomatoes: 96%)

Stanovnici misterioznog američkog gradića ne mogu pobjeći i moraju se boriti protiv zlokobnih stvorenja iz okolne šume. Napeta horor serija s Eionom Baileyem. (SAD, 2022.-, horor, triler)

4. Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness (IMDB: 6.7)

Larry David improvizira kroz ključne događaje američke povijesti u duhovitoj seriji povodom 250. obljetnice SAD-a. (SAD, 2026., komedija)

5. Proud (IMDB: 6.9)

Priča o Filipu, mladom i neodgovornom manekenu koji se suočava s obiteljskom tragedijom koja mu mijenja život iz temelja. (Poljska, 2026., drama)

6. The Miniature Wife (IMDB: 6.1)

Zabavna i neobična priča o bračnom paru čiji se odnosi mijenjaju nakon što žena postane visoka samo 15 cm. Glume Elizabeth Banks i Matthew Macfadyen. (SAD, 2026., komedija, SF)

7. Evil Lives Here: My Child the Killer (IMDB: 6.3)

Potresna dokumentarna serija u kojoj roditelji otkrivaju kako su shvatili da im je dijete postalo monstruozni ubojica. (SAD, 2026., dokumentarni, krimi, drama)

8. 90 Day Fiancé (IMDB: 5.4)

Reality serija prati međunarodne parove koji imaju samo 90 dana da se vjenčaju na osnovi zaručničke vize. Kulturni šokovi, obiteljske drame i borba za ljubav. (SAD, 2014.-, reality, ljubavni)

9. DTF St. Louis (IMDB: 7.2)

Mračna drama o ljubavnom trokutu troje sredovječnih ljudi koji vodi do smrtonosnog ishoda. Glume David Harbour i Jason Bateman. (SAD, 2026., drama, triler)

10. Evil Lives Here (IMDB: 8.0)

Dokumentarna serija o ljudima koji su živjeli uz ubojicu – jesu li mogli prepoznati znakove zla? (SAD, 2016.-, dokumentarni, krimi)

Ako tražite inspiraciju za binganje, ova HBO lista je vaš vodič kroz najbolje što se trenutno nudi u Hrvatskoj! Koji je vaš favorit s popisa?

*uz korištenje AI-ja