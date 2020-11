Ovo je vinar kojeg spajaju sa Severinom: 'Šest godina sam radio u struci, kao optičar...'

Krajem ljeta Severina je svoje društvo odvela u njegovu modernu vinariju pola sata vožnje od Zagreba. Uživala je sa svojom ekipom, a pozirali su s čašama vina

<p>Pjevačica <strong>Severina Kojić </strong>(48), navodno je od ljeta u ljubavnoj vezi, piše srpski Stars. Spomenuti tabloid Splićanku povezuje s deset godina mlađim vlasnikom vinarije,<strong> Tomislavom Voštinićem</strong> (38) iz Graberja Ivanićkog kraj Ivanić Grada. Kako doznajemo od dobro upućenog izvora, Voštinić se nedavno razveo od<strong> Dunje</strong> <strong>Miklaužić</strong>,<strong> </strong>kćeri poznatog moslavačkog vinara, <strong>Marka Miklaužića</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sevka se zbližila s vinarom</strong></p><p>U poljoprivredi uživa, stalno uči i svaki dan otkriva nešto novo. Tomislav je prije dvije godine sa svojim škrletom pobijedio na 1. reviji 'Vina od davnina' kao šampionsko vino kontinentalne Hrvatske. Prozvali su ga vinarom koji na svijetu najbolje poznaje moslavačku sortu škrlet. Ipak, nije završio za vinara već se za taj posao dodatno školovao. </p><p>- Inače sam<strong> </strong>optičar po struci i radio sam šest godina u optici. Cijelo vrijeme dok sam radio u optici obilazio sam tadašnje vinske evente - udruge, zabave uz vino. Istovremeno je i doma bilo posla preko glave jer je djed krenuo povećavati nasade. I tada je kucnuo trenutak i odlučio sam uz pomoć djeda krenuti u ozbiljnu proizvodnju - rekao je za <a href="https://www.agroklub.com/vinogradarstvo/tomislav-vostinic-mladi-vinar-koji-je-od-skrleta-napravio-poeziju/45665/" target="_blank">Agroklub</a> prije dvije godine. </p><p>Mladima je tada govorio kako poljoprivreda može biti 'in' zanimanje. </p><p>- Može biti 'in' ako si sam iskreiraš da bude 'in'. To je moj životni put, jer volim biti drugačiji od drugih u svemu, volim biti originalan. Ali nije lak put niti nije lako biti poljoprivrednik u Hrvatsko; toliko papira, birokracije, čak bi rekao da nije ljudski. Meni je 'in' biti vinar bez obzira na puno truda, muke, intuicije, kreacije... - pojasnio je. </p><p>Krajem ljeta Severina je svoje društvo odvela u njegovu modernu vinariju pola sata vožnje od Zagreba, o čemu svjedoči fotografija na njenoj društvenoj mreži, koju je objavila 19. rujna.</p><p>Severina je tad, na brdu iznad Ivanić Grada, pozirala u crvenoj dekoltiranoj haljini okružena svojim najbližim prijateljima, novim/starim menadžerom <strong>Tomislavom Petrovićem</strong>, PR-om<strong> Davorom Grginom</strong>, dr. <strong>Natašom Desnicom</strong> s kojom se intenzivno družila ovo ljeto na moru, PR-kom <strong>Vedranom Vasić</strong> i nećakinjom <strong>Mijom Popović</strong> koja i živi s njom na zagrebačkom Kozjaku.</p><p>Severina i ekipa nazdravljali su s čašama vina, iako mladog vinara nema na fotografiji. Kad je Seve prije tri mjeseca objavila tu fotografiju mnogima je u prvi plan upao tek Tomislav Petrović jer to je bila prva zajednička fotka nakon što su se pomirili otkako <strong>Igora Kojića</strong> (33) nema u njenom životu.</p><p>Nije ju posjetio više od šest mjeseci, kažu nam susjedi na zagrebačkom Kozjaku. Supružnici se i dalje prate na društvenoj mreži, a posljednji put javno su komunicirali za Igorov rođendan prije četiri mjeseca kad mu je Severina zaželjela sve najbolje.</p><p>Severinin tim se pravdao s obzirom da je još formalno u braku s Kojićem. </p><p>- Htjeli bismo vas informirati kako se radi o osobi iz šireg kruga Severininih prijatelja, u čijoj je vinariji održan event na kojem je, između ostalih, prisustvovala i Severina s društvom. Ovim putem odbacujemo svaku insinuaciju o bilo kakvoj drugačijoj vrsti odnosa - javili su, piše <a href="https://www.vecernji.hr/showbiz/nakon-napisa-o-vezi-s-deset-godina-mladim-vinarom-oglasila-se-i-severina-1448578" target="_blank">Večernji.hr</a>. </p>