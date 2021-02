Kantautor Đorđe Balašević preminuo je u petak u 68. godini u Novom Sadu, a malo tko se s ovih prostora može pohvaliti da mu je legendarni Đole posvetio pjesmu. Boris Marin, javnosti poznat kao bivši vođa navijačke skupine Tornado, nadimka Bore Poštar, jedan je od njih.

Pjesmu 'Stih iznad svih' Balašević je napisao nakon što je Boris javno istupio i branio ga od onih koji su željeli spriječiti koncert na Višnjiku 2017. godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

- S Balaševićem sam bio u telefonskom kontaktu i znao sam da je bolestan, lani je imao infarkt od kojeg se, nažalost, nije uspio oporaviti. Zatekla me ta vijest kao i sve, čovjek nije bio star i po Božjoj pravdi trebao je još živjeti. Ostali smo u komunikaciji još od koncerta u Zadru 2017. kada smo razmijenili telefonske brojeve. Pozivao je često mene i moju obitelj da posjetimo Novi Sad - rekao je Marin za Antenu Zadar. Dodaje kako je njegov obožavatelj još od dječačkih dana, a osvojio ga je duhovitošću.

POSLUŠAJTE PJESMU:

- Prije nego što je izbacio pjesmu rekao mi je da ju je napisao. Ako je bolje poslušate i ako poznajete njegov opus odmah će te primijetiti da je to jedina Balaševićeva pjesma koja nije napisana na ekavici. Meni ne bi smetalo da je, to sam mu i rekao, ali on mi je odgovorio da mi nije želio stvarati dodatne probleme. U pjesmi se spominju 'dva Zadrana'. Možda neki to ne znaju, drugi Zadranin je Krešimir Ćosić koji je bio njegov veliki prijatelj. Pričao mi je da su se upoznali u Ljubljani davnih godina - ispričao je Marin za Antenu Zadar.