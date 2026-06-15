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Ovo ljeto Ana Rucner mijenja pravila koncerata: Veselim se to predstaviti na Srđu i u Medulinu

Piše 24sata,
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Ovo ljeto Ana Rucner mijenja pravila koncerata: Veselim se to predstaviti na Srđu i u Medulinu
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Foto: Marko Grubišić

Ana će predstaviti svoj novi projekt pod nazivom 'Koncertna meditacija 432 Hz', koji će izvoditi u prvom dijelu programa...

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Glazbenica Ana Rucner i ove godine, već tradicionalno, 21. lipnja, na prvi dan ljeta i Svjetski dan glazbe, održat će dva posebna koncerta. Nakon šesnaest godina neprekinute tradicije, publika će imati priliku uživati u jedinstvenim glazbenim doživljajima na dvije atraktivne lokacije - na Srđu iznad Dubrovnika, te u arheološkom parku Vižula u srcu Medulina.

- Veselim se da ću baš na Srđu i u Medulinu imati priliku prezentirati novi glazbeni projekt i ovim putem zaista veliko hvala svima koji su sudjelovali, mojem izdavaču Hit Recordsu za povjerenje i veliku podršku u stvaranju ovog prekrasnog glazbenog uratka, kao i glazbenicima Darku Domitroviću i Matei Križanac - ispričala nam je Rucner.

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Ovogodišnji koncerti donose i značajnu novost. Ana će predstaviti svoj novi projekt pod nazivom “Koncertna meditacija 432 Hz”, koji će izvoditi u prvom dijelu programa. Riječ je o posebnom glazbenom iskustvu koje spaja umjetnost, meditaciju i zvuk frekvencije 432 Hz, za koju mnogi vjeruju da je usklađena s prirodnim vibracijama te pridonosi osjećaju unutarnjeg mira, opuštanja i harmonije. Sve je snimljeno u studiju Hit Recordsa Miroslava Rusa, Aninog dugogodišnjeg prijatelja, a evo što nam je poručio.

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- Anu poznajem od samih početaka njezina stvaralaštva, i zato mi je posebno drago da je baš u našoj izdavačkoj kući pronašla sebe i dobila motivaciju da stvara ovako predivnu glazbu. Mogu reći, u ime svih nas iz Hit Recordsa, kako nam je posebna čast što možemo sudjelovati u zajedničkom stvaranju s Anom, te na taj način i klasičnoj glazbi omogućiti veću promociju. Volio bih još samo napomenuti da smo uživali u stvaranju ovog projekta zajedno s Anom - rekao je Miroslav Rus.

U vremenu ubrzanog načina života i svakodnevnog stresa, “Koncertna meditacija 432 Hz” poziva publiku na trenutak zaustavljanja, povezivanja sa sobom i doživljavanja glazbe na dubljoj razini. Kroz pažljivo osmišljen glazbeni program, Ana Rucner vodi slušatelje na putovanje koje nadilazi klasičnu koncertnu formu i postaje iskustvo za sva osjetila. Na drugom koncertu u Medulinu, publici će biti podijeljene na dar i posebno izrađene maske za oči kako bi doživljaj bio potpun.

Foto: Marko Grubišić

U drugom dijelu koncerta u Dubrovniku Ani će se na pozornici pridružiti i gošća, harmonikašica Martina Jembrišak, a u Medulinu i poseban gost iznenađenja.

Ovi koncerti tijekom godina postali su mnogo više od glazbenih događanja - postali su simbol zajedništva, slavljenja glazbe i dočeka ljeta na jedinstven način. Spoj dugogodišnje tradicije i novog umjetničkog iskoraka kroz projekt “Koncertna meditacija 432 Hz” ovogodišnjim će izdanjima dati dodatnu dimenziju, te publici ponuditi nezaboravno iskustvo na jednim od najljepših otvorenih pozornica Hrvatske.

Foto: Marko Grubišić

U cijeloj ''Koncertnoj meditaciji 432Hz'' možete od danas uživati putem digitalnim platformi, kao što su YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music.. i mnogi drugi. 

Prvi dan ljeta, Svjetski dan glazbe, vrh Srđa i čarobna Vižula ponovno će postati mjesta susreta glazbe, prirode i emocije - onako kako to naša Ana već šesnaest godina uspješno stvara.

Svim posjetiteljima manifestacije Pozdrav ljetu, nakon Aninog koncerta omogućen je besplatan posjet Dubrovnik SkyViewu - novoizgrađenom vidikovcu smještenom ispod križa na vrhu Srđa.

Foto: Marko Grubišić

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