PREMIJERA CRTIĆA
Ovo se ne viđa često: Cijelu obitelj u kino je poveo ministar Glavina, ali i najmlađi Todorić
Prvi dani rujna, taman prije nego što školska godina krene punom parom, savršeni su za bijeg u kino. A kad je na rasporedu nova premijera crtića, ovaj put 'Velike utrke Europe', to se ne propušta. Premijera u četvrtak bila je pravi obiteljski događaj. Poznata lica stigla su sa svojim mališanima, a među uzvanicima su bili i premijer Andrej Plenković te ministar Tonči Glavina, koji je došao sa suprugom Tracey Allison i djecom te se dobro raspoložen nasmiješio fotografima