Ovo su ljudi iz 'darežljivog' slovenskog žirija koji Letovcima nisu dali niti jedan jedini bod...

Nakon što je slovenski žiri na ovogodišnjem Eurosongu Hrvatskoj dao 'nulu' za pjesmu 'Mama ŠČ', cijela Hrvatska je bijesna na njih. Na stranici Eurosonga, otkrili smo i tko stoji iza 'darežljivog' žirija.

Cijenjeni slovenski žiri čine: Hugo Smeh, Jernej Sobočan Ivanovič, Matjaž Vlašič, Edita Čepin i Lara Baruca.

Glazbeni producent Hugo Smeh ili pod umjetničkim nazivom Hyu, ove godine sudjelovao je u ocijenjivanju nastupa u finalnoj večeri Eurosonga. Album 'You Know I Knew' izbacio je 2016. godine, a dvije godine nakon toga i album 'Made You Make Me'.

U timu žirija bio je i glazbeni urednik radio Vala 202, Sobočan Ivanovič. Pridružio mu se i slovenski tekstopisac, producent, gitarist i pjevač Vlašič.

Edita je slovenska pjevačica i kompozitorica koja je poznata po umjetničkom imenu 'Ditka'. Tijekom studiranja Radne terapije marljivo je gradila glazbenu karijeru u koju se i profesionalno usmjerila nakon završenog Zdravstvenog fakulteta. Uglazbila je poeziju pjesnika Ferija Lainščeka, u Sloveniji uspješno gradi vlastitu glazbenu priču, a svojim skladbama na engleskom jeziku ostvaruje i zapažene rezultate u inozemstvu.

Lara je slovenska pjevačica i skladateljica. Rođena je u glazbenoj obitelji, otac Adriano Baruca pjevač je i gitarist, a stric Armando bubnjar i menadžer u popularnom primorskom bendu Platana. Lara se glazbom počela baviti sa sedam godina, kada je počela svirati klavir. Godine 1992. počela je pjevati i pisati glazbu i tekstove.

Podsjetimo, slovenska publika na ovogodišnjem Eurosongu Hrvatskoj je dala najviših 12 bodova, dok žiri nije dao niti jedan bod. Unatoč tome, mi smo Sloveniji dali pet. Hrvatska je na kraju završila na 13. mjestu, s 11 bodova od žirija i 112 od publike pred malim ekranima. Da su se gledali samo glasovi publike, završili bi sedmi.

