Ovo su najpoznatije 'povratnice' koje ne odustaju od potrage za srodnom dušom i u 15. sezoni

Jubilarna, 15. sezona omiljene emisije 'Ljubav je na selu' na rasporedu je već od utorka u 21.15 sati, a 11 novih farmera željnih ljubavi kreće u potragu za srodnom dušom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Svi oni s nestrpljenjem čekaju pročitati ljubavna pisma koje im je napisalo šaroliko društvo dama koje bi ih voljele upoznati i otići na njihova imanja. I dok će gledatelji neke od njih upoznati prvi put, neke su im kandidatkinje već itekako dobro poznate iz prethodnih sezona.

Foto: Tea Belak

Ovo su najpoznatije ''povratnice'' u RTL-ovu emisiju koje su dokazale da od potrage za srodnom dušom ne misle odustati baš nikad!

Jedna od njih je i dobro znana Radmila Galović. Rada je u 13. sezoni bila na istarskom imanju Marijana Ceravca. Njezin je boravak u Buzetu obilježilo stalno prepucavanje s Bahrom i Marom, preostalim farmerovim odabranicama, a posebno ju je jako naljutilo kad ju je Marijan izbacio s farme. Gledali smo je i u 14. sezoni kada je pisala najstarijem farmeru Ivi Lepešu, no na njegovu farmu ipak nije otišla.

Foto: Morana Lerga

- Hvala puno na nedruženju - poručila mu je pa ponovno otišla uz psovke. Rada je povratnica iz inozemstva, a s pokojnim suprugom u Njemačkoj se bavila ugostiteljstvom. Za sebe kaže da je otvorena, vesela, britka i dominantna, ali i ponekad tvrdoglava. Njezin bi budući odabranik trebao biti pošten, vrijedan i dobronamjeran. Slobodno vrijeme voli provoditi s prijateljima pa tako često organizira velike fešte uz pjesmu, ples i harmoniku.

Foto: RTL

Iz prošle sezone showa gledatelji će prepoznati i simpatičnu Vanju Durbić, koja se prošle godine prijavila kod farmera Damira Topleka. Svi i dalje pamte njihovo golišavo kupanje u bazenu na prvom tulumu sezone. Vanja se tijekom snimanja najviše zbližila s pjevačicom Nikitom, ali tik prije odlaska na farme Damir ju je poslao kući.

Foto: Tea Belak

Najveći obožavatelji serijala pamte je i iz jubilarne 10. sezone kada je pisala najmlađem farmeru Josip Tratnjaku, no na njegovu farmu ipak nije otišla. Sebe opisuje kao veselu, društvenu i empatičnu osobu koju lako pogodi nepravda. Voli muškarce koji su viši od nje, pažljivi i dobri.

Foto: Tea Belak

Jedna od 'povratnica' je i Paulina Popović koju svi obožavatelji showa već jako dobro znaju iz 10. sezone 'Ljubav je na selu' kada je pokušala osvojiti srce farmera Jovana Karapandže. Paulina i Jovan poljubili su se već na prvom susretu, a sve se nastavilo na prvom tulumu kandidata, no ubrzo ju je izbacio.

Foto: RTL

Paulina ovdje nije stala, prijavila se i u iduću, internacionalnu sezonu showa kod farmera Srećka Ponjavica, no sve je stalo već na prvom spoju kad je napustila show. Fatalna 43-godišnja Siščanka po zanimanju je kuharica, a radi u bolnici u Sisku. Za sebe kaže da je jako emotivna, voli pomagati drugima, a najveća mana joj je što na druge misli više nego na sebe.

Foto: RTL

Voljela bi upoznati nježnog, emotivnog muškarca, a izgled i godine nisu joj presudni. Smatra kako će se na farmi odlično snaći jer je to već iskusila, a zna raditi sve poljoprivredne i kućanske poslove.

Foto: RTL

I performerica, likovna umjetnica i pravnica Dan Phillip vraća se u emisiju, i to četvrti put! Sve je počelo još davne 2014. godine kad je na imanje 19 godina starijeg farmera Danka Bezmalinovića s Brača stigla kao legendarna Vita Maslačak. Iako nije osvojila srce farmera, u showu se povezala i sprijateljila s jednako kultnom kandidatkinjom Nevenkom Bekavac, kojoj je bila i kuma na vjenčanju sa Zvonkom Petričevićem.

Foto: RTL

U 12. sezoni showa pojavila se zatim pod pseudonimom Ivanka Milutinović, koju je opisala kao ažurirani alter-ego – egzibicionisticu, sadomazohisticu i fetišisticu. Njezin odabranik u 12. sezoni bio je Dušan Golubovac, no spletom okolnosti našla se na imanju najmlađeg farmera Josipa Tratnjaka.

Foto: Morana Lerga

Već u sljedećoj sezoni ponovno se pojavila kao Milena Kobajashi ex Karađorđević i farmeru Nevenu Landeku dala ruski poljubac već na brzom prvom spoju, no na njegovu farmu nije otišla. Sada se ponovno vraća i u jubilarnu, 15. sezonu 'Ljubav je na selu', i to s potpuno novim alter egom.

Foto: RTL

No ovaj je put puno tajnovitija pa kratko najavljuje:

- Ime mi je Alta, a prezime Mira. Kraj priče - rekla je.

Foto: Tea Belak

Najčitaniji članci