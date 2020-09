Ovo su najprovokativnije scene seksa u povijesti, 'ruše' granice

Seks prodaje sve - pa tako i filmove, a ove scene ostale su u pamćenju gledatelja zbog pomicanja granica. Riječ je filmovima 'Kralj pornića', 'Nimfomanka', '9 i pol tjedana'...

<p>Bilo da su šokirale pomicanjem granica, količinom golotinje ili pak surovim prikazom, scene seksa iz ovih filmova teško je izbrisati iz pamćenja.</p><h3><strong>Posljednji tango u Parizu (1972.) </strong></h3><p>Francusko-talijanska romansa s <strong>Marlonom Brandom</strong> i <strong>Mariom Schneider</strong> u glavnoj ulozi fokusira se na paru koji se upušta u neobaveznu seksualnu vezu - Brando je udovac, a Maria bi se uskoro trebala udati. Film je prepun seksualno nasilnih scena, a ona koja je podigla najviše prašine je scena analnog seksa u kojoj se kao lubrikant koristio maslac. </p><h3><strong>Riskantan posao (1983.)</strong></h3><p><strong>Tom Cruise</strong> kao radišan sedamnaestogodišnji odlikaš, odgovoran i pouzdan sin upoznaje Lanu - mladu, poželjnu, izbirljivu i punu životnog iskustva. Tom Cruise ima dva cilja u životu: upisati se na koledž i poseksati se – što mu je dosad bila samo maštarija. Ali Joelovi roditelji odlaze na odmor i ostavljaju mu kuću na čuvanje. Ono što će Lana (<strong>Rebecca De Mornay</strong>) podučiti Joela o seksu i slobodnoj inicijativi novoga doba noćna je mora svakog roditelja i vrlo riskantan posao.</p><h3><strong>9 i pol tjedana (1986.)</strong></h3><p>Američka erotska drama redateljice <strong>Adrian Lyne</strong> iz 1986. godine s<strong> Mickeyjem Rourkeom</strong> i <strong>Kim Basinger</strong> u glavnim ulogama uzburkala je brojne strasti. Kim Basinger je privlačna i samozatajna asistentica u umjetničkoj galeriji u New Yorku, a Mickey Rourke karizmatični i prepredeni broker. Njihov prvi susret u kineskom dućanu i razmjena upečatljivih pogleda uvod je u bizarnu vezu koja se svodi isključivo na seksualne igrice. On vodi igru koju ona uglavnom prihvaća i ponekad povlači granicu između napaljujućeg iskustva i pomalo bolesnih, sadomazohističkih proizvoda njegovog uma...</p><h3><strong>Henry i June (1990.)</strong></h3><p>Drama snimljena prema dnevniku poznate pariške spisateljice <strong>Anaïs Nin</strong> prikazuje ljubavni trokut tridesetih godina između Nin (<strong>Maria de Medeiros</strong>), pisca Henryja Millera (<strong>Fred Ward</strong>) i njegove žene June (<strong>Uma Thurman</strong>). To je bio prvi film koji je zaradio X rejting za gledatelje.</p><h3><strong>Sirove strasti (1992.)</strong></h3><p>Ova priča nije niti ljubavna niti romantična, ona demonstrira snagu ženskog seksepila i moć zavođenja u jednom od najslavnijih prizora iz filmova, u kojem <strong>Sharon Stone</strong> zapanjuje svojom brutalnošću u sceni u kojoj križa noge bez da nosi gaćice...</p><h3><strong>Oči širom zatvorene</strong></h3><p>U sjajnom Kubrickovom filmu Bill (<strong>Tom Cruise</strong>) liječnik je, oženjen kustosicom Alice (<strong>Nicole Kidman</strong>). Alice svom suprugu jedne večeri prizna jednu od svojih seksualnih maštarija, nakon čega Bill postaje iznimno ljubomoran, a potom i opsjednut njezinom fantazijom. Iako se radi samo o maštariji, Bill ne može iz glave izbiti pomisao da netko dira njegovu suprugu. Takvo ga razmišljanje dovodi u razne seksualne situacije, od kojih je svaka na neki način povezana sa smrću...</p><h3><strong>I tvoju mamu također (2001.)</strong></h3><p>Životi Julia i Tenocha, kao i većine sedamnaestogodišnjaka, kontrolirani su njihovim hiperaktivnim hormonima, međusobnim prijateljstvom i žurbom u svijet odraslih. Kad krenu na put s lijepom i slobodoumnom 28-godišnjom Lisom, oni se nadaju seksu i dobrom provodu, ali za njih troje to će biti nešto puno više.</p><h3><strong>Tajnica (2002.)</strong></h3><p>Ovaj je kultni film preteča bestsellera "50 nijansi sive", a prema mnogima i znatno bolji prikaz odnosa sa sado-mazo komponentom. Istovremeno duhovit, vrlo provokativan i realan, otkriva čari takve veze.</p><h3><strong>Planina Brokeback (2005.)</strong></h3><p>Ovo je jedan od prvih filmova mainstream produkcije koji prezentira ljubavnu priču i seks scene između dva lika koji igraju homoseksualce, s <strong>Heathom Ledgerom</strong> i <strong>Jakeom Gyllenhaalom</strong> u glavnoj ulozi.</p><h3><strong>Crni labud</strong></h3><p><strong>Natalie Portman</strong> osvojila je Oscara za interpretaciju u ovom filmu, no ono što je svakako bilo najprovokativnije te o čemu se najviše pričalo bila je izhalucinirana scena seksa između Natalie i <strong>Mile Kunis</strong> isprepletena masturbacijom.</p><h3><strong>Nimfomanka (2013.)</strong></h3><p>“Nimfomanka” je strašna, poetska priča o životnom putu jedne žene koja sebe predstavlja kao nimfomanku u kontroverznom ostvarenju filmskog redatelja i scenarista <strong>Larsa Von Triera</strong>.</p><h3><strong>Kralj pornića (1997.)</strong></h3><p>U doba kad je bio poprilično poznat kao model za donje rublje Marky Mark, <strong>Mark Wahlberg</strong> vrhunski je odglumio ulogu porno zvijezde u doba zlatnog doba te industrije 1970-ih. Uslijed prekomjernog konzumiranja kokaina, dolazi i do problema s erekcijom, a u filmu ima više scena seksa nego običnog razgovora.</p>