Ako uživate u vjenčanjima, a nemate nijednu pozivnicu u sljedećih nekoliko mjeseci, ne očajavajte. Odlučili smo vam omogućiti da se prisjetite nekih od najvažnijih vjenčanja u povijesti i fikciji.

Najbolji ulazak u crkvu

2009. godine Jill Paterson i Kevin Heinz odlučili su zamijeniti tradicionalni ulazak u crkvu uz zvukove pjesme 'Forever' Chrisa Browna. I ušli su u povijest sa svojim videom kojeg je u prvih 48 sati na internetu pogledalo 3.5 milijuna osoba, te još 80 milijuna u međuvremenu. I da, još uvijek su u braku.

Najmasovnije vjenčanje

Svećenik Sun Myung Moon i njegova supruga Hak Ja Han vjenčali su 1982. godine na Madison Sqaure Gardenu u New Yorku 2.075 parova.

Najbolje dvostruko vjenčanje

Chang i Eng Bunker bili su spojeni blizanci na račun kojih smo dobili naziv sijamski blizanci. Rođeni nedaleko Bangkoka, emigrirali su u SAD 1829. godine i smjestili se na farmi u Sjevernoj Karolini. Njihovo vjenčanje 1843. godine za sestre Adelaide i Sarah Anne Yates svi su smatrali neprirodnim, ali iako se sestre nisu podnosile, ostale su u braku s blizancima. Chang i Adelaide imali su 11 djece, a Eng i Sarah 10.



Najkičastije vjenčanje

Uvijek je bilo čudnih ljudi, kao i onih koji su željeli privući pozornost javnosti. Kad spojite to dvoje, dobijete vjenčanje iz 1969. godine, kojeg je vidjelo 40 milijuna ljudi, kad se 37-godišnji svirač ukulela Herbert Khaury oženio 17-godišnjom 'Miss Vicki' na Johnny Carsonovom 'Tonight Showu'.

Najiščekivanije vjenčanje

58 godina nakon što je Superman upoznao Lois Lane, napokon su se vjenčali u DC Comics izdanju u prosincu 1996. godine. Iako je i prije u stripu bilo vjenčanja, ovo je za mnoge bio događaj stoljeća, čak i ako je bio u crtanom izdanju.

Najgledanije vjenčanje

Ako ste bili živi i zdravi 29. srpnja 1981. godine, možda ste bili jedan od 750 milijuna ljudi koji su napeto pratili vjenčanje Lady Diane Spencer i princa Charlesa. Iako je tijekom sljedećih desetljeća bilo mnoštvo fotografija para, što zajedno što razdvojenih, ništa nije bilo uzbudljivije od početka njihovog nesretnog bračnog života.

Najsmješnije vjenčanje

Ideja iza ovog vjenčanja bila je da se podigne svijest o Humanom društvu iz New Yorka. U to ime u brak su 12. srpnja 2012. godine stupili Chilly Pasternak i Baby Hope Diamond. Sve bi bilo prilično obično da nije riječ o psima. No organizatorica vjenčanja, koja je ujedno i zvijezda reality emisija i aktivistica za prava životinja, Wendy Diamond, bila je oduševljena kad su prikupili 270.000 dolara u donacijama.

Najjeftinije vjenčanje

Jedna od najskupljih stavki svakog vjenčanja su vjenčanica i odijelo za mladence. No Romkinja Taub i Jaymz Smith odlučili su obaviti nudističko vjenčanje ispred Gradske vijećnice u San Franciscu 2013. godine. Podržavajući antinudistički zakon grada, neki su se gosti pridružili mladom paru i skinuli majice. Maricahi su ih razveselili glazbom sve dok nije došla policija i mladence zamotala u deke.