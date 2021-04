Mnogi ljudi žele imati djecu kako bi, između ostalog, ostavili trag na ovoj planeti jednom kad ih više ne bude. Nagon je to star koliko i čovjek, a nekima ništa nije slađe od gledanja minijaturne verzije sebe i partnera kako juri po livadi. Proučavanje toga na koju će stranu dijete 'povući' karakterom, izgledom i navikama, često postaje zabava za cijelu obitelj.

Kažu da su kćeri više slične očevima, a sinovi majkama. No što se događa kad dijete uopće ne nalikuje na vas? U nekim će slučajevima, najčešće kad su posrijedi manje atraktivni roditelji, ta činjenica biti pripisana pukoj sreći, u drugim će rezultirati traumama i DNA analizama. No jedno je sigurno - bez tima znanstvenika ne možemo utjecati na genetiku, stoga je najbolje pomiriti se s činjenicom da svijet, na žalost ili na sreću, neće biti bogatiji za 'još jednog nas', kao što su to učinile brojne zvijezde. Evo i o kojima je riječ.

John Voight (82) i Angelina Jolie (45)

Iako je vremešni Voight svojedobno bio naočit, ipak se ne može mjeriti s ljepotom svoje kćeri. Podsjetimo, ovaj holivudski veteran i njegova kći deset godina nisu razgovarali. On joj je predbacivao da ima psihičkih problema, a ona njemu nije mogla oprostiti to što je varao njezinu majku i ostavio ih kad su joj bile samo četiri godine. Otac i kći pomirili su se u Veneciji, a njihov susret organizirao je Brad Pitt.

- U jednoj minuti moj se život potpuno promijenio, oprostio sam kćeri. Vratio sam nazad svoju Angelinu i dobio unuke koji su mi jako dragocjeni. Pomirba s kćeri puno mi znači, opet imam svoju obitelj. Obožavam svoje unuke, čine me jako, jako sretnim. Uz njih se probude emocije, jako sam zahvalan kćeri na njima. Uz njih sam uvijek dobre volje, što je primijetila i Angie. Kaže da me djeca pomlađuju – izjavio je tada Voight.

Liv Tyler (43) i Steven Tyler (73)

Povezati prekrasnu Liv sa Stevenom nikome ne bi palo na pamet, a prvih nekoliko godina glumičina života nije padalo ni Livinoj majci, playboyevoj zečici Bebe Buel (67). Naime, Liv do svoje devete godine nije ni znala da je kćer poznatog pjevača Aerosmitha Stevena Tylera. Majka je tajila njegov identitet kako bi je zaštitila od razvratnih tuluma i droge u kojima je slavni roker tada uživao. Njezin bivši dečko Todd Rundgren (78) ‘glumio’ je oca djevojčici. No kad je Liv bilo devet godina, majka ju je povela na koncert Aerosmitha, a djevojčica je, iako sličnost nije očita, navodno odmah primijetila koliko su ona i Tylerova druga kći slične.

- Pitala sam mamu je li mi Steven otac, a ona se rasplakala. Nakon prvotnog šoka, okrenula sam stvari na šalu i konstatirala kako će Božić odsad biti jako zanimljiv. Danas sam presretna jer mogu reći da sam u životu imala dva oca, prepuna energije, luda, urnebesno zabavna umjetnika, te gomilu braće i sestara. Zovemo se čopor Tylerovih. Kao dijete bi vjerojatno bila sretnija da mi je mama bila klasična ženica iz Mainea, koja je stajala za štednjakom, pekla kolače i živjela dosadni život iz predgrađa, ali zamislite za koliko bi uzbudljivih i zanimljivih iskustava bila zakinuta - ispričala je svojedobno Liv.

Rowan Atkinson (66) i Lily Sastry (26)

Kome bi uopće palo na pamet povezati Crnu Guju s ovom ljepoticom? No Rowan Atkinson uistinu jest otac mlade pjevačice, a ona svoj izgled očito može zahvaliti svojoj majci, vizažistici Sunetri Sastry (64).

Rastava roditelja u 2015. navodno nije dobro sjela Lily - zahladila je odnose s ocem, sa svojeg Instagrama izbrisala gomilu zajedničkih fotografija i odlučila koristiti majčino prezime. Međutim, zajedničkim pojavljivanjem na crvenom tepihu otac i kći zaustavili su glasine i navodno opet imaju dobar odnos.

Madonna (62) i Lourdes (24)

Lourdes Maria Ciccone Leon najpoznatija je od šestero Madonnine djece. Međutim, iako postoje određene sličnosti, Lola, kako ju zove Madonna, nije preslika svoje slavne majke. Možda joj nije fizički slična, no i sama je talentirana umjetnica.

- Znam pozelenjeti od zavisti. Jako je talentirana. Izvanredna je u svemu čega se uhvati, nevjerojatna je plesačica, sjajna glumica i odlično svira klavir - pohvalila je pop diva svoju kćer.

Sylvestar Stallone (74) i Sistine Stallone (22)

Stallone ima tri kćeri i dva sina. Od petero djece, krasotica Sistine za sad se najčešće spominje u medijima zbog svoje glumačke i manekenske karijere. Kao što možete vidjeti, mladoj Sistine sreća se itekako osmjehnula kad je od tate povukla samo 'glumački gen', a od nekadašnje manekenke i poduzetnice, mame Jennifer Flavin (52) naslijedila atraktivan izgled.

Stallone ne skriva koliko je ponosan na svoju kćer i stalno objavljuje fotografije s njom na Instagramu.

– S kćeri Sistine koja želi postati ozbiljan model. Vjerujem da ti to možeš – napisao je tako pokraj jedne fotografije koju je objavio.

Andy Garcia (65) i Dominik Garcia (37)

Prekrasna Dominik talentirana je na tatu. No srećom po nju nije mu slična. S tim se možda ne bi složio slavni glumac koji je jednom zgodom morao otići sa seta tijekom škakljive scene filma City Island koji su otac i kćer snimali zajedno. Naime, Garcia i Dominik u komediji glume oca i kćer koji zbog siromaštva moraju smišljati razne načine da prežive, pa ona, recimo, potajno nastupa u striptiz baru. Glumica se za izvođenje zavodljiva plesa pripremala mjesecima.

– Morala sam biti u formi, htjela sam to što bolje izvesti i bilo mi je jako smiješno kad je moj otac napustio studio prije početka snimanja scene – rekla je Dominik, no tata rezultate truda ipak nije vidio. Navodno to nije mogao gledati.

Mišo Kovač (79) i Ivana Kovač (43)

Iako je u mladosti ova šibenska legenda imala zanimljive crte lica i mogla bi se pronaći sličnost s kćeri, na ovoj fotografiji, složit ćete se, teško bi bilo povezati lijepu Ivanu s ocem. No iako se sličnosti ne vide na prvi pogled, Ivana je od oca naslijedila glazbeni talent, a Mišo je navodno procvjetao rođenjem Ivanine kćeri prije četiri godine.

- Kad me tata nazove, pitam se misli li taj čovjek uopće na mene. Kako je moja kraljica, kako je moja prijateljica, kako je tvoje dijete, jesi li poljubila kćer?, a ja mu samo na to kažem: 'Tata, postojim i ja - ispričala je Ivana prije nekoliko godina za In Magazin.

Tonči Huljić (59) i Hana Huljić (30)

I prekrasna Hana izgledom je više 'mamina', a glazbenim talentom 'tatina'.

- Imam svojih pjesama i više nego za jedan album. Kad upalim diktafon i preslušavam što sam sve snimila, sjetim se pjesama koje sam potpuno zaboravila. Međutim, pokušavam se nastaviti logičnim slijedom na prethodnu pjesmu koja je izašla. Prošla je bila balada ‘Sedmo nebo’ i logično je da sad ide nešto brže. No, ne pišem ih logički. Kod engleske verzije, uhvatim se neke riječi ili teme oko koje stvorim priču za hrvatski tekst, a onda pokušavam približiti tematiku, jer bitan mi je i vizualni dio pjesme. Čim napravim englesku verziju, već imam spot u glavi i nema smisla na hrvatskom raditi drugu priču. To je teško jer si zadam okvire i teme, a nekad čak i samoglasnike koje moram otpjevati na istome mjestu, zbog boje glasa. Dosta se uokvirim nekim okovima koje pokušavam sve više odbaciti. Prirodnije mi ide engleska logika od hrvatske, no imam sreću da imam obitelj koja mi daje hrvatsku logiku teksta i s mamom to nekako uspijem prebroditi - ispričala je Hana prije godinu dana za Jutarnji list. Otac Tonči dao joj je, kaže, pregršt savjeta, no na jednom posebno radi.

- On mi prvi govori da se opustim i prestanem biti opterećena, pa pomalo otpuštam kočnice - tvrdi Hana.