Ovo su sve bivše ljubavi Borisa Novkovića: Četiri puta se ženio, šuška se da mu je brak u krizi

Pjevač Boris Novković (55) četiri puta se ženio, a sada se šuška kako on i njegova supruga Iris Volf (30) imaju krizu u braku. Boris je potvrdio kako nije riječ o razvodu već pokušavaju izgladiti stvari na svoj način, a Iris je prije godinu i pol dana rodila djevojčicu Si.

- Mijenjao sam se i stalno se mijenjam, to nam je zadaća na ovom svijetu, zar ne? Upoznati sebe, spoznati tko smo, odakle dolazimo, kamo idemo i koji je naš smisao - rekao je Boris.

A ovo su sve njegove ljubavi:

1. Bojana Gregorić Vejzović

Foto: PIXSELL, Facebook/kolaž

U vrijeme najveće popularnosti pjevač je bio u braku s glumicom Bojanom Gregorić Vejzović (51). Vjenčali su se mladi i u braku su bili pet godina.

2. Lucija Matić

Foto: Marijan Delija/PIXSELL

Drugi put se zakleo na vječnu ljubav novinarki Luciji Matić, a s njom ima sinove Nou (12) i Bona (9).

3. Iva Višošević

Dok je Lucija bila trudna s drugim sinom, Boris se zaljubio u slikaricu Ivu Višošević (44). Pjevač je Luciji priznao romansu s drugom te se iz njihova obiteljskoga gnijezda odselio u podstanare. Pjevač je tvrdio da unatoč tome nikada nije ostavio obitelj i djecu te je s bivšom novinarkom ostao u korektnim odnosima.

4. Ines Katić

Foto: Dino Stanin/PIXSELL/meteo.hr

Kad je treći put ušao u bračnu luku, bilo je to s Ines Katić. Vjenčali su se u tajnosti na ljeto 2016. godine u Novalji. Ipak, razveli su se nakon osam mjeseci.

5. Ana Hanić

Foto: Instagram/Privatni album/MehmetCansatiloglu

U siječnju 2018. pjevač je bio u vezi s balerinom kazališta Komedija i defektologinjom Anom Hanić. Upoznali su se nekoliko mjeseci ranije na koncertu u čast Vladi Štefančiću. Pjevača je navodno očarala njezina plesna točka, a kasnije je rekao da se gledajući Anu osjećao kao da je zalutao u film 'La La Land'. Zajednički poznanici dogovorili su im kavu, koja je završila fatalno. Zaljubljeni par otputovao je u topli Dubai. Ponovno je sve izgledalo idilično, ali tada je i ova ljubav pukla.

6. Iris Volf

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

S četvrtom suprugom, Iris, trenutačno rješava neke nesuglasice koje su se pojavile i koje se jave u svim brakovima. Kako nam je Boris kratko pojasnio u telefonskom razgovoru, ako se bude radilo o razvodu, on će to javno reći. Ali smatra da nema smisla govoriti o tome ako do toga nije došlo.

Foto: Davor Puklavec/Pixsell

- Romantična sam osoba, ali često sam najromantičnije trenutke doživio sam sa sobom kada bih otplovio nekamo u snove i zamišljao novu ljubav koja me čeka negdje iza ugla. Poanta je da zauvijek vjerujem u ljubav i nikad ne prestajem - rekao je Boris jednom prilikom.

