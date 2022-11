Ovo su sve himne svjetskog nogometnog prvenstva od 1962. do danas! Koja vam je najbolja?

Od prvog Svjetskog prvenstva u nogometu 1962., svako izdanje ima službenu himnu koja je glavna atrakcija za navijače diljem svijeta.

Neke od najpopularnijih himni FIFA Svjetskog prvenstva uključuju La Copa de la Vida ili The Cup of Life sa Svjetskog prvenstva 1998. koju je pjevala pop zvijezda 90-ih Ricky Martin, Waka Waka i Wavin' Flag sa Svjetskog prvenstva 2010. koju je pjevala Shakira i K'Naan.

Objavljena je pjesma Tukoh Taka koju izvode latino zvijezda Maluma, američka reperica Nicki Minaj i libanska umjetnica Myriam Fares. Tukoh Taka bit će službena himna Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru.

No, može li parirati s povijesnim hitovima prvenstva pitaju se mnogi fanovi.

Svjetsko prvenstvo 1962

Službena pjesma: El Rock del Mundial; Izvođač: Los Ramblers; Domaćin: Čile

Svjetsko prvenstvo 1966

Službena pjesma: World Cup Willie; Izvođač: Lonnie Donegan; Domaćin: Engleska

Svjetsko prvenstvo 1970

Službena pjesma: Fútbol México 70; Izvođač: Los Hermanos Zavala; Domaćin: Meksiko

Svjetsko prvenstvo 1974

Službena pjesma: Futbol; Izvođač: Maryla Rodowicz; Domaćin: Zapadna Njemačka

Svjetsko prvenstvo 1978

Službena pjesma: El Mundial; Izvođač: Gradska simfonija Buenos Airesa; Domaćin: Argentina

Svjetsko prvenstvo 1982

Službena pjesma: Mundial '82; Izvođač: Plácido Domingo; Domaćin: Španjolska

Svjetsko prvenstvo 1986

Službena pjesma: El mundo unido por un balón; Izvođač: Juan Carlos Abara; Domaćin: Meksiko

Svjetsko prvenstvo 1990

Službena pjesma: Un'estate italiana; Izvođači: Edoardo Bennato i Gianna Nannini (talijanski) Giorgio Moroder Project (engleski); Domaćin: Italija

Svjetsko prvenstvo 1994

Službena pjesma: Gloryland; Izvođači: Daryl Hall i Sounds of Blackness; Domaćin: SAD

Svjetsko prvenstvo 1998

Službena himna: La Cour des Grands (Do You Mind If I Play); Izvođači: Youssou N'Dour i Axelle Red

Službena pjesma: La Copa de la Vida (Šalica života); Izvođač: Ricky Martin; Domaćin: Francuska

Svjetsko prvenstvo 2002

Službena himna: Anthem; Izvođač: Vangelis

Službena pjesma: Boom; Izvođač: Anastacia; Domaćin: Japan i Južna Koreja

Svjetsko prvenstvo 2006

Službena himna: Zeit dass sich was dreht (Proslavite dan); Izvođači: Herbert Grönemeyer s Amadouom i Mariam

Službena pjesma: The Time of Our Lives; Izvođači: Il Divo, s Toni Braxton; Domaćin: Njemačka

Svjetsko prvenstvo 2010

Službena himna: Wavin' Flag; Izvođači: K'Naan

Službena pjesma: Waka Waka; Izvođači: Shakira feat. Freshlyground; Domaćin: Južna Afrika

Svjetsko prvenstvo 2014

Službena himna: "Dar um Jeito (Naći ćemo put); Izvođači: Carlos Santana s Wyclefom, Aviciijem i Alexandreom Piresom

Službena pjesma: We Are One (Ole Ola); Izvođači: Pitbull s Jennifer Lopez i Claudiom Leitte; Domaćin: Brazil

Svjetsko prvenstvo 2018

Službena pjesma: Live It Up; Izvođači: Nicky Jam, Will Smith i Era Istrefi; Domaćin: Rusija

Svjetsko prvenstvo 2022

Službena pjesma: Tokuh Taka; Izvođači: Maluma, Niki Minaj i Myriam Fares; Domaćin: Katar

