Ovo su sve pobjedničke pjesme s Dore. Koja vam je najbolja?

Finale Dore 2024. održat će se u nedjelju, 25. veljače. Hrvatska publika željno čeka vidjeti koga ćemo ove godine poslati kao predstavnika na Eurosongu u Švedsku. Natjecanje Dora održava se još od 1993. godine kada se Hrvatska na Eurosongu pojavila prvi puta kao samostalna država.

Dora 1993. Put - Don't ever cry

Voditelji prve Dore su bili Sanja Doležal, Frano Lasić, Ljudevit Grgurić-Grga, a održavala se u Kristalnoj dvorani u Opatiji. Maji Blagdan je za dlaku izmakla pobjeda, a trijumfirala je grupa Put. Tony Cetinski s pjesmom 'Nek te zagrli netko sretniji' je završio na šestom mjestu, a Nina Badrić s 'Ostavljam te' jedno mjesto iza njega.

Put je na Eurosongu zauzeo 15. mjesto za Hrvatsku.

Dora 1994. Tony Cetinski - Nek' ti bude ljubav sva

Dora se 1994. ponovno održavala u Kristalnoj dvorani hotela Kvarner, a voditelji su bili Danijela Trbović i Ljudevit Grgurić-Grga. Tony Cetinski se opet prijavio i ovoga puta osvojio najviše glasova i s pjesmo 'Nek' ti bude ljubav sva' na Eurosongu zauzeo 16. mjesto.

Dora 1995. Magazin & Lidija - Nostalgija

I ovogodišnja Dora održana je u Opatiji, koja postaje njeno središte. Pobjedu je odnijela grupa Magazin & Lidija, a na drugom mjestu je bio Oliver Dragojević. U Irskoj osvajaju 3 'dvanaestice', iz Malte, Slovenije i Španjolske, i na kraju osvajaju 6. mjesto.

Dora 1996. Maja Blagdan - Sveta ljubav

Na četvrtoj Dori pobjedu je uvjerljivo odnijela Maja Blagdan. U Norveškoj, na Eurosongu, osvaja najbolje mjesto Hrvatske do sada, 4. mjesto u finalu s 98 bodova. Zanimljivo je da nismo dobili niti jednu dvanaesticu.

Dora 1997. ENI - Probudi me

Pobjedu odnosi Riječka grupa E.N.I. sa 170 bodova. Ponovno se prijavila Maja Blagdan, ali je s pjesmom 'Za nas' završila na trećem mjestu. Grupa ENI na Eurosongu nije ostvarila zapaženiji rezultat i završili smo na 17. mjestu.

Dora 1998. Danijela Martinović - Neka mi ne svane

Na Dori 1998. je Danijela Martinović pobijedila s lakoćom, a u Ujedinjenom Kraljevstvu je osvojila 5. mjesto. Mnogi su komentirali da je netko napokon osvjetlao obraz Hrvatske na Eurosongu.

Dora 1999. Doris Dragović - Marija Magdalena

Nakon 6 godina održavanja Dore u Opatiji, 1999. Dora se seli u glavni grad Zagreb. Pobjedu s uvjerljivih 207 bodova odnosi Doris Dragović s pjesmom “Marija Magdalena”. Doris je u Jeruzalemu osvojila 4. mjesto. To je ujedno i dioba najboljeg rezultata Hrvatske u finalima Eurosonga.

Dora 2000. Goran Karan - Kad zaspu anđeli

Pobjedu odnosi Goran Karan. Iako je Karan pobijedio, pjesme poput 'Kao rijeka' i 'Srna i vuk', zabilježile su veću slušanost i popularnost. U Švedskoj 2000., Karan osvaja 9. mjesto, ujedno i najbolje mjesto Hrvatske na Eurosongu od 2000., pa sve do danas.

Dora 2001. Vanna - Strings of my heart

Pobjedu je 2001. godine uvjerljivo odnijela Vanna. U Danskoj Vanna osvaja 10. mjesto.

Dora 2002. Vesna Pisarović - Everything I Want

Na Dori 2002. godine pobjeđuje Vesna Pisarović s pjesmom 'Sasvim sigurna'. Vesna je na Eurosongu odlučila pjevati na engleskom, a ne na hrvatskom, promijenila ime pjesme u 'Everything I Want' i osvojila 11. mjesto.

Dora 2003. Claudia Beni - Više nisam tvoja

Ove godine Dora doživljava promjene. Gledali smo 3 večeri, dvije polufinalne i finale. U finalu smo gledali 12 pjesama, a pobjedu odnosi Claudia Beni. U Latviji Claudia zauzima 15. mjesto.

Dora 2004. Ivan Mikulić - You Are The Only One

Pobjedu je odnio Ivan Mikulić sa samo par bodova prednosti pred grupom Karma. U Istanbulu Mikulić dijeli 12 mjesto s Maltom.

Dora 2005. Boris Novković ft. Lado - Vukovi umiru sami

2005. godine na Dori pobjedu je odnio Boris Novković koji na Eurosongu u Kijevu ostvaruje 11. mjesto u finalnoj večeri.

Dora 2006. Severina - Moja Štikla

Severina pobjeđuje na Dori s pjesmom 'Moja štikla' i sa stihovima 'afrika paprika' nastupa izravno u finalu zahvaljujući poziciji Borisa Novkovića (11. mjesto) i odustajanju Srbije i Crne Gore (7. mjesto). Seve je završila na 12. mjestu na Eurosongu.

Dora 2007. Dragonfly ft. Dado Topić - Vjerujem u ljubav

Na 14. Dori pobijedio je Dado Topić i skupina Dragonfly. Njihova engleska verzija pjesme 'Vjerujem u ljubav' nije se niti plasirala u finale Eurosonga.

Dora 2008. Kraljevi ulice feat. 75 cent - Romansa

Sljedeće godine, 2008., Kraljevi ulice feat. 75 cent s pjesmom 'Romansa' osvojili su 21. mjesto i tako nastavili neuspješan niz koji nije prekinut niti idućih godina. Najprovokativniji nastup na Dori 2008. godine imala je Maja Šuput. Kad je prošla u polufinale, sa svojim back vokalima još je jedanput zapjevala od sreće. Nosila je ultrakratku ružičastu haljini u kojoj nije mogla sjediti, a da rukom nije morala prekrivati međunožje.

Dora 2009. Igor Cukrov i Andrea Šušnjara - Lijepa Tena

Na Dori ove godine pobjedu odnosi Igor Cukrov u duetu s Andreom Šušnjarom. Show je vodila Nevena Rendeli koja je dobila brojne kritike zbog odabira plave haljine otvorenih leđa.

Dora 2010. Feminnem - Lako je sve

Favoritkinja 2010. godine je bila sedamnaestogodišnja Franka Batelić. Za kraj njenog nastupa je bio predviđen spektakularan vatromet u nekoliko boja, a iskre su trebale frcati iz koluta. No, do spektakla nije došlo jer je, kako kažu pirotehničari, netko dirao žice. Među izvođačima se šuškalo kako je to učinio netko od konkurenata. Na kraju, Doru te godine osvaja grupa Feminnem s pjesmom 'Lako je sve'. Feminnemke su već 2005. godine s pjesmom 'Call Me' predstavljale Bosnu i Hercegovinu na Euroviziji.

Dora 2011. Daria Kinzer - Celebrate

Nakon što je 2010. u Oslu grupa Feminnem s pjesmom 'Lako je sve' ostala kratkih rukava što se tiče ulaska u finale, HTV je odlučio promijeniti način biranja našeg predstavnika na naredni Eurosong. Tada je odlučeno da Dora 2011. neće biti u stilu nacionalnog finala kao prethodnih godina, nego će postati reality show.

Doru pod nazivom 'Idemo na Eurosong' je otvorila Severina nastupom u sado-mazo izdanju kojim je zasjenila i kandidate. Članovi žirija Tonči Huljić, Severina i Andrej Babić su izabrali dva finalista Jacquesa Houdeka i Dariju Kinzer. Ipak, na kraju Daria pobjeđuje i odlazi u Düsseldorf.

- Tijekom glasovanja u superfinalu, počeli su meni i mojem timu putem mobitela, elektroničke pošte i društvenih mreža pristizati brojne poruke nezadovoljstva zbog nemogućnosti glasovanja, bilo putem poziva ili SMS-a, za mene i moju izvedbu - požalio se tada Jacques Houdek rekavši kako je bilo organizacijskih propusta. On je internim odabirom na Eurosong otišao 2017. godine.

2012. Nina Badrić - Nebo

Niz loših plasmana zahvatio je Hrvatsku na Eurosongu još u 2007. godini. Daria Kinzer 2011. godine osvojila je 34. mjesto, a nešto bolji rezultat no, nedovoljan za finale, ostvarila je Nina Badrić sa singlom 'Nebo', kada se plasirala na 29. mjesto.

Nina je na Dori nastupala u više navrata, a u 2012. godini Hrvatsku je predstavljala na Eurosongu u Bakuu. Kako smo već naveli, nastup nije donio priželjkivane rezultate, a natjecanje je par godina nakon komentirala i sama pjevačica.

- Nemam namjeru više ići na Doru/Eurosong. Dokle god ne shvatimo da je za takvo natjecanje potreban ozbiljan tim - napisala je Badrić kao odgovor pratitelju na Instagramu, kojeg je zanimalo hoće li se pjevačica ponovo 'baciti' u iste vode.

2013. Klapa s mora - Mižerja

Klapa s mora nije se proslavila na Eurosongu. Naime, oni su ponovili neuspjeh grupe Feminnem iz 2010. godine, i s pjesmom 'Mižerja' osvojili 33. mjesto.

2014. i 2015. Hrvatska ne sudjeluje na Euroviziji.

2016. Nina Kraljić - Lighthouse

Pobjednica talent showa 'The Voice' 2015. te naša predstavnica na Eurosongu 2016. godine, Nina Kraljić, s pjesmom 'Lighthouse' nije se proslavila na europskoj pozornici. Iako se plasirala u finale, na kraju je završila među najlošijima, na 23. mjestu.

2017. Jacques Houdek - My Friend

Pjevač Jacques Houdek s pjesmom 'My Friend' bio je Hrvatski predstavnik na Euroviziji 2017. godine. Houdek se u više navrata natjecao na Dori, a na svom prvom nastupu na Eurosongu plasirao se u finale i donio nam 13. mjesto čime smo prekinuli niz loših rezultata prethodnih godina. Na sceni se predstavio kao svojevrsna 'podvojena ličnost' jer kad bi se okrenuo na jednu stranu tijela, pjevao je na talijanskom, a kad bi se okrenuo na drugu stranu izvodio bi na engleskom jeziku.

2018. Franka Batelić - Crazy

Franka Batelić s pjesmom 'Crazy' predstavljala je Hrvatsku na Eurosongu 2018. godine. Tamo je nastupala u prvom polufinalu gdje je 'konkurencija bila žešća'. Ipak, Franka nije postigla očekivani uspjeh te je na kraju završila na 38. mjestu.

Dora 2019. Roko Blažević - The Dream

Splićanin Roko Blažević i njegov singl 'The Dream' svidjeli su se hrvatskoj publici i osvojili prvo mjesto na Dori 2019. godine, no u Europi se nisu proslavili. Roko nije uspio izboriti finale, završio je na 33. mjestu.

Dora 2020. Damir Kedžo - Divlji vjetre

Iako je pobijedio na Dori 2020. godine, zbog širenja zaraze korona virusa Damir jednostavno nije imao sreće. Eurovizija 2020. godine bila je otkazana te pjevač nije imao priliku predstaviti Hrvatsku i pokazati se na europskoj sceni.

Dora 2021. Albina Grčić - Tick-Tock

Pobjeda Albine na Dori 2021. godine s pjesmom 'Tick-Tock' izazvala je skandal. Hrvatsku verziju pjesme potpisala je Tihana Buklijaš Bakić, a englesku Max Cinnamon. Iako je Albina svoju pobjedu odnijela sa uvjerljivo najviše glasova, Nina Kraljić tvrdila je kako je natjecanje potpuno namješteno.

Dora 2022. Mia Dimšić - Guilty Pleasure

Mia Dimšić pobijedila je 2022. godine na Dori. Njezina pjesma 'Guilty Pleasure' je zbog sličnosti s hitom 'Willow' Taylor Swift izazvala je burne reakcije publike. Neki su je čak proglasili plagijatom, no Mia je to odmah oštro demantirala.

Dora 2023. Let 3 - Mama ŠČ!

Let 3 završio je na 13. mjestu na Eurosongu. Od žirija su dobili samo 11 bodova, a od publike 112. Pobjednica je prošle godine bila Loreen, koja je s pjesmom 'Tattoo' predstavljala Švedsku.