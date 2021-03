Jednostavno ne možemo govoriti o albumima kao što su Revolver ili The Dark Side of the Moon, ne spominjući legendarne EMI studije na 3 Abbey Road, St. John's Wood, London, Engleska. Abbey Road Studios stekao je slavu jer je iz njega izašlo nekoliko bendova koji su postali pioniri rock'n'rolla kao što su 'Shadows', 'Manfred Mann' ili 'The Zombies', i ubrzo je postalo ultimativno mjesto i kad je riječ o kvaliteti,i o kvantiteti.

Bilo je to mjesto spajanja tehnologije i umjetnosti, i dok su mnogi umjetnici nakon izlaska iz Abbey Roada postigli zvjezdani status, u tom su studiju stasali i mnogi drugi profesionalci koji su tu izbrusili svoj zanat. Naročito inženjeri zvuka koji su ovdje postali vrhunski znalci, pa su tako pridonijeli procvatu glazbene industrije.

Među njima je bio i Ken Scott, koji je prvi put ušao u Abbey Road 1964. kao šesnaestogodišnjak, baš na vrijeme da postane živi svjedok svjetskog fenomena zvanog 'Beatles'. Najprije su ga zaposlili kao asistenta u arhivi s tonskim zapisima, da bi do 1967. postao inženjer zvuka.

Od tog trenutka, znao je da će mu se život vrtjeti oko talenat u usponu, pa sve do veterana glazbene industrije i da njegova vještina može biti presudna za uspjeh njihovih albuma. U intervjuu za Noisy 2015. godine, Scott se osvrnuo na rane dane Abbey Roada, s insajderskim pričama iz studija u kojem su nastajale snimke.

Scottom je tako ispričao i nepoznatu povijest EMI-ja na Abbey Roadu gdje se počelo snimati klasičnu glazbu još 30-ih godina prošlog stoljeća, da bi od 50-ih nadalje postao najmoćniji studio za snimanje rock'n'rolla. Do 1958., kako je ispričao suradnja s Cliffom Richardom i 'Shadowsima' u potpunosti je promijenila smjer studija. Pojava 'Shadowsa' bila je istinska prijelomna točka u povijesti rock 'n' rolla. Uglađeni, dobro odjeveni, kreativni i nadasve majstori na instrumentima, svojim su utjecajem bili ključni za nadolazeću generaciju bendova.

Još jedan tektonski pomak, koji se također dogodio u to vrijeme, bio je da su studiji Abbey Roada postali dostupni bendovima koji nisu potpisali ugovore s EMI Recordsom. Brend je počeo iznajmljivati prostor i novim umjetnicima koji su samo htjeli snimiti demo, te ih nakon toga nisu obvezivali ni na što. Tako su privukli mnoge mlade talentirane glazbenike koji su kasnije prerastali u zvijezde.

- Tu su imali mnoge inženjere koji su eksperimentirali sa 'Shadowsima' i ranim 'Beatlesima' a naročito su to bili Geoff Emerick i Alan Parsons, koji su se proslavili i radom s 'Pink Floydom'. Plus inženjeri elektronike ... koji su izumili ADT (Automatic Double Tracking). Na taj su način prvi put mogli tijekom miksanja pojačati glasove ili pojedine instrumente. Mjesto, ljudi, zajednički rad i to divno vrijeme u povijesti glazbe - sve se spojilo i dalo svijetu naslijeđe koje se vjerojatno nikada više neće ponoviti.

Sam Ken Scott je osobno surađivao s 'Beatlesima' u nekoliko navrata, pridonoseći njihovom fantastičnom usponu prema slavi i svjedočio kako je doslovno preko noći, snimanje ploča i rad u studiju postao jedan od najcjenjenijih poslova u Velikoj Britaniji.

Nadalje, 'Beatlesi' su proslavili Abbey Road dajući studiju reputaciju koja im je donijela nove poslove i na desetke slavnih umjetnika. Međutim, to nije sve. Prema Scottu, 'Beatlesi' su također bili odgovorni za to da "opća populacija bude svjesna procesa snimanja i važnosti studija i njegovog osoblja". Osim toga, prema imenu ulice nazvali su svoj album iz 1969. Budući da je Abbey Road bio epicentar britanske glazbene industrije, Scott je doista bio sretan čovjek. Podsjetio se na iskustvo rada s momcima iz Liverpoola koji su osvojili svijet: Nevjerojatno. Ulijevali su strahopoštovanje. Imao sam 16 godina i radio sam s najvećim bendom na svijetu. Zaista nema drugog načina za opisivanje tih sesija, za mene, nego nevjerojatne.

Iako se Abbey Road doista fantastično funkcionirao s bendovima, godine 1968., ubrzo nakon što su objavili 'Bijeli album', promijenila se uprava, pa se studio okrenuo do sredine 70-ih snimanju filmske glazbe i suradnji s mnogim kompozitorima poput Johna Williamsa. Iako je to bilo novo razdoblje za studio, Ken Scott se pridružio timu za snimanje Trident Recordsa. U Tridentu je još više napredovao i surađivao s veličinama poput Davida Bowieja, Eltona Johna i 'Durana Durana'.