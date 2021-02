Donosimo listu nekoliko svjetskih milijardera kojima je zarada od milijardu dolara došla relativno brzo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Mark Zuckerberg - Facebook

Do milijarde dolara je stigao za četiri godine. 2012. kada je već bio 40. najbogatiji čovjek na svijetu, uzeo je kredit za kuću od šest milijuna dolara jer je kamata bila jedan posto, dok je u to vrijeme inflacija iznosila tri posto. Do milijarde dolara je stigao za tri godine. Najskuplja stvar ikad prodana na ebay-u je bila jahta od 168 milijuna dolara.

Andrew Mason - Grupon

Do milijarde dolara je stigao za dvije i pol godine. Ovo je kompanija koja je najbrže rasla jer je od početka rada do kapitalizacije od milijardu dolara stigla za jednu i pol godinu.

Gary Winnick - Global Crossing

Do milijarde dolara je stigao za jednu i pol godinu. Iako je izgubio sve s padom dionica telekoma, još uvijek ima kuću u Los Angelesu vrijednu 225 milijuna dolara u kojoj se nalazi kopija predsjedničkog ovalnog ureda iz Bijele kuće.

Jay S. Walker – Priceline

Do milijarde dolara je stigao za godinu dana. Kada je već postao milijarder okrenuo se skupljanju knjiga i sada ima jednu od najimpresivnijih biblioteka na svijetu.