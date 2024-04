Ovo su voditeljice Eurosonga: Vraća se poznato lice, a u ulozi se našla i holivudska zvijezda...

Za točno tjedan dana kreće 68. izdanje Eurosonga, a sve tri zabavne večeri će voditi Malin Åkerman, holivudska zvijezda te Petra Mede, švedska voditeljica koja se već nekoliko puta našla u ovoj ulozi.

Malin je rođena u Stockholmu, a danas živi u Los Angelesu. Proslavila se ulogama u serijama kao što su 'The Comeback', 'Billions' i 'Entourage', a glumila je i u filmovima 'Zauvijek djeveruša, nikad nevjesta', 'Nevolje u raju', 'Prisila na brak' i brojnim drugima. Osim toga je glumila i u švedskim filmovima, među njima i u mjuziklu 'A Piece of My Heart'. Glumica je oduševljena što je dobila priliku voditi Eurosong.

‘The Last of Us’ Los Angeles Premiere | Foto: Lisa OConnor/AFF-USA.com

- Ne mogu opisati svoje osjećaje. Jako sam uzbuđena i pomalo nervozna, ali u pozitivnom smislu. Uvijek mi se sviđao Eurosong, biti dio ovog fantastičnog showa zajedno s Petrom je ostvarenje sna. Osim toga, Petra je jedna od najsmješnijih žena koje sam ikad upoznala - rekla je za Eurovision.tv.

Petra Mede je pak već vodila Eurosong, prvi put 2013. godine, a onda i 2016. godine.

Stockholm: Finalna ve?er Eurosonga 2016. | Foto: Britta Pedersen/DPA

- Zamislite da ponovno dobijete priliku voditi Eurosong. To je tako nevjerojatna čast. Nakon što sam ga prvi put sama vodila, a zatim s divnim Månsom Zelmerlöwom uz sebe, sada se jako veselim suradnji s Malin. Ne poznajemo se otprije, ali smo se već par puta srele i već me potpuno kupila. Bit će mi zadovoljstvo raditi s njom - rekla je ona.

Podsjetimo, prvo polufinale Eurosonga, u kojem će nastupati i naš Baby Lasagna, održat će se 7. svibnja. Drugo polufinale je na rasporedu 9. svibnja, a veliko finale u subotu, 11. svibnja.