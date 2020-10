Oženio je obožavateljicu i radio sve kako bi platio satove glume

Na audicijama je nebrojeno puno puta odbijen, a prve uloge bile su mu one u sapunicama. Asfaltirao je ceste, konobario i popravljao cipele kako bi jednog dana imao što veće šanse uspjeti u Hollywoodu.

<p><strong>Luke Perry</strong>, legendarni Dylan McKay iz serije 'Beverly Hills', preminuo je od posljedica moždanog udara 2019. u 53. godini života. Bolovao je od 2015. od raka debelog crijeva, a za dijagnozu je saznao jednim rutinskim pregledom. O važnosti takvih preventivnih pregleda kasnije je u javnosti puno govorio. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Glumac se rodio 11. listopada 1966., a odrastao je s majkom i očuhom, dok s biološkim ocem nije bio u dobrim odnosima. Nakon što je maturirao otišao je u Hollywood bez puno glumačkog znanja i iskustva, ali s velikim snovima. Da bi platio satove glume i imao bolje šanse za uspjeh radio je kojekakve poslove, od asfaltiranja cesta do popravljanja cipela. </p><p>Na audicijama je nebrojeno puno puta odbijen, a prva uloga koju je dobio bila mu je ona Neda Batesa u televizijskoj drami 'Loving', zbog koje se preselio u New York. Godinu dana poslije dobio je ulogu u sapunici 'Another World'. </p><p>- Izvanredno sam se osjećao kad sam doznao da sam primljen. Nakon što vas toliko puta odbiju, na trenutke izgubite samopouzdanje i vjeru u sebe i ono što radite. Imao sam sreće što sam odlučan pa sam izdržao sve dok napokon nisam dobio prvu ulogu. No moram priznati da sam gotovo odustao. Bio je to nezaboravan trenutak i neopisiva sreća što je napokon sve sjelo na svoje mjesto - rekao je Luke, a ubrzo je dobio ulogu popularnog tinejdžera, koja će mu obilježiti život. </p><p>Na audiciji za 'Beverly Hills, 90210' prijavio se za ulogu Stevea Sandersa, ali ipak je na kraju utjelovio Dylana. Producent serije Darren Star bio je oduševljen njegovom pojavom i ubrzo je postao jedan od članova glumačke ekipe.</p><p>- Kad je Luke došao na audiciju, pomislio sam: 'To je čovjek koja mi treba.' Nisam nimalo dvojio. Bio sam potpuno siguran da je on idealna osoba za ulogu Dylana McKaya. Nije mu dugo trebalo da utjelovi zločestog dečka, a publika ga je savršeno prihvatila, što smo i očekivali - rekao je Darren. </p><p>Otkako se proslavio u seriji Perryju su svakodnevno pristizala pisma brojnih mlađahnih obožavateljica koje su ga redovito opsjedale. Među njima je bila i Rachel Minnie Sharp, koja mu je jednom poslala grudnjak na kućnu adresu. Upoznali su se i zaljubili, a uslijedilo je i vjenčanje. Privatna svadbena ceremonija odigrala se 1993. u krugu od pedesetak ljudi i prijatelja. Njihova ljubav trajala je deset godina, a 2003. su se ipak razveli, nakon čega se glumca povezivalo s brojnim poznatim licima, a on je tvrdio kako samo želi što više posvetiti se poslu kojeg toliko voli. </p>