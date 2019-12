Oženio je pokćerku, a mnogi su mu predviđali filmski neuspjeh

Pozvao bih Diane Keaton, par prijatelja, sve skupa ne više od deset ljudi da vide što sam napravio. Odavno sam izgubio iluziju da ću biti veliki filmaš kao Kurosawa ili Fellini. Jednostavno se nije dogodilo, izjavio je Woody Allen. I dok su mu mnogi predviđali filmsku propast, američki redatelj i producent može se pohvaliti s više od 50 godina filmske karijere.

Pravim imenom Allen Stewart Konigsberg rodio se 1. prosinca 1935. godine u New Yorku, a danas slavi 84. rođendan. Allen je odrastao kao dijete židovske obitelji, oca Martina Königsberga i majke Netty Cherrie. Zajedno sa sestrom Letty odrastao je u Brooklynu, a zbog podrijetla svoje obitelji tečno priča hebrejski i njemački jezik.

Nakon osam godina pohađanja hebrejske škole, Allen je upisao srednju u Middwoodu gdje su ga kolege prozvali 'crveni' zbog njegove boje kose. Woodyjeva obitelj jedva je izvlačila kraj s krajem, pa je, kako bi zaradio novac, počeo pisati šale za Davida O. Albera, ali i poznatog glumca Sida Caesara.

Nedugo nakon toga mijenja ime u Woody Allen, kako ga svijet filma i danas poznaje.

Redatelj koji se može pohvaliti s tri Oscara, nije bio dobar student. Upisao je Fakultet komunikacije i filma u New Yorku, no zbog loših ocjena odlučio se ispisati. Tako je završio i njegov drugi pokušaj studiranja, a s 19 godina počeo je pisati scenarij za 'The Ed Sullivan Show'.

- Do dana današnjeg, više preferiram gledati baseball ili košarku, nego čitati. Nemam dubokoumnih misli o bilo čemu - govori Allen u intervjuima.

Na setu filma 'Hannah and Her Sisters' (1986) s Miom Farrow u glavnoj ulozi

Punih deset godina, sve do 1961. Allen je pisao scenarije za komedije, a kad mu je to dosadilo tri godine je radio kao stand up komičar. Godine 1965. po njegovom je scenariju snimljen film 'Što ima novo, mačkice?'. Sljedećih 12 godina snimao je manje i više popularne filmove poput 'Što ima, Tiger Lily?' i 'Uzmi novac i bježi', a pravi preokret u njegovoj karijeri dolazi 1977. kad izbacuje tragikomediju 'Annie Hall'. Za taj film, Woody je osvojio dva Oscara, za najbolji scenarij i režiju, ali na samoj dodjeli nije se pojavio.

- U vrijeme dodjele Oscara 1978. svirao sam klarinet u Michael's Pubu. Završio sam ranije, otišao u krevet, ustao ujutro, istuširao se, obukao i sišao u kuhinju da si napravim doručak. Onda sam kupio New York Times i pročitao da je 'Annie Hall' osvojio četiri Oscara. Pomislio sam, oh, to je baš lijepo. I bilo je lijepo. Ali nije se ništa promijenilo - izjavio je redatelj koji se može pohvaliti i Zlatnim globusom za 'Ljubičastu Ružu Kaira', nagradom za Najbolji europski film 'Završni udarac' te 'Ponoći u Parizu' koja je zaradila vrtoglavih 150 milijuna dolara, odnosno 975 milijuna kuna.

Na setu filma 'Vicky Cristina Barcelona' (2008) s Penelope Cruz, Scarlett Johanson i Javierom Bardemom

Osim po velikom filmskom opusu, Allen je poznat i po brojnim ljubavnim aferama te propalim brakovima. Prvi put se vjenčao 20 godina s Harlene Rosen, studenticom filozofije. Šest godina poslije par se razveo, a 1966. vjenčao se s glumicom Louise Lasser s kojom je snimio nekoliko filmova. Brak s Louise trajao je tri godine, a kasnije se spetljao s Diana Keaton (73) s kojom je snimio i 'Annie Hall'.

Sljedeća velika ljubavna veza bila mu je ona s glumicom Miom Farrow (74) s kojom je usvojio dvoje djece Dylana Farrowa i Mosesa Farrowa. Farrow je iz braka s Andréom Previnom imala usvojenu kćer Soon-Yi Previn (49), a brak između glumice i Allena puknuo je 1992. godine. Naime, Mia je otkrila da Allen ima fotografije njezine gole kćeri Soon-Yi te ga je optužila za spolno zlostavljanje njezine djece.

Allen sa suprugom Soon-Yi Pervin

Kćer Dylan izjavila je kako ju je redatelj dok je imala samo sedam godina tjerao da gola ide s njim u krevet i stavljao joj glavu u golo krilo.

- Rekao mi je da legnem na trbuh i igram se s električnim vlakom. Zatim je nasrnuo na mene. Razgovarao je sa mnom dok je to radio i šaputao mi je da sam bila dobra djevojka - rekla je Dylan, a redatelj je sve optužbe odbacio. 1997. godine Allen se vjenčao sa Soon-Yi, a cijeli svijet ostao je u šoku. I sam redatelj je priznao kako nikad nije mislio da će se njihova veza razviti u nešto više.

- Započeo sam vezu s njom misleći da će to biti samo avantura, ništa ozbiljno. No onda smo počeli izlaziti, potom i živjeti zajedno i uživali smo u tome. Razlika u godinama nije se činila važnom, a čini se da je zapravo išla oboma u korist - izjavio je jednom prilikom redatelj koji je 35 godina stariji od svoje supruge.

Foto: Dave Bedrosian/DPA/PIXSELL

Zbog optužbi za seksualno silovanje, Allena su kritizirali brojni filmske kolege. Tako je glumica Mira Sorvino (51) izjavila je kako joj je žao što je surađivala je s njime na filmu 'Moćna Afrodita'. Za tu je ulogu 1996. osvojila Oscara za najbolju glumicu.

- Teško je odreći se svojih heroja kojima ste se divili zbog iznimnog talenta i povjerovati da su učinili strahote za koje nema isprika, rekla je Sorvino. Ellen Page (30) prošle je godine izjavila kako joj je surađivanje s Allenom najveća greška u karijeri dok je glumac David Krumholtz (39), koji je sa redateljem radio na filmu 'Wonder Wheel', istaknuo da mu je to najveća 'srcedrapajuća' stvar u životu.

Brojni incidenti doveli su Allena statusa 'persone non grate' pa mu tako nitko nije htio objaviti nove memoare. Po pisanju lista Allen je prošle godine svoju knjigu ponudio raznim izdavačima, no svi su je odbili zbog straha od negativnog publiciteta i od pokreta 'Me Too'. Čelni ljudi u američkim izdavačkim kućama vjeruju da bi za njih suradnja s redateljem bila pogubne.

Foto: Van Tine Dennis/Press Association/PIXSELL

- Osobno ne vidim nikakav posao u njegovoj budućnost - smatra urednik za nagrade Varietyja, Tim Gray, dodajući kako se nada da će mu povijest biti sklonija od aktualnog trenutka.

Redatelj je nedavno tužio studio Amazon i tražio odštetu od 445 milijuna kuna. Allen tvrdi da je Amazon odbio pustiti njegov film 'A Rainy Day in New York', iako je završen prije šest mjeseci. U tužbi piše da je Amazon naveo nejasne razloge zbog čega je projekt odbačen, ali za odustajanje od obećanja da će proizvesti još tri filma.

