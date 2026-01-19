Oženio se Will Reeve, sin glumca Christophera Reevea

Will Reeve (33), novinar ABC Newsa i sin pokojnog glumca Christophera Reevea, najpoznatijeg po ulozi Supermana, te pjevačice i aktivistice Dane Reeve, oženio se s Amandom Dubin (29) u subotu, 17. siječnja, u Miamiju, potvrđeno je za magazin People.

Uoči vjenčanja, Amandina majka Victoria Dubin podijelila je emotivnu objavu na Instagramu, otkrivši da provodi „tihi trenutak“ prije samog početka ceremonije. „Mladenka je upravo krenula na svoj prvi susret. Oduzela nam je dah, a emocije koje njezin otac i ja osjećamo teško je opisati“, napisala je.

Will Reeve je zaruke s Amandom Dubin objavio 10. studenoga 2024. godine zajedničkom objavom na Instagramu. Par je podijelio niz fotografija romantične prosidbe u New Yorku, koja se dogodila 8. studenoga, a slavlje su nastavili intimnim okupljanjem s obitelji i bliskim prijateljima. Objavu su jednostavno potpisali riječima: „Mi 🤍“.

Kasnije je Reeve u emisiji "Live with Kelly and Mark" otkrio kako je organizirao iznenadnu prosidbu, priznajući da je koristio „malo zavaravanja“ kako bi Amanda ostala iznenađena. Prosidbu je prikazao kao navodni humanitarni događaj na Manhattanu.

"Rekao sam joj da moramo svratiti na jedan događaj, a ona mi je rekla da je to najgluplji plan koji je ikad čula. Na kraju smo ušli u prostor u kojem nije bilo nikakvog humanitarnog događaja – sve sam izmislio", ispričao je Reeve. Prostor je unaprijed bio uređen ružama, uz glazbu violončelista i fotografa, a Amanda je u početku počela snimati prostor, tražeći inspiraciju za posao. "Rekao sam joj da sada mora spustiti mobitel – i tada je shvatila što se događa", dodao je.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Obitelji para čekale su na katu galerije kako bi proslavile zaruke, a Reeve je kasnije izjavio kako je to bila „najsretnija večer u njihovim životima“ te da se raduju zajedničkoj budućnosti.

U veljači 2025. godine Reeve je otkrio kako su Amanda i njezina majka među najcjenjenijim organizatoricama događanja u SAD-u te da zajedno stoje iza brojnih luksuznih proslava i vjenčanja. Victoria Dubin, predsjednica i vlasnica tvrtke Victoria Dubin Events, ovim se poslom bavi već 25 godina, a njezina je tvrtka poznata po kreiranju „iznimnih i nezaboravnih iskustava“.

Podsjetimo, Will i Amanda svoju su vezu javno potvrdili u travnju 2023. godine, kada je Reeve objavio njihovu fotografiju ispred Eiffelova tornja u Parizu. Od tada se redovito pojavljuju na društvenim mrežama jedno drugoga, a Reeve je u siječnju 2024. u jednom prilogu za ABC News govorio o ljubavi, istaknuvši: „Dogodi se onda kada to najmanje očekujete – i tada ste najsretniji što ste ikad bili.“