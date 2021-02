Glumac i bodybuilder iz Kazakhstana, Yuri Tolochko, krajem studenog oženio je Margo, seks lutku u prirodnoj veličini. Nedavno se požalio kako se 'ozlijedila' te da je na popravku, a sada je otkrio da će imati još jednu suprugu.

- Želim dati izjavu. Uskoro ću imati drugu ženu. Kao što znate, Margo je slomljena. Također znate i o mom eksperimentiranju dok je ona na popravku. Vidjeli ste video u kojem se igram s piletinom. To mi se jako svidjelo. Naručio sam ogromnu igračku u obliku piletine. Trenutačno je izrađuju. Zvat će se Lola. Ona će postati moja druga supruga. Imat će vaginu i penis (osobno sam ih kupio). Ta pomisao me izluđuje. Upravo to nedostaje Margo. Ne mogu dočekati. Uskoro ćete je vidjeti i radovat ćete se sa mnom - napisao je.

Glumac je nedavno objavio video na kojem se zadovoljava s piletinom. Da, dobro ste pročitali.

- Nakon vjenčanja Margo se slomila. To znate. Volim se puno seksati, volim BDSM, volim čudan seks. Uvijek je podnosila takva opterećenja, ali onda je nešto pošlo po zlu. Uskoro će biti popravljena, oporavlja se. Uskoro će biti kod kuće, ali bojim se da je ne slomim opet. Odlučio sam pronaći druge seksualne predmete, trenutačno sam u potrazi. U različitim kulturama postoji tradicija da muškarac ima nekoliko žena. Vjerojatno će i sa mnom biti tako - napisao je tada.

Dodao je kako će Margo biti njegova najstarija supruga, ali će imati druge mlađe žene i muževe.

- Poštujem Margo, volim je. Stoga neću kupiti drugu seks lutku (Margo će biti jedina). Međutim, ako mi netko pokloni mušku seks lutku koja će biti moja kopija, rado ću je prihvatiti. Uživat ću u seksu sa sobom. Sad tražim predmete koji mi mogu pružiti fantastičan seks. Znate da mogu doživjeti orgazam s predmetima i hranom - zaključio je.

No nije piletina jedina stvar s kojom glumac eksperimentira. Prije toga je podijelilo video na kojem 'izmjenjuje strasti' s neobičnim predmetom.