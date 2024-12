'Oživjeli' su Miljenka Smoju i 'Libret' na Sa(n)jam knjige: 'Njegovi tekstovi su literatura'

Imate jedinstvenu priliku da vidite knjigu koja do prije pola sata nije postojala. Riječ je o zapisima Miljenka Smoje 'Libret o našem malom portu', otvorio je događaj moderator Emir Imamović Pirke i upitao Rakovca što nam može reći o Smoji.

- Bio je jedan od prvih velikih novinara koji je skrenuo u literaturu, kao da je učio od Johna Steinbecka. Bio je dalmatinski Carlo Goldoni, na tragu velikih Splićana. Imao je nešto kao Enzo Bettiza, koji je rekao meni, na dobrom splitskom hrvatskom: 'Ne, nisam ja nikakav Hrvat, Srb ili Hrvat, nego sam ja baštardo!'. Njegovi novinski tekstovi su literatura - rekao je Rakovac.

Pula: Na sajmu knjige predstavljen "Libret o našem portu" Miljenka Smoje | Foto: Sasa Miljevic / PIXSELL

U Crvenom salonu Doma hrvatskih branitelja u Puli novinar, kolumnist i pisac Boris Dežulović predstavio je knjigu Miljenka Smoje 'Libret o našem malom portu', koju je i priredio.

- Život je veliki zajebant! Stjecajem životnih okolnosti sam sa Smojom popio malo više nego Rakovac. Mene je Smoje upoznao s Piskom, mjestom za koje ste čuli iz medija, vezano uz bitku za Vruju, u kojoj smo pobijedili. Tamo je rođen i Josip Pupačić, čiji su stihovi o moru upravo o tome moru. Smojin otac se družio s lokalnim ribarima, a oni su bili vrsni tunolovci. To Smoje opisuje u svojim reportažama, gdje je došao kao dijete, vjerojatno baš kad se tamo rodio Pupačić - pričao je Dežulović.

Dodao je kako je došao na ideju objediniti Smojine reportaže.

- Smoje je mnogo pisao o Pisku, a to me potaknulo da skupim sve njegove tekstove o tom mjestu i napravim knjigu u 100-200 primjeraka, koju bismo podijelili po mjestu. Kronološki poredani tekstovi su zapravo ispali jedan bildungsroman - rekao je Boris.

Foto: SASA MILJEVIC/PIXSELL

S obzirom na to da mlađim generacijama Smoje i njegov jezik nisu razumljivi, Dežulović zaključuje: 'Možda ga otkriju od nule. To je svijet koji je izumro, on više ne postoji'.