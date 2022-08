Ozzy Osbourne progovorio o brojnim operacijama: 'Mislio sam da ću ostati paraliziran'

Legendarni glazbenik Ozzy Osbourne (73) za The Sun je progovorio o borbi s Parkinsonovom bolešću koja mu je dijagnosticirana još 2020., a sve je počelo nakon pada zbog kojeg je morao na operaciju kralježnice.

- Mislio sam da ću imati j****e vijke u vratu - referirao se na svoju najnižu točku tijekom tri iscrpljujuće godine od pada koji ga je gadno pogodio.

Ozzyjev sudbonosni pad dogodio se u proljeće 2019., kada je usred noći otišao na zahod u svojoj vili u Los Angelesu. Ponovno se pojavio na pozornici ovog tjedna, zatvarajući igre Commonwealtha u svom rodnom gradu Birminghamu.

Pogoršale su mu se dugotrajne ozljede zadobivene nakon što je prije 16 godina slomio vrat u nesreći na quad biciklu na svom imanju u Velikoj Britaniji. Nakon operacije koja mu je promijenila život na putu je da vrati svoj stari život, uz podršku supruge Sharon.

- Nikada nisam toliko dugo ležao tako loše. Sharon se slamalo srce što me vidi ovakvog, ali vratit ću se na turneju pa makar me to ubije - kaže Ozzy.

- Stajati na pozornici u Birminghamu, mom rodnom gradu, svirati uživo, ne može biti bolje od toga - poručio je i da neće odustati od svog sna o potpunom povratku turnejama i ponovnom ulogom jednog od vodećih rock izvođača.

- To je sve što znam raditi. Ne mogu gledati videe sebe na pozornici jer sam tako iznerviran. Ne ide mi ležanje. Nedavno sam imao Covid i bio sam bolestan kao pas jedan dan, ali onda sam bio ok - dodao je Ozzy kojemu je također dijagnosticiran Parkin, genetsko stanje sa simptomima sličnim Parkinsonovoj bolesti.

- Uopće se ne tresem. Moj liječnik za Parkinsonovu bolest kaže: 'Moram ti nešto reći, vidio sam svakakve Parkinsonove bolesti, ali tvoja je najblaža'. Ne znam ni kako je netko uopće shvatio da ga imam - otkrio je.

Glazbenik je u zadnje tri godine bio na tri operacije. Prva operacija nije dobro prošla, a od zadnje dvije se još uvijek oporavlja.

- Rečeno mi je: ‘Imaš dobre šanse da ostaneš paraliziran do kraja života’. Samo ne očekujete da će kirurg biti je**ni mesar. Ostao sam u agoniji - kazao je.

